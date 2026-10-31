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412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják

Pénzcentrum
2026. október 31. 11:15 3 perc

Jövőre, 2027-től a magyar megtakarítók akár évi 412 ezer forint állami támogatást is kaphatnak, ha tudatosan kombinálják a különböző befektetési formákat. A maximális összeg elérésében kulcsszerepet játszik a jövőre visszatérő, államilag támogatott lakás-takarékpénztár, amely az egészségpénztári, nyugdíjcélú és gyermekcélú megtakarításokkal kiegészítve jelentős, 15 százalékot meghaladó támogatási arányt biztosíthat a saját befizetésekre - írta a Portfolio.

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Januártól új elemmel bővül a megtakarítási paletta, mivel a tervek szerint elindul a Wekerle+ lakástakarék. Az új konstrukció az első öt évben a befizetések után 10 százalékos, de legfeljebb évi 120 ezer forintos állami hozzájárulást garantál, amely a hatodik évtől 20 százalékra, azaz maximum 240 ezer forintra emelkedhet. Az évi 120 ezer forintos támogatás eléréséhez havonta 100 ezer forintot kell félretenni. Az előzetes információk alapján a pénztárak legalább 3 százalékos betéti kamatot is kínálnak majd, a támogatás megtartásának feltétele pedig a minimum ötéves futamidő és az igazolt lakáscélú felhasználás.

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Az új lakástakarék megjelenése azt is jelenti, hogy a már meglévő lehetőségekkel együtt összesen évi 412 ezer forintra nő a megszerezhető állami támogatás maximális összege. Ehhez négy megtakarítási formát kell párhuzamosan fizetni, mégpedig egy egészségpénztári számlát, egy nyugdíjbiztosítást, egy gyermek után járó Babakötvényt, valamint a jövőre induló lakástakarékot. A teljes támogatási keret kimerítéséhez évente 2,72 millió forint, vagyis havi szinten nagyjából 227 ezer forint saját befizetésre van szükség.

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Az egészségpénztári és a különféle nyugdíjcélú megtakarítások – mint az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíjbiztosítás vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) – után a befizetések 20 százaléka igényelhető vissza a személyi jövedelemadóból. Bár az egyes típusokra eltérő egyedi limitek vonatkoznak, az együttesen visszaigényelhető adó felső határa évi 280 ezer forint. Fontos feltétel, hogy a megtakarító fizessen legalább ennyi személyi jövedelemadót, máskülönben az adójóváírás nem érvényesíthető teljes körűen.

A képletet a Babakötvény teszi teljessé, amelynél a kincstári Start-számlára érkező befizetések 10 százalékát, maximum évi 12 ezer forintot tesz hozzá az állam a megtakarításhoz. Ezt havi 10 ezer forintos befizetéssel lehet teljes egészében kihasználni egy gyermek esetén, több gyermeknél pedig a támogatási összeg értelemszerűen többszöröződik.

A támogatások igénybevétele bizonyos kötöttségekkel is jár. Míg a nyugdíjcélú megtakarításokhoz jellemzően csak a nyugdíjkorhatár elérésekor lehet adómentesen hozzáférni, az egészségpénztári egyenleg rögtön felhasználható orvosi ellátásra, gyógyszerekre, vagy akár lakáshitel törlesztésére és iskolakezdési kiadásokra is. Számolni kell azzal is, hogy a jövő évi befizetések után járó adójóváírások leghamarabb 2028 tavaszán, az adóbevallások feldolgozása után jelennek meg a számlákon, miközben a végső egyenleget a működési költségek és a befektetési hozamok is befolyásolják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az öngondoskodási piac szereplői régóta szorgalmazzák a több mint tíz éve változatlan adó-visszatérítési limitek inflációkövető emelését – amely a 150 ezer forintos pénztári korlát esetében ma már 260 ezer forint körüli összeget indokolna –, a jövőre induló új lakástakarék mindenképpen érdemi bővülést jelent a hazai öngondoskodási lehetőségek terén.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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