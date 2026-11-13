Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt

Egyre nagyobb mínuszba kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények, a Nasdaq esése elérte az 1,6 százalékot, az Nvidia pedig 3,4 százalékkal gyengült. A vártnál kedvezőbb havi termelői infláció csak átmeneti megkönnyebbülést hozott, miközben a befektetőket az Nvidia körüli vizsgálatok és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások kilátásai is aggasztják. Európában kora délután alig mozdultak az indexek, a magyar piacon viszont jelentősen emelkedett a Mol. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A pénteki amerikai kereskedés első órájában fokozódott az eladói nyomás, a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,6 százalékos, az Nvidia 3,4 százalékos mínuszba került. A chiptervező részvénye a nyitás előtti kereskedésben még 2,4 százalékos emelkedést mutatott, ebből azonban a nyitás után szinte semmi sem maradt, majd egyre mélyebbre csúszott az árfolyam. A technológiai szektor más szereplőit is erősen adták, a nyitást követő fél órában az AMD 8,6, a Broadcom 5,3, a CoreWeave 10,4, az SMCI pedig 2,5 százalékos esést mutatott.

A Microsoft részvénye már a nyitás előtti kereskedésben 2,5 százalékkal gyengült, miután a vállalat több fontos szolgáltatását csütörtökről péntekre áthúzódó, globális üzemzavar érintette. A rendes kereskedésből a rendelkezésre álló adatok között nem szerepelt frissebb árfolyamváltozás.

Európában a csütörtöki rekordzárás után visszafogottabb volt a mozgás. A Stoxx 600 kora délután 0,06 százalékos mínuszban járt, heti nyeresége ugyanakkor továbbra is meghaladta a 2 százalékot. A DAX és a CAC 40 az előző záróérték közelében mozgott, Londonban és Madridban mintegy 0,1 százalékos emelkedés látszott. Az Nvidia körüli bizonytalanság az európai technológiai papírokra is ránehezedett, az Infineon és az Aixtron egyaránt gyengült.

A luxusszektorban a Richemont árfolyama 4,6 százalékot is esett, miután ékszerüzletágának forgalma a várt 16 helyett csupán 14 százalékkal nőtt. A gyorsjelentést követően a Kering és az LVMH részvényei is lejjebb kerültek. A magyar piacon eközben a Mol volt az egyik feltűnő nyertes, kora délután 3,6 százalékos emelkedésével teljesen ledolgozta a csütörtöki veszteségét.

Az arany az amerikai inflációs adat megjelenése után a korábbi stagnálásból 0,4 százalékos pluszba ugrott. A kamatemelési várakozások enyhülése kedvezett a kamatot nem fizető nemesfémnek.

Vegyes inflációs kép, bizonytalan kamatkilátások

Az amerikai termelői árak októberben havi alapon 0,3 százalékkal emelkedtek, elmaradva a 0,4 százalékos elemzői várakozástól és a szeptemberi 1,4 százalékos ugrástól. Az adat első reakcióként javította a hangulatot, a nyitás előtt a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései egyaránt mintegy 0,6 százalékos emelkedést jeleztek. Ez a derűlátás azonban a technológiai részvényeknél nem bizonyult tartósnak.

Az infláció részletei már kevésbé voltak megnyugtatóak. Az éves termelőiár-emelkedés 6,3-ról 6,5 százalékra gyorsult, az élelmiszer-, energiaárak és kereskedelmi árrések nélkül számított magmutató pedig havi alapon 0,5 százalékkal nőtt a várt 0,3 százalék helyett. Ez a szélesebb körű költségnyomás fennmaradására utal.

Az adatközlés előtt a kamatpiaci árazások legalább 0,25 százalékpontos decemberi Fed-kamatemelést tükröztek, és januárra is nagy valószínűséggel számoltak újabb szigorítással. A tízéves amerikai állampapírhozam ekkor 5,15 százalékon állt, a Brent olaj hordónkénti ára pedig 96 dollár körül mozgott.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ugyanakkor óvatosságra intette a Fedet. Szerinte az energiasokk elsősorban az iráni háború következménye, miközben az amerikai gazdaság fundamentumai erősek, ezért kerülni kellene a túlzott kamatemelést.

A Goldman Sachs szerint maradt tér az emelkedésre

A rövid távú bizonytalanság ellenére a Goldman Sachs a következő egy évre 8700 pontos célértéket határozott meg az S&P 500-ra. Ez a csütörtöki, 7592,40 pontos záráshoz képest mintegy 14,6 százalékos felértékelődési potenciált jelentene.

A bank szerint a közelmúlt eladási hulláma vonzóbbá tette az amerikai részvények árazását. Az index a következő tizenkét hónapra várt vállalati eredmények 18,5-szeres P/E rátáján forgott, szemben a közelmúlt 23-szoros értéket meghaladó csúcsaival. A piacot a továbbra is pozitív gazdasági és profitnövekedés, valamint a bank által várt alacsonyabb infláció és kötvényhozamok támogathatják.

A Goldman ugyanakkor arra számít, hogy az amerikai vállalati profitok növekedése 2027-ben 36-ról 11 százalékra lassul, elsősorban a nagy felhőszolgáltatók visszafogottabb tőkeberuházásai (capex) miatt. Az emelkedést ezért a korábbinál nagyobb árfolyam-ingadozások kísérhetik.

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Az AI-beruházások lassulása a teljes gazdaság számára kockázatot jelent. A harmadik negyedévi 3,4 százalékos amerikai GDP-növekedés több mint fele az üzleti beruházásokból származott, jelentős részben szerverekből, chipekből és adatközpontokból. A november 3-i választáson a Kongresszus mindkét házában többséget szerző demokraták közül többen az adatközpont-építések korlátozását ígérték. A recesszió egyelőre nem alapforgatókönyv, de a beruházási lendület megtörése növeli a kockázatát.

Az Nvidia partnereinek ellenőrzése is a vizsgálatok célkeresztjébe került

Az Nvidiát övező bizonytalanságot Jensen Huang szerdai lemondása és a szingapúri Megaspeedhez kapcsolódó vizsgálatok erősítik. Az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy a felhőszolgáltató közvetítőként tiltott, csúcskategóriás chipeket juttatott-e Kínába.

Az ügyben Alice Huang, a Megaspeedhez kötődő üzletasszony szerepe is felmerült. A beszámolók szerint kapcsolatban állt az Nvidia távozó vezetőjével, állítólagos hírszerzési tevékenységéről azonban nincs végleges hatósági következtetés. Az amerikai szervek között a bizonyítékok értékelésében is nézeteltérés van, így a kémkedés gyanúja nem tekinthető bizonyított ténynek.

Bessent pénteken azt mondta, hogy a pénzügyminisztérium hónapok óta szorgalmazta a Megaspeed feketelistára helyezését, de a döntés a kereskedelmi tárca hatásköre volt. Egyúttal az Nvidiát is bírálta partnereinek szerinte elégtelen átvilágítása miatt. A miniszter szerint az exportellenőrzés szigorításához a kormányzatnak már most is megvannak a szükséges jogkörei.

Elhúzódó fennakadások a Microsoftnál

A Microsoft üzemzavara az Outlookot, a Teamst, a SharePointot és a Copilotot is érintette. Péntek reggelre a Teams nagy része ismét működött, más szolgáltatások elérése azonban továbbra is akadozott.

A vállalat közlése szerint nincs tudomása kibertámadásról. Az első vizsgálatok hirtelen forgalomnövekedést és a szerverek állapotellenőrzésének hibáját azonosították. A helyreállítás fokozatosan zajlott, a feltorlódott e-mailek kézbesítési próbálkozásainak időtartamát pedig 48 órára növelték, hogy csökkentsék az üzenetek elvesztésének veszélyét.

Saját részvényt vett az OTP, közgyűlést tart az Opus

Az OTP november 12-én 26 575 saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, darabonként átlagosan 42 209 forintért. A tranzakció után a csoport saját részvényeinek száma 17 133 444 darabra, aránya 6,12 százalékra emelkedett.

Az Opus Global december 15-re rendkívüli közgyűlést hívott össze. A részvényesek a felügyelőbizottság és az auditbizottság egy-egy tagjának megválasztásáról, illetve díjazásáról dönthetnek. A jelölteket tartalmazó előterjesztések legkésőbb november 24-én jelennek meg.

Milliárdos kriptovagyont foglaltak le

Az amerikai hatóságok mintegy 1,2 milliárd dollárnyi digitális eszközt foglaltak le a Binance-ről ellopott, több mint 6 milliárd dolláros vagyonból. Az ügyben eddig összesen több mint 2,7 milliárd dollárt sikerült befagyasztani. Az FBI a támadásért az észak-koreai hadsereghez köthető TraderTraitor csoportot teszi felelőssé.

Egy külön akcióban a FaceStealer nevű csalási hálózat felhőalapú infrastruktúráját is lefoglalták. A csoport mesterséges intelligenciával készített hamis videóhívásokkal vette rá áldozatait kártékony szoftverek telepítésére, és másfél év alatt több mint 400 millió dollárnyi kriptovalutát szerzett meg.