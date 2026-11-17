Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Bosszantó ATM-szabályt töröltek el rengeteg automatánál: minden magyar számlatulaj örülhet
November 16-tól módosította egyes ATM-szolgáltatásainak feltételeit az OTP Bank. A pénzintézet megszüntette a forint ATM-ek használati díját a Magyarországon kibocsátott bankkártyák esetében, az euró ATM-eknél ugyanakkor új díjat vezetett be bizonyos kártyákra. Ezzel párhuzamosan az egy tranzakcióval felvehető euróösszeget is megemelte.
Az OTP Bank hivatalos tájékoztatása szerint 2026. november 16-tól változtak az ATM-használat feltételei. A módosítás értelmében a bank forint ATM-jeinél megszűnt a használati díj a Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal végzett tranzakciók esetében. Az euró ATM-eknél ugyanakkor az OTP Csoporton kívül kibocsátott bankkártyák használatára ATM-használati díjat vezetett be a pénzintézet.
Ezzel egyidejűleg a nem az OTP Bank által kibocsátott kártyákkal egy tranzakcióban felvehető készpénz maximális összegét 300 euróról 500 euróra emelte. A változtatásnak köszönhetően az érintett ügyfelek egyetlen tranzakcióval nagyobb összeget vehetnek fel.
Az OTP Bank által kibocsátott kártyákkal végzett tranzakciók feltételei nem változtak. Ezeknél továbbra is az ATM aktuális készpénzkészlete, valamint a tranzakciónként maximálisan kiadható 40 bankjegy határozza meg a felvehető összeget.
Ütést kapott a forint a száguldó dollártól, miközben aggasztó hírek érkeztek a magyar költségvetésről
A dollár erősödése nyomás alatt tartja a forintot: a déli órákra 332 forint fölé emelkedett az amerikai deviza jegyzése.
Könnyen csapdába kerülhet, aki most nagyot bukik a tőzsdén: sokan nem is sejtik, mekkora bajban vannak
Az elmúlt időszakban szabad szemmel jól látható árfolyamesések rázták meg a tőzsdéket, különösen az amerikai technológiai részvények.
A technológiai részvények gyengülése húzta le hétfőn az amerikai tőzsdéket, miközben Európában csak kisebb elmozdulások látszottak.
Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot.
A két devizapár eltérő mozgását elsősorban a dollár nemzetközi felértékelődése magyarázza.
Emelkedéssel indította a hetet a magyar tőzsde: a Magyar Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsot ért el hétfő reggel.
Drasztikusan kettészakadt a magyar társadalom: felőröli a családok pénzét az élelmiszerárak emelkedése
A magyar társadalom egyre mélyülő megélhetési válsággal néz szembe, amit jól mutat, hogy a háztartások a kiadásaik egyre nagyobb részét kénytelenek élelmiszerre fordítani.
Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is
Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.
Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
Egyre nagyobb mínuszba kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények.
Szűk sávban mozgott a forint pénteken, kora délután az euró árfolyama 365,5, a dolláré 330,7 forint körül járt.
Enyhe mínuszban indult a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken, miközben Budapesten a Mol emelkedése ellensúlyozta a többi blue chip gyengülését.
Több térségi fiókját, köztük az encsit és a sátoraljaújhelyit is bezárja a K&H Bank, ami miatt a helyieknek és a környékbeli településeken élőknek jóval messzebbre...
Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
A befektetési világ folyamatosan változik, az elmúlt évek eseményei különösen jól megmutatták, hogy a piacokat nem lehet gazdasági mutatók és vállalati eredmény alapján értelmezni.
Nagy kilengéseket hozott a csütörtöki kereskedés a technológiai részvények piacán.
Csütörtök délelőtt javított a forint, az euró jegyzése 364,1-ig, a dolláré 328-ig süllyedt. A magyar deviza a szerdai gyengülésből kapaszkodott vissza.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
Elsőre vonzó lehetőségnek tűnik, hogy a részvényeid megtartása mellett rendszeresen pénzt kapj a vállalatok nyereségéből, ehhez azonban komoly összeget kell befektetned.
Kisebb mínuszban járt a BUX csütörtök délelőtt, miközben a Richter az Eli Lillyvel bejelentett együttműködés után a nyitáskor történelmi csúcsát is elérte.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.