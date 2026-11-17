November 16-tól módosította egyes ATM-szolgáltatásainak feltételeit az OTP Bank. A pénzintézet megszüntette a forint ATM-ek használati díját a Magyarországon kibocsátott bankkártyák esetében, az euró ATM-eknél ugyanakkor új díjat vezetett be bizonyos kártyákra. Ezzel párhuzamosan az egy tranzakcióval felvehető euróösszeget is megemelte.

Az OTP Bank hivatalos tájékoztatása szerint 2026. november 16-tól változtak az ATM-használat feltételei. A módosítás értelmében a bank forint ATM-jeinél megszűnt a használati díj a Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal végzett tranzakciók esetében. Az euró ATM-eknél ugyanakkor az OTP Csoporton kívül kibocsátott bankkártyák használatára ATM-használati díjat vezetett be a pénzintézet.

Ezzel egyidejűleg a nem az OTP Bank által kibocsátott kártyákkal egy tranzakcióban felvehető készpénz maximális összegét 300 euróról 500 euróra emelte. A változtatásnak köszönhetően az érintett ügyfelek egyetlen tranzakcióval nagyobb összeget vehetnek fel.

Az OTP Bank által kibocsátott kártyákkal végzett tranzakciók feltételei nem változtak. Ezeknél továbbra is az ATM aktuális készpénzkészlete, valamint a tranzakciónként maximálisan kiadható 40 bankjegy határozza meg a felvehető összeget.