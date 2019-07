84900 forintot kaphatsz évente az orvostól: még ne örülj, drága lesz a diéta

A laktózérzékenységgel, -allergiával együtt jár, hogy az egészséges étrend betartása jelentős többletköltséggel jár. Már abban is nagy különbség van az egyes boltok, élelmiszerláncok között, hogy hányféle termék közül választhat, aki "mentes" tejterméket kénytelen, vagy szeretne fogyasztani: míg a Lidl 12 féle, addig az Auchan 118 féle laktózmentes terméket tart. Ezeknek az árucikkeknek az árai is gyakran másfélszer, vagy kétszer annyiba kerülnek, mint a nem "mentes termékeké. A laktózmentes tej például 87,7 százalékkal kerül többe átlagosan, mint a klasszikus tej. Összehasonlítottuk öt nagy élelmiszerlánc "mentes" kínálatát, hogy megtudjuk, mekkora kiadást is jelent a laktózérzékenység.



Cikksorozatunk első részében a laktózmentes élelmiszerekkel foglalkozunk, a későbbiekben pedig a gluténmentes és cukormentes termékeket vesszünk majd górcső alá. Aki étel intoleranciában, allergiában, cukorbetegségben szenved, annak ebből következően többletköltsége keletkezik, ha a betegségének megfelelő étrendet szeretné tartani. Ezért az állam évek óta ad adókedvezményt az érintetteknek, melynek mértéke mindig az adott évben érvényes minimálbér 5 százaléka havonta. Ez idén 89400 forint, azonban mire elég ez az összeg? Arról, hogy kiknek és milyen mértékben érdemes "mentes" élelmiszereket fogyasztani, nem olyan rég nyilatkozott lapunknak Erdélyi-Sipos Alíz dietetikust, táplálkozástudományi szakember. Elmondta, hogy az ételérzékenység, vagy allergia következtében, ha valaki egyáltalán nem fogyasztja azt az élelmiszercsoportot, az nem megoldás.

Hogyan táplálkozzon, aki laktózérzékeny?



Sokan egyszerűen átállnak a magitalokra, holott a laktózszegény étrend is a kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlásoknak felel meg, tehát tartalmaz tejet és tejterméket, csak az étrendet úgy állítjuk össze, hogy annak laktóz tartalma ne haladja meg a még tolerálható mennyiséget

- mondta el a szakértő, és hozzátette: "egyre szélesebb választékban kaphatók laktózmentes tej és tejtermékek, amelyek fogyasztásával, ételkészítéshez történő felhasználásával megvalósítható a laktózszegény étrendben is a megfelelő kalcium ellátottság. Már laktózmentes tehéntúró, tejföl, habtejszín, joghurt, gyümölcsjoghurt, vaj és túródesszertek is rendelkezésre állnak a páciensek számára. Ezek változatos fogyasztásával biztosítható a napi kalciumszükséglet alacsonyabb toleranciájú emberek számára is. A laktózintolerancia étrendjét meghatározza az »egyéni tolerancia«, amely a laktáz enzim aktivitásának függvénye. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan betegek, akik bizonyos mennyiségű laktózt el tudnak fogyasztani, mások viszont kénytelenek teljes tejcukormentes diétát tartani. Ezért a diagnózis után érdemes dietetikussal konzultálni, A tej és tejtermék legfontosabb tápanyaga a kalcium, így teljes elhagyása az étrendből megfelelő pótlás nélkül hiányállapotot eredményez."

Ebből következik, hogy aki laktózérzékeny, annak az az egészséges táplálkozás érdekében kénytelen laktózmentes termékeket az étrendjébe illeszteni, egyéni döntés szerint pedig fogyaszthat magitalokat is például tej helyett. Azonban teljesen elhagynia nem javallott a laktózmentes élelmiszereket, így viszont jelentős többletköltsége keletkezik. Azt, hogy hányan vannak, akik laktóz- vagy gluténérzékenyek az országban, csak becsülni lehet, de akár a cukorbetegség, akár más ételérzékenység esetében legalább a magyarok 10 százalékát érinti a probléma. Valószínű, hogy az adókedvezményt sem annyian veszik igénybe, ahányan jogosultak rá.

Ráadásul már nem csak azok, akiknek diagnosztizált emésztési/felszívódási zavara van, hanem az egészséges étrendet követők és fogyókúrázók is fogyasztják a "mentes" termékeket. Bár az általunk megkérdezett dietetikus kiemelte, hogy "a javaslat az, hogy akinek nincs betegsége, az ne kövesse a különböző mentes étrendeket".

Nő a kereslet, nő a kínálat



A különböző glutén-, laktóz-, és cukormentes élelmiszerekre egyre nagyobb a kereslet, amelyre a bolthálózatok is reagáltak: egyre nagyobb a választék a mentes élelmiszerekből. Az általunk megkérdezett nagy élelmiszerláncok mind megerősítették, hogy nőtt a kereslet a mentes termékek iránt, és elmondásuk szerint erre reagáltak is a kínálat bővítésével. A SPAR-tól megtudtuk, hogy a termékek az elmúlt években dinamikusan fejlődnek a gyártói oldalon, mióta elindult a "SPAR Életmód" program, több száz ilyen jellegű termék kerül be a kínálatba.

A Tesco sajtóosztálya szerint a boltjaikban már évek óta széles választékkal várják a speciális táplálkozási igényű vásárlókat és igyekeznek minden termékkategóriát lefedni. A Tesco Free From termékek kifejezetten a kiegyensúlyozott táplálkozást támogatják, ezzel alternatívát nyújtva az ételintoleranciában szenvedő vásárlóknak is.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a kereslet a mentes, ezen belül is például a laktózmentes termékek iránt (friss kutatások szerint a lakosság 20-25%-a szenved laktóz intoleranciában). A vásárlók egyre tudatosabban keresik ezeket a termékeket, amire reagálva a gyártói oldal is folyamatos portfólió szélesítéssel és innovációkkal szolgál

- írták. A Lidl Magyarország szintén azt nyilatkozta, hogy kiemelt figyelmet fordít a vásárlói igények magas szinten történő kiszolgálására, így az ételintoleranciával élő vásárlók számára is "széles és kiváló minőségű termékpalettát kínál". Az alapélelmiszerek között is számos laktóz-, és gluténmentes terméket kínálnak, és azt is kiemelték, hogy a boltokban rendszeresen árakciókkal várják a vásárlókat a szóban forgó termékkategóriák kapcsán. A könnyű megkülönböztethetőségre is ügyelnek: a funkcionális termékek csomagolásai saját, egységes megjelenéssel és színvilággal rendelkeznek, a sajátmárkás laktózmentes termékek színe lila, a gluténmentes termékek csomagolása pedig narancssárga.

Az Auchan áruházak is nagy növekedést tapasztaltak a keresletben: több mint 70 százalékos fejlődésről számoltak be ezekben a termékkörökben a bio és vegán termékekkel együtt:

A mentes termékek terén az elmúlt öt év alatt közel 350 százalékkal bővítettük kínálatunkat. Mi sem jelzi jobban ezt a változást, mint hogy minden áruházunkban külön területet alakítottunk ki ezeknek a termékeknek.

Az Aldi áruházakban is tapasztalták a keresletnövekedést az utóbbi években, ezért ennek megfelelően bővítették is a kínálatot: 2019-ben mintegy 70 százalékkal több "mentes“ termék került a polcokra, mint 3 évvel korábban. Kiemelték, hogy a termékkínálatot úgy alakították ki, hogy a speciális étrendet folytató vásárlók is megtalálják mind a 140 magyarországi ALDI áruházban az étrendjükbe illeszthető termékeket, ráadásul folyamatosan alacsony áron.

Hányféle laktózmentes terméket tartanak a boltok?

Laktózmentes termékből 8 laktózmentes tej, 12 laktózmentes kefir és joghurt, 6 tejföl, és 3 féle vaj és margarin található a Tesco webshop kínálatában.

Az ALDI-ban közel 50 laktózmentes termék közül választhatnak a vásárlók, nagy részük tejtermék: laktózmentes sajtok, tej- és tejkészítmények, továbbá tejföl, vaj és túró. Viszont a lánc tapasztalata szerint a "kényelmi termékek" iránt is folyamatosan nő a kereslet. Ezen a területen is növelték a "mentes" termékeink körét: vásárlóik például panírozott camembert sajt, vagy laktózmentes jégkrém közül is választhatnak.

A Lidl Magyarország hazai áruházaiban a laktózmentes termékek számára külön blokk került kialakításra a tejtermékek hűtőjében. Jelenleg 16 féle laktózmentes terméket kínál vásárlóinak az áruházlánc: tej, kakaó, joghurtok, sajtok, tejföl és túrórudi. Az áruházlánc laktózmentes kínálatát bővíti a jövőben, így a vásárlók a laktózmentes mozzarella vagy a laktózmentes ivókefirt is hamarosan megtalálják a polcokon - tájékoztatott a boltlánc.

A SPAR-ban összesen 126 laktózmentes termékük van, melybe a növényi tejtermék-helyettesítők is beletartoznak. Tejekből (ESL és UHT) 9 félét tartanak, tejhelyettesítő italokból (LM, növényi, kávé, kakaó, stb.) 43 féle. Joghurtokból 22 félét tartanak ((LM, natúr, kefir, gyümölcsjoghurt, növényi stb.), tejfölökből pedig 4 félét. Négy laktózmentes vaj és margarin, 27 darab mentes sajt és vajkrém van a kínálatban. Tejszínből 5, túróból 3 féle van, túrós desszertből pedig 5, másfajta desszertből 4 féle közül választhatnak a vásárlók.

Az Auchanban 118 féle laktóz mentes terméket találunk, ezek közül 78 féle tartós és 40 féle friss terméket. Ezek az alábbi 18 féle élelmiszercsoportban érhetők el: tej, vaj, sajt, desszert, kekszek, csokoládék, tejföl. kefir, vajkrém, tejital, főzőtejszín, gabonaital, habtejszín, kávéital, kakaóital, UHT tej, túró és joghurt.

Mennyi az annyi?

Az Aldiban a legolcsóbb laktózmentes sajt az Ementáli, túróból a félzsíros, a tejek esetében a 1,5%-os zsírtartalmú olcsóbb. A joghurtokat esetében a natúr a legkedvezőbb árú, de konkrét összegeket nem árult el az áruházlánc.

Az Auchanban a legolcsóbb, 1 literes laktózmentes tej kb. 240 forintba kerül, a legdrágább közel 700 forintba. A legolcsóbb laktózmentes joghurt nagyjából 80 forintba kerül, a legdrágább, (4*125 gramm) kb. 400 forintba. A legolcsóbb laktózmentes tejföl (150 gramm) kb. 170 forintba kerül, a legdrágább tejföl (800 gramm) pedig kb. 1000 forintba.

A Lidl kétféle laktózmentes tejet kínál vásárlóinak: a 1,5%-os zsírtartalmú 1 literes Pilos laktózmentes tej 289 forintba kerül, a 2,8 %-os zsírtartalmú 1 literes laktózmentes tejért 299 forintot kell fizetni. A joghurtok esetében a Pilos laktózmentes natúr joghurt 79 forint/150gr, a Pilos laktózmentes réteges gyümölcsjoghurt 169 forintba kerül (180 gr). Tejfölből az áruházlánc a 20%-os Pilos laktózmentes tejfölt kínálja, mely 150 gr-os kiszerelésben érhető el 135 forintért.

A SPAR-ban a laktózmentes tejek közül a legolcsóbb ESL és UHT tej is 299 forint, míg a legdrágább ESL-ből 399, UHT-ból 439 forint. A joghurt kategóriában a legolcsóbb termék 149 forint, míg a legdrágább 899, a tejfölök közül pedig 169 forint a legolcsóbb, és 349 forint a legdrágább.

A Tesco webshop kínálata szerint a laktózmentes tejből a legolcsóbb 249 forint, a legdrágább 349 forint, a legolcsóbb joghurt 125 forint, a legdrágább 269 forint. Laktózmentes tejfölök közül a legolcsóbb 135 forint, a legdrágább pedig 369 forint.

Tej

A KSH adatai szerint a pasztőrözött ESL tej fogyasztói átlagára júniusban 238 forint (2,8%), illetve 220 forint (1,5%) volt. A nagyláncok laktózmentes termékei közül a legolcsóbb tejek is az alacsonyabb zsírtartalmúak, így azzal összevetve a négy nagy lánc árainak átlaga alapján (269,25 forint) 22 százalékkal drágábbak a legolcsóbb laktózmentes tejek is, mint a tej átlagára.

A drágább tejek, valószínűleg magasabb zsírtalmúak is a laktózmentes termékekből is, így azzal összevetve átlagosan 209,75 forinttal kerülnek többe a 2,8%-os tej átlagáránál, vagyis 87,7 százalékkal drágábbak.

Joghurt

A legolcsóbb natúrjoghurtok 50-70 forint között mozognak a hiperekben, a laktózmentes joghurtokból a legolcsóbbak ára átlagosan 108,25 forint, tehát másfélszeres, vagy akár kétszeres áron vehetjük meg a "mentes" terméket.

Tejföl

A legolcsóbb tejfölök ára a nagyláncok polcain 100-110 forint, ha nincsenek éppen leakciózva. A hipermarketek "mentes" kínálata szerint a legolcsóbb laktózmentes tejfölök átlagosan 152,25 forintba kerülnek, ami azt jelenti, hogy

38-52 százalékkal kerülnek többe a nem mentes tejfölöknél.

Ezek alapján nem túlzás, hogy aki laktózmentes termékeket fogyaszt legalább 20 százalékkal, de van, hogy dupla áron veszi meg az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen termékeket. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által összeállított OKOSTÁNYÉR® ajánlása szerint napi fél liter tej vagy ennek megfelelő tejtermék elfogyasztása javasolt, viszont ahogy Erdélyi-Sipos Alíz is hangsúlyozta, mindenkinek egyéni étrendre van szüksége az ételintoleranciával élőknek aszerint, mennyiben érinti őket a laktózérzékenység. Ha napi 2 dl tejjel, és heti egy tejföllel, valamint heti 3 joghurttal számolunk, és a tejet átlagáron, a többi tejterméket a lehető legolcsóbban próbáljuk megvenni, akkor kerekítve 47 ezer forintba kerül majd éves szinten a legalapvetőbb fehérjebevitel - ami még mindig nem éri el az ajánlott szintet.

Egy laktózérzékenységtől szenvedőnek nagyjából 36,6 százalékkal kerül többe ez a felosztás - 2 dl tej naponta, heti 3 joghurt és 1 tejföl - tehát 64200 forint az éves költség.

A 17200 forintos többlettel viszont még mindig csak a legalapvetőbb szükségleteket lehet kielégíteni, mert arról még nem beszéltünk, hogy az egyéb laktózmentesen elkészített ételek, a nem a boltban, hanem vendéglátóhelyen elfogyasztott ételek/italok - például egy laktózmentes cappuchino, vagy túrógombóc, esetleg fagylalt mennyivel drágább. Ezért szinte lehetetlen megállapítani, pontosan mennyivel költ átlagosan többet évente egy laktózérzékeny ember másoknál, egy doboz jégkrém példájából viszont arra következtethetünk, hogy jelentős összeggel:

A SPAR webshop kínálatában a Gelatiamo Zero laktózmentes - vanília, eper és csokoládé-vanília ízekben kapható - 1000 ml-es jégkrém ára például 1099 forint, amikor nincs akcióban. A SPAR-Budget vaníliás szintén 1000 ml jégkrém - dobozosok közül ebben a kiszerelésben a legolcsóbb - viszont 329 forint. A Big Milk vaníliás jégkrém (1000 ml) 799 forint, a SPAR vanília-csokoládés jégkrém (1500 ml) pedig 699 forint, tehát litere 466 forint. Ha ezek átlagárát nézzük, akkor a laktózmentes termék litere dupla annyiba kerül, mint a tejjel készültek.