Hivatalos, hamarosan szavaznak az újabb áfacsökkentésről: ezeket a termékeket érinti az intézkedés

Újabb áfacsökkentésről szavazhat hamarosan az Országgyűlés, a kormány ugyanis 27 százalékról 5 százalékra mérsékelné a tűzifa áfáját. A hétfőn benyújtott törvényjavaslat alapján a kedvezményes adókulcs szeptember 15-től léphet életbe, ha a parlament elfogadja a javaslatot.

A tervezett változás több, fűtésre használt terméket is érintene. Az 5 százalékos áfakulcs vonatkozna a hasáb-, tuskó-, rőzse- és kötegelt tűzifára, valamint az ezekhez hasonló formában értékesített faanyagra. Emellett a fűtési célú fűrészpor, fahulladék és famaradék, illetve az ezekből készülő pellet és brikett is bekerülne a kedvezményes körbe.

A kormány a törvényjavaslat indoklása szerint elsősorban a szociálisan rászoruló háztartások helyzetét javítaná az intézkedéssel. A tűzifa ugyanis számos alacsonyabb jövedelmű család számára az egyik legfontosabb, egyes esetekben az egyetlen elérhető fűtési lehetőség. Az áfacsökkentés célja ezért a téli fűtési költségek mérséklése lehet.

A változás időzítése azért is érdekes, mert a fűtési szezon előtt jelentős kiadást jelenthet a megfelelő tüzelőanyag beszerzése. A kedvezményes áfakulcs szeptember közepi bevezetése azt jelentheti, hogy azok a háztartások, amelyek tűzifát vagy pelletet vásárolnak, már az idei fűtési szezon előtt alacsonyabb adótartalom mellett szerezhetik be a tüzelőt.

Korábban a Pénzcentrum is foglalkozott azzal, hogy a fűtési szezonra való felkészülésnél egyáltalán nem mindegy, mikor vásárolja meg valaki a szükséges tüzelőanyagot. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a fűtési rendszer és a választott tüzelőanyag ára mellett az időzítés is jelentős hatással lehet a háztartások kiadásaira. Korábbi cikkünk a fűtésről és a tüzelőanyag-vásárlás időzítéséről.

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Az áfacsökkentés ugyanakkor önmagában nem jelenti automatikusan azt, hogy a teljes adómegtakarítás megjelenik majd a fogyasztói árakban. A végső ár alakulását a beszerzési költségek, a kereskedői árrések, a szállítási költségek és a kereslet is befolyásolhatja.

A törvényjavaslatról az Országgyűlés dönthet, az elfogadás esetén pedig a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs szeptember 15-től lenne alkalmazható.