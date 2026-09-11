Megduplázzák a szociális tűzifát: a miniszter elárulta, honnan teremtik elő a szükséges mennyiséget

Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik, miközben a védett és legértékesebb erdőállományokban továbbra is tiltott lesz a kitermelés - közölte az élő környezetért felelős miniszter.

Körülbelül 1,5 millió magyar háztartás fűt fával, sok esetben pedig egyelőre nincs is lehetőség más fűtési módra – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A kormány ezért több ponton is változtat a tűzifával kapcsolatos támogatásokon. Az állami erdőkből származó tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27 százalékról 5 százalékra csökkentik.

A szociális tüzelőanyag-programban értékesített tűzifa ára sem haladhat meg egy meghatározott szintet: a kemény lombos fa esetében legfeljebb nettó 23 ezer, a lágy lombos fa esetében nettó 15 ezer forint lehet köbméterenként.

Az állami erdészetek évente csaknem 4 millió köbméter fát termelnek ki, amelynek mintegy fele tűzifa. Gajdos szerint a teljes kitermelt mennyiség idén nem emelkedik, az előző évekhez képest ugyanakkor megduplázzák a támogatott szociális tűzifa mennyiségét. A miniszter azt írta, minden rászoruló család számára biztosítanak tűzifát, miközben hosszabb távon az a cél, hogy a háztartások környezetkímélőbb fűtési megoldásokra térhessenek át.

Az állami erdőgazdaságok a fakitermelést elsősorban nem védett területeken, rossz állapotú vagy felújításra szoruló erdőkben, illetve inváziós fajokból álló állományokban végzik majd. Gajdos közlése szerint a legértékesebb állami erdőkben továbbra is tiltják a fakitermelést, különös figyelmet fordítanak az őshonos, idős erdőállományokra, a védett területeken pedig nem engedélyeznek új, nagy kiterjedésű vágásterületeket.