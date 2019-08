Lelepleztük a bankokat: ezt mindenképp tudnod kell a számládról

Ezek voltak 2019. 31. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Lelepleztük a magyar bankokat: ezt tudnod kell a számládról

Nagyon sok bank van ma Magyarországon, egy átlagos ügyfélnek nehéz lehet eldöntenie, hogy melyiket válassza. Nincs általános igazság, mindenkinek a saját szempontjait kell figyelembe venni - és ez igaz a költségekre is. Mi ehhez nyújtunk most segítséget, a bankok hirdetményeiből ugyanis összeállítottunk egy gyűjtést, ami pénzintézetenként mutatja be a folyószámlák különféle díjait. Azt tartottuk szem előtt, hogy az ügyfél kevés készpénzt használ és viszonylag gyakran utal. Már a cikk megírása előtt tudtuk, hogy a folyószámlák közt jelentős különbségek lesznek, nem gondoltuk volna azonban, hogy ekkora eltéréseket találunk. Könnyen lehet, hogy te is feleslegesen dobsz ki ezreket az ablakon olyan szolgáltatásokra, amiket nem is használsz.

84900 forintot kaphatsz évente az orvostól: még ne örülj, drága lesz a diéta

A laktózérzékenységgel, -allergiával együtt jár, hogy az egészséges étrend betartása jelentős többletköltséggel jár. Már abban is nagy különbség van az egyes boltok, élelmiszerláncok között, hogy hányféle termék közül választhat, aki "mentes" tejterméket kénytelen, vagy szeretne fogyasztani: míg a Lidl 27 féle, addig az Auchan 118 féle laktózmentes terméket tart. Ezeknek az árucikkeknek az árai is gyakran másfélszer, vagy kétszer annyiba kerülnek, mint a nem "mentes termékeké. A laktózmentes tej például 87,7 százalékkal kerül többe átlagosan, mint a klasszikus tej. Összehasonlítottuk öt nagy élelmiszerlánc "mentes" kínálatát, hogy megtudjuk, mekkora kiadást is jelent a laktózérzékenység.

Gyilkos kór támadja a nyugdíjas magyarokat: gyógyítható, de lépni kell

Bár a vírusos májgyulladásban szenvedő betegek a fejlett világban 3-6 hónap alatt általában kigyógyulnak betegségükből, még így is vannak, akik belehalnak a kórba. Magyarországon ráadásul arányaiban jóval többen, mint az EU más országaiban. Olyannyira, hogy a hivatalos statisztikák szerint az uniós tagállamok közül nálunk a 4. legrosszabb az 1 millió lakosra jutó halálozási ráta.

Több mint 800 óvónő hiányzik: ezekben a megyékben a legsúlyosabb a helyzet

Közeledik az óvodakezdés hónapja, szeptember, mely nem csak a családok számára jelent kihívást. Bár az óvodai férőhelyek száma évek óta 380 ezer fő körül alakul, az egyenlőtlen elosztás máig gondokat okoz. Ugyanis amíg sok helyen a helyek kihasználtsága éppen megfelelő, máshol nagy hiány van óvodapedagógusokból, főként vidéken. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy hol jelenti a legnagyobb problémát az óvónők hiánya.

Évente tízezreket is utalhat a bankod: nem is tudod, hogy lemondasz róla

A magyarok többsége évente tízezrekről mond le azzal, hogy nem hitelkártyával, hanem bankkártyával fizet. Persze a hitelkártyánál figyelni kell, ha azonban ügyesek vagyunk, a bankok minden évben átutalják a hitelkártyával történő utalásaink egy részét. Nem mindegy azonban, hogy mit veszünk, hiszen a jellemzően 1-5 százalékos visszatérítések költési típusok szerint eltérőek. Alábbi cikkünkben költési kategóriánként nézzük meg, hogy melyik bank mekkora kedvezményt kínál - azaz költéseink hány százalékát utalja át év végén. Persze vannak olyan hitelkártyák is, amelyek nem utalják vissza a költségeink egy részét, ezért is érdemes nagyon odafigyelni, hogy mit választunk.

Megszereztük a listát: ennyit fizet a diákmelósoknak az IKEA, DM, Decathlon, CCC

Idén nyáron várhatóan 60 ezer diák áll munkába, ők nagyjából bruttó 1100-1300 forintot tudnak megkeresni óránként - ez az összeg persze nagyban függ a munka típusától, ahogy attól is, az ország melyik részén sikerül elhelyezkedniük. A Pénzcentrum birtokába jutott egy táblázat amely pontosan összeszedi, a különböző bolti pozíciókban mennyit fizetnek a legnagyobb magyar áruházláncok.

Azért ez durva: ugyanannyiért eszi a jobb minőségű ételt az osztrák, mint a magyar

Bár az Európai Bizottság szerint nincs bizonyíték arra, hogy kelet-nyugat megosztottság alakult volna ki az élelmiszeripari termékek minőségében. Időről-időre mégis előbukkan egy-egy csontváz a szekrényből. Mi most egy élelmiszerlánc Ausztriában és Magyarországon is ugyanazon a néven forgalmazott Csirke Nuggets-ét (csirkefalatkáit) hasonlítottuk össze, nevezetesen, hogy beltartalmuk mennyiben tér el egymástól; mekkora közöttük forintosítva az árkülönbség; valamint kiszámoltuk azt is, hogy a helyi átlagos nettó keresetből hány darab termékre futná a helyi lakosoknak. A különbségek megdöbbentőek voltak, az osztrák, több mint kétszer annyi csirkehúst tartalmazó élelmiszer alig 196 forinttal került többe, mint a Magyarországon kapható, miközben egy átlagos osztrák 2,5-szer annyi darabot tudna megvásárolni a termékből, mint egy magyar.

Torpedóként lőtt ki a Sziget-jegyek ára: ki tudja ezt kifizetni?

Augusztus 7-én hivatalosan is kezdetét veszi a 27. Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye. Ennek apropóján megnéztük, hogy miként alakultak a napi, illetve hetijegyárak a kezdetektől 2019-ig. Az eredmény megdöbbentő: 1993-ban ugyanis 300 forint volt egy napijegy, idén azonban akció nélkül 26 900, egyes napokon pedig 28 900 forint.

Azért ez erős: ennyit spóroltunk 1 hét alatt villanyautóval

Rengeteget spórolhat az, aki elektromos autóval jár: ugyanakkor bizonyos dolgokban kompromisszumokat. A Pénzcentrum egy hétig nyűtt egy elektromos Nissan Leafet, hogy kiderüljön, milyen nehéz átszokni a rendes kocsiból a villanyra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyit lehet spórolni az e-autókkal. Emellett beszélgettünk a Nissan e-autókért felelős vezetőjével is a trendekről és a fizetős töltésről.

