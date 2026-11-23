A háború első éveiben egyfajta kimondatlan tabunak számított az orosz exklávé megtámadása.
Bemondta az EU-s nagyhatalom egyik legerősebb politikusa: ezen az egy lépésen múlik a harmadik világháború
Marine Le Pen, a jövő tavaszi francia elnökválasztás legesélyesebb jelöltje szerint a NATO ukrajnai beavatkozása a harmadik világháború kitörését kockáztatja. A jobboldali politikus megválasztása esetén kiléptetné Franciaországot a katonai szövetség integrált parancsnokságából, és leállítaná Kijev további pénzügyi támogatását.
A Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje az X-en is megosztotta annak a televíziós interjúnak a részletét, amelyben az ukrajnai helyzetről beszélt Marine Le Pen. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a konfliktusnak mindössze három lehetséges kimenetele van.
En Ukraine, il n’y a que trois issues : soit l’OTAN entre en guerre et c’est la troisième guerre mondiale, soit le conflit dure des années, soit tous les pays comprennent les conséquences. Si je suis élue présidente de la République, je parlerai à tout le monde. https://t.co/qLFhD7KxCo— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026
Az egyik forgatókönyv szerint a NATO belépésével kitör a harmadik világháború, a másik esetben a harcok még évekig elhúzódnak, a harmadik lehetőség pedig az, hogy minden érintett ország felismeri a háború súlyos következményeit. Le Pen hangsúlyozta, hogy államfőként mindenkivel hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni.
A politikus hagyományosan éles kritikával illeti a NATO-t, és már korábban egyértelművé tette, hogy győzelme esetén Franciaország – az 1966-os döntéshez hasonlóan – ismét elhagyná az észak-atlanti szövetség integrált katonai parancsnokságát. A gyakran oroszbarátként emlegetett jelölt Ukrajna megsegítésével kapcsolatban kijelentette, hogy a Kijevnek eddig megígért pénzügyi támogatásokat még folyósítaná, a jövőben viszont már nem biztosítana újabb forrásokat a háború sújtotta országnak.
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