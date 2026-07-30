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Gazdaság

Sok magyar pénztárcáján segíthet az új áfacsökkentés: ennyit nyerhetnek a családok

Pénzcentrum
2026. július 30. 04:02

A GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése és a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése elsősorban a leginkább rászoruló háztartások helyzetén javíthat. Bár a gyógyszerek esetében az átlagos éves megtakarítás viszonylag alacsony, az idősek és a tartós betegek számára már érezhető segítséget jelenthet. A fával fűtő háztartások ennél jóval nagyobb összeget takaríthatnak meg évente. A GKI ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az intézkedések önmagukban nem oldják meg a jövedelmi szegénység problémáját.

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A Tisza-kormány a vényköteles gyógyszerek áfáját eltörölte, a tűzifa áfáját pedig 27%-ról 5%-ra kívánja csökkenteni, hogy ezzel is segítse a leginkább rászorulókat. A vényköteles gyógyszerek esetében az áfa eltörlése viszonylag kis költségvetési hatással jár. Ennek oka, hogy a KSH adatai alapján 2025-ben a lakossági térítési díj összege 170,5 milliárd Ft volt, aminek áfatartalma (az 5%-os kulcs miatt) 8,5 milliárd Ft. Az egy főre jutó átlagos éves vényforgalom tavaly 15 recept volt, az egy főre jutó átlagos éves térítési díj pedig 18 ezer Ft. Ez alapján egy személy évente átlagosan mintegy 3700 Ft-ot takaríthatna meg.

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Ez nem tűnik ugyan nagy összegnek, de a GKI szerint érdemes figyelembe venni, hogy a vényforgalom erősen koncentrált a gyerekekre, az idősekre és a tartós betegségben szenvedőkre. Ezen esetekben a megtakarítás már jelentősebb tétel. A helyzetet tovább fokozza, hogy a vényköteles gyógyszerek esetében az eladott dobozok mindössze 8,8%-a a teljes gyógyszerforgalom értékének 58%-át adja, vagyis néhány drága gyógyszer viszi el a teljes költés többségét.

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A tűzifa esetében az adócsökkentés hatása jelentősebb: az áfakulcs 22 százalékpontos mérséklése 15 milliárd Ft bevételkieséssel jár. A fával fűtőknél a fő probléma az, hogy ők eddig kimaradtak a rezsicsökkentés „áldásaiból”, mivel számukra csak a szociális tűzifa program évi 5 milliárd Ft-os támogatása jutott, ami az éves becsült forgalom (2025: 86 milliárd Ft) mindössze 6%-a volt.

A probléma azonban sokakat érint: a háztartások 15,4%-a csak fával fűt, ami 2025-ben 618 ezer háztartást jelentett. A KSH adatai alapján országosan a fogyasztási kiadások 0,4%-a ment el erre, ami idén a GKI számításai alapján háztartásonként évi 21 ezer Ft-nak felel meg. Ha csak a fával fűtő háztartásokra vetítjük az összeget, akkor 137 ezer Ft éves kiadást kapunk. Az ő esetükben az áfacsökkentés miatti megtakarítás közel 24 ezer Ft évente, ami már jelentős segítséget jelent, különösen, ha a szociális tűzifa program is fennmarad.

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A fatüzelés hátterében sok esetben gazdasági kényszer áll, így a háztartások egy részénél az energiaszegénység jelének tekinthető. A közel 930 ezer alacsony jövedelmű háztartás átlagos egy főre jutó jövedelme 1,2 millió Ft volt 2024-ben, ami háztartási szinten 2,8 millió Ft-ot (havi 233 ezer Ft-ot) jelentett. 2026-ban ez 3,2 millió Ft körül (havi 267 ezer Ft) alakul, ami alapján a megtakarítás fával fűtés esetén az éves összes kiadás 0,75%-a. A szociális tűzifa programmal együtt már 1% az arány.

Összességében a kormány két intézkedése együttesen érezhető hatást gyakorol a legszegényebb háztartásokra. Mivel a vényköteles gyógyszereknél és a tűzifánál kicsi az esély az áfacsökkentés „lenyelésére”, ezért a kedvezmény nagy valószínűséggel teljes mértékben eljut az érintettekhez. Ugyanakkor a jövedelmi szegénység kezelése további intézkedéseket és komplex programokat igényel.
Címlapkép: Getty Images
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