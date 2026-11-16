2026. november 16. hétfő Ödön
4 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki aranyérmét rózsaszín malacperselybe rakja, hogy növelje az üzletet, hogy profitot és megtakarítást érjen el a malacperselyvel, pénzt takarít meg a jövőbeli tervhez és a nyugdíjalap koncepciójához.
Megtakarítás

Hatalmas adójóváírás forog kockán: így kaphatnak akár 150 ezer forintot a magyar megtakarítók

Pénzcentrum
2026. november 16. 17:04 4 perc

Az idei harmadik negyedévben sem vesztett lendületéből sem az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba áramló tagi befizetések növekedése, sem pedig a taglétszám gyarapodása, így az év egészében új rekordokra van kilátás. A Pénztárszövetség legfrissebb szektorelemzése szerint a nyugdíjkassza-tagok ismét jelentős reálhozamot könyvelhettek el, az egészségpénztárak esetében pedig tovább nőtt a lakáshitel-törlesztési célú kifizetések népszerűsége, miközben a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra kevesebbet költöttek a tagok.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026. július-szeptemberi időszakban az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma elérte az 1,068 millió főt, ami közel 18 ezres növekedést jelent év/év alapon – egyebek között ez is kiderül az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíjpénztár-tagok 27,4 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelemkiegészítésre az esztendő harmadik negyedében, ami az egy évvel korábbit közel 12 százalékkal múlja felül. A munkáltatók 14,6 milliárd forintot utaltak a tagok számláira, ami 19 százalék feletti növekedést jelez.

„A nyugdíjpénztári szektorban a tavalyihoz hasonlóan az idén is új rekordokra van kilátás, hiszen eddig minden negyedévben nőtt mind a taglétszám, mind pedig az egyéni és a munkáltatói befizetések volumene. Ha az eddigi növekedési ütem nem lassul az év utolsó negyedében, az év egészében 190 milliárd forint körül alakulhat a nyugdíjkasszák összesített tagdíjbevétele” – mondta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

A nyugdíjpénztárak a harmadik negyedévben 8,79 százalék éves becsült hozamot értek el, ami 7,12 százalékos reálhozamot jelent. A pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13,6 százalékos emelkedéssel megközelítette a 2,6 ezer milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlagvagyon pedig éves összevetésben közel 12 százalékkal 2,4 millió forint fölé nőtt.

„Közeleg az év vége, de azoknak, akik nem szeretnének lemaradni az önkéntes pénztárak tagjainak járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos szja-visszatérítési lehetőségről, még van néhány hetük az ügyintézésre. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot, de természetesen ennél kevesebb éves megtakarítás esetén is jár az adóvisszatérítés. Ennek igénybevételéhez a pénztártagoknak először is az idei befizetéseiket kell ellenőrizniük. Ha szükséges és van is rá módjuk, érdemes ezt minél inkább kiegészíteniük; azoknak pedig, akik még egyik pénztárban sem rendelkeznek tagsággal, az öngondoskodási céljaikhoz és a pénzügyi terveikhez leginkább illeszkedő kasszát célszerű most kiválasztaniuk. A belépés online is könnyen és gyorsan elintézhető” – hívta fel a figyelmet Mohr Lajos.

Kevesebbet költöttek gyerekekre az egészségpénztárakból

Remek negyedévet zártak az egészségpénztárak is. A harmadik negyedév végén már 1,22 millióan élvezték ennek az öngondoskodási formának az előnyeit, vagyis egy esztendő alatt közel 70 ezer fővel bővült a taglétszám.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál 12,6 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók a harmadik negyedévben 3,3 milliárd forinttal (+19,7%) egészítették ki a tagok 18,9 milliárd forintra (+13,2%) rúgó befizetéseit.

Az egészségkasszákban gyűjtött megtakarítások számos felhasználási lehetősége között a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták a legnagyobb, 40 százalékot meghaladó ugrást. Ezzel e felhasználási mód részesedése az összes kiadásból 6 százalékra emelkedett. Mindemellett továbbra is igaz, hogy az önkéntes egészségkasszákból alapvetően az egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos költségeiket fedezik a munkavállalók, hiszen a kiadások 92 százalékát költik erre a célra. Itt éves összevetésben 10 százalékot meghaladó növekedés történt. A gyermekekkel kapcsolatos kiadások ugyanakkor csökkentek, részarányuk az egy évvel korábbi 4 százalékról 2 százalékra esett vissza.

„Az egészségpénztárak esetében egyre aktívabbak a tagok, egyre többen élnek a különböző, akár a gyógyszervásárlásokon és egészségügyi szolgáltatásokon túli szolgáltatások igénybevételének lehetőségével. A pénztári megtakarítások sok esetben immár a háztartási költségvetés aktív részévé, azok egyik legnagyobb tehermentesítő eszközévé váltak. A sokrétű pénztári szolgáltatások kihasználásának – akár lakáshitel-törlesztések pénztári számlán keresztül történő kifizetése – növekedése világosan jelzi, hogy a tagok tudatosan élik mindennapjaikat, keresik a támogatási lehetőséget, használják ki az adóvisszatérítésben rejlő előnyöket és kedvezményeket amellett, hogy egészségvédelmi kiadásaikat is biztonságban tudhatják” – fogalmazott Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.
Címlapkép: Getty Images
#lakáshitel #öngondoskodás #adókedvezmény #szja #megtakarítás #nyugdíjpénztár #önkéntes nyugdíjpénztár #egészségpénztár #hozam #nyugdíjmegtakarítás #megtakarítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:05
18:51
18:44
18:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 16. 17:44 Történelmi csúcsot döntött a Richter, miközben megrogyott a Wall Street a techszektor miatt
november 16. 13:40 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: kiderült, mikor jöhet a magyar euró!
november 16. 11:15 Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 16. 16:50
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 16. 14:02
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem...
Holdblog  |  2026. november 16. 13:57
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiaco...
Bankmonitor  |  2026. november 16. 13:20
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az...
iO Charts  |  2026. november 15. 09:01
Devizakalkulátor I. rész: megéri devizában tartani a pénzed?
Az inflációkalkulátor után itt a devizakalkulátor befektetésekhez. Egy ideje már akartam írni egyet,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 16.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 16.
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
2026. november 16.
Hazahozta a gyerek a betegséget az oviból? Így előzhető meg, hogy az egész család megfertőződjön
2026. november 16.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
NAPTÁR
Tovább
2026. november 16. hétfő
Ödön
47. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
2
2 hete
Így úszik el a pénz észrevétlenül a magyarok bankszámláiról: óriási a baj, erről eléggé kevesen tudnak
3
1 napja
Családi pótlék utalás 2026 december: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
4
3 hete
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
5
4 hete
Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 19:05
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 18:03
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Most tényleg próbára tesszük a szókincsed!
Agrárszektor  |  2026. november 16. 19:29
Méregdrága marad a népszerű hús a boltokban: ez vár a vásárlókra