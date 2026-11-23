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A járdán és a szembesávban száguldozott a 79 éves ámokfutó: rendőrök állították meg, azt se tudta, mi történik körülötte
Közveszélyesen, a szembejövők sávjában és a járdán is hajtott egy 79 éves autós Kaposváron, akit végül a rendőrök állítottak meg. A zavart, nagyothalló sofőr ellen eljárás indult, és soron kívüli orvosi vizsgálatra kötelezték.
A hajmeresztő manővereket – ahogy a jármű hol a felezővonalon, hol a járdára felhajtva halad – egy mögötte közlekedő autós fedélzeti kamerája rögzítette. A szemtanú azonnal értesítette a hatóságokat, így a járőrök perceken belül utolérték és megállították a sofőrt.
A férfi a megállítás után ugyan behúzta a kéziféket, az autót sebességben hagyta, miközben egyszerre nyomta a kuplungot és a gázpedált. A helyzetet végül az egyik rendőr oldotta meg, aki behajolt az utastérbe, és a kulccsal leállította a felpörgő motort.
A helyszíni intézkedés során az alkoholszonda negatív értéket mutatott, így kiderült, hogy a sofőr nem volt ittas. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi súlyos nagyothalló, emiatt egyáltalán nem érzékelte, mi történik körülötte az igazoltatás alatt. A járőrök azonnal megtiltották számára a továbbhaladást, és soron kívüli orvosi vizsgálatra rendelték be. Az ügyben a Kaposvári Rendőrkapitányság indított eljárást - szúrta ki a HVG.
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