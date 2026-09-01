Rendkívüli bejelentést tett a kormány: magyar családok százezreinek faragják le a kiadásait

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A szociális tűzifakeret megduplázásáról és a tűzifa áfájának csökkentéséről döntött a Tisza-kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az áfakulcs 27 százalékról 5 százalékra mérséklődik. Emellett az állami erdőgazdaságokban januári árszinten rögzítik a tűzifa árát. A kormányfő szerint az intézkedéssel a Tisza egyik fontos választási ígérete teljesül, és több százezer magyar család kaphat segítséget.
Új intézkedésekről döntött a Tisza-kormány a tűzifával kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában számolt be arról, hogy megduplázzák a szociális tűzifakeretet, miközben jelentősen csökkentik a tűzifa áfáját is.
A jelenlegi 27 százalékos áfakulcs helyett 5 százalékos áfa vonatkozik majd a tűzifára. A miniszterelnök egy kommentben azt is egyértelművé tette, hogy az állami erdőgazdaságokban rögzítik az árakat, mégpedig a 2026 januári szinten.
Magyar Péter szerint az intézkedéssel teljesül a Tisza egyik fontos, a kampány során többször is hangoztatott választási ígérete.
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