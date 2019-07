Megszereztük a listát: ennyit fizet a diákmelósoknak az IKEA, DM, Decathlon, CCC

Idén nyáron várhatóan 60 ezer diák áll munkába, ők nagyjából bruttó 1100-1300 forintot tudnak megkeresni óránként - ez az összeg persze nagyban függ a munka típusától, ahogy attól is, az ország melyik részén sikerül elhelyezkedniük. A Pénzcentrum birtokába jutott egy táblázat amely pontosan összeszedi, a különböző bolti pozíciókban mennyit fizetnek a legnagyobb magyar áruházláncok.

Nagyjából 300 ezer diák vállal munkát évente itthon, közülük 60 ezren dolgozhatnak a nyári szezon alatt - számolt be Majzik Nándor, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Diákész) főtitkára.

A nemzetgazdaság számára kifejezetten hasznos a diákmunka, bizonyos területeken tartalékot is jelentenek az általános hazai munkaerőhiány orvoslására, illetve a nyári szabadságolás ideje alatt sok esetben szezonálisan helyettesítik az állandó állományt. A minimálbér alapján bruttó 857 forint, a garantált bérminimum esetében bruttó 1121 forint az órabérük, valójában azonban átlagosan ezek a számok 1100 és 1300 forint körül alakulnak, hiszen a cégek a diákmunkásokért is versenyeznek - mondta a szakember.

Ma már szinte bármelyik ágazatban el tudnak helyezkedni a diákok, hiszen alig van olyan szegmense a gazdaságnak, amelyet ne súlytana a munkaerőhiány, és ne várnák tárt karokkal a dolgozni vágyó friss embereket. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, a turizmusban, a Balaton körül nyilván kiemelkedően jól lehet keresni: egy vendéglői konyha diákmunkásként alkalmazott kisegítője vagy egy "placcos" felszolgáló bruttó 400 ezer forintot kereshet havonta, egy szobalány vagy strandbüfés pedig ezerforintos órabérért dolgozhat az idén a Balatonnál.

Azonban nem mindenkinek van lehetősége a tó mellé utazni, sokan szívesebben maradnak a lakóhelyük közelében, nekik maradnak a helyi lehetőségek, például a nagy áruházláncok, ahol szinte mindig van felvétel.

Egy érdekes összeállítást is kaptunk Szetlák Tamástól, az ATLASZ Csoport igazgatójától. Az alábbi táblázatban a különböző bolti pozícikban diákként megkereshető bruttó órabéreket szedték össze az iroda munkatársai



A fent említett összegek tehát megállják a helyüket, ezen számok alapján ugyanis az átlagkereset bruttó 1137 forint.

Ahogy a táblázatból is látszik, legjobban a vidéki Lidl üzleteiben lehet keresni éjszakánként: bruttó 2260 forintot, a Sparban vasárnap délutánonként bruttó 2160 forintot adnak a diákoknak egy órányi munkáért cserébe. De a tescós alkalmazottak sem játnak rosszul, ők 1869 forintot kapnak ugyanebben az idősávban.

Összesen három helyen fizetnek 1000 forint alatt, egy meg nem nevezett ruhaüzletben, a vidéki Dechatlon áruházakban és a CCC cipőboltjaiban.

Érdekes adalék még, hogy mennyivel kevesebbet kapnak a diákok vidéken, mint a fővárosban például a Lidl (1017 forint vs. 1243 forint), vagy éppen a Dechatlon áruházaiban (950 forint vs. 1250 foint). Persze ez nem csak a diákmunkások esetében, de a felnőtt munkavállalóknál is bevett gyakorlat ez, ahogy arról Szigeti Barbara, a Tesco-Global Zrt. országos HR vezetője is beszélt a Pénzcentrumnak

"A bérek az ország különböző pontjain eltérőek, hiszen a piaci körülmények sem azonosak. Például az autópályák mentén majdnem zéró a munkanélküliség, tehát nincs szabad erőforrás a munkaerőpiacon. Ez nyílván a bérezésre is hatással van. Egy kicsit más a helyzet például Somogy, Baranya, Békés, Csongrád megyében, de azért ott is egyre több a gyártóüzem."