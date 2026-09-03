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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. augusztus 7-én.
Gazdaság

Bejelentette Magyar Péter: befagyasztják a tűzifa árát, rengeteg magyar lélegezhet fel

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 12:00

A miniszterelnök az első száz nap eredményeiről tájékoztatja Baka András köztársasági elnököt, emellett cáfolta a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos, szerinte pánikkeltő sajtóhíreket.

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Magyar Péter egy csütörtök délelőtti videóüzenetben értékelte a szerdai kormányülés döntéseit és az elmúlt időszak lépéseit. Kiemelte, hogy a kormányváltást követően szinte a nulláról indulva, mindössze néhány hónap alatt sikerült elfogadni az uniós források lehívásához elengedhetetlen jogszabályokat.

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Mivel a szükséges forrásokat az államnak augusztusban több területen is meg kellett előlegeznie, a nyár végi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz - jelezte a kormányfő. Ez az állapot azonban csak átmeneti, hiszen ősszel – az európai uniós utalások beérkezésével – a deficit visszaáll a tervezett, csökkenő pályára.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a lakossági tűzifa árát a kormány 2026. január 1-jei áron befagyasztja.

A kormányfő hozzátette: döntés született arról, hogy a folyamatos panaszok nyomán, valamint mert a kormány szerint nem teljesítik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, a korány áttekinti a MOHU hulladékkoncesszióját. Ugyanezt teszik majd a kaszinókoncesszióval, valamint teljes átgondolás jön a dohánykoncesszió esetében is, tehát itt is komoly változások következhetnek.

A kabinet eddigi munkájáról, az első száz nap eredményeiről, valamint az új külpolitikai irányvonalról a miniszterelnök személyesen is beszámol Baka András államfőnek.

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A tájékoztató végén kitért a paksi fenékküszöbbel kapcsolatban megjelent hírekre is. Leszögezte, hogy a jóval a határidő előtt befejezett beruházás hibátlanul ellátja a feladatát, az ezzel kapcsolatos aggodalmak pedig alaptalanok. Hozzátette, hogy a Duna medrének mélyülése a felgyorsult vízáramlás miatt egy ilyen beavatkozásnál teljesen természetes és előrelátható folyamat, így semmi ok a pánikra.

címlapkép: MTI/Purger Tamás 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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