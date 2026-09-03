Nagyon fontos, hogy a vásárlók több ellenőrzést is végrehajtsanak vásárlás előtt az étrendkiegészítők piacán, mert csúnya meglepetések érhetik őket.
Bejelentette Magyar Péter: befagyasztják a tűzifa árát, rengeteg magyar lélegezhet fel
A miniszterelnök az első száz nap eredményeiről tájékoztatja Baka András köztársasági elnököt, emellett cáfolta a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos, szerinte pánikkeltő sajtóhíreket.
Magyar Péter egy csütörtök délelőtti videóüzenetben értékelte a szerdai kormányülés döntéseit és az elmúlt időszak lépéseit. Kiemelte, hogy a kormányváltást követően szinte a nulláról indulva, mindössze néhány hónap alatt sikerült elfogadni az uniós források lehívásához elengedhetetlen jogszabályokat.
Mivel a szükséges forrásokat az államnak augusztusban több területen is meg kellett előlegeznie, a nyár végi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz - jelezte a kormányfő. Ez az állapot azonban csak átmeneti, hiszen ősszel – az európai uniós utalások beérkezésével – a deficit visszaáll a tervezett, csökkenő pályára.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a lakossági tűzifa árát a kormány 2026. január 1-jei áron befagyasztja.
A kormányfő hozzátette: döntés született arról, hogy a folyamatos panaszok nyomán, valamint mert a kormány szerint nem teljesítik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, a korány áttekinti a MOHU hulladékkoncesszióját. Ugyanezt teszik majd a kaszinókoncesszióval, valamint teljes átgondolás jön a dohánykoncesszió esetében is, tehát itt is komoly változások következhetnek.
A kabinet eddigi munkájáról, az első száz nap eredményeiről, valamint az új külpolitikai irányvonalról a miniszterelnök személyesen is beszámol Baka András államfőnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A tájékoztató végén kitért a paksi fenékküszöbbel kapcsolatban megjelent hírekre is. Leszögezte, hogy a jóval a határidő előtt befejezett beruházás hibátlanul ellátja a feladatát, az ezzel kapcsolatos aggodalmak pedig alaptalanok. Hozzátette, hogy a Duna medrének mélyülése a felgyorsult vízáramlás miatt egy ilyen beavatkozásnál teljesen természetes és előrelátható folyamat, így semmi ok a pánikra.
címlapkép: MTI/Purger Tamás
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