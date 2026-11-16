Hatalmas adójóváírás forog kockán: így kaphatnak akár 150 ezer forintot a magyar megtakarítók

Az idei harmadik negyedévben sem vesztett lendületéből sem az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba áramló tagi befizetések növekedése, sem pedig a taglétszám gyarapodása, így az év egészében új rekordokra van kilátás. A Pénztárszövetség legfrissebb szektorelemzése szerint a nyugdíjkassza-tagok ismét jelentős reálhozamot könyvelhettek el, az egészségpénztárak esetében pedig tovább nőtt a lakáshitel-törlesztési célú kifizetések népszerűsége, miközben a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra kevesebbet költöttek a tagok.

A 2026. július-szeptemberi időszakban az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma elérte az 1,068 millió főt, ami közel 18 ezres növekedést jelent év/év alapon – egyebek között ez is kiderül az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzéséből.

A nyugdíjpénztár-tagok 27,4 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelemkiegészítésre az esztendő harmadik negyedében, ami az egy évvel korábbit közel 12 százalékkal múlja felül. A munkáltatók 14,6 milliárd forintot utaltak a tagok számláira, ami 19 százalék feletti növekedést jelez.

„A nyugdíjpénztári szektorban a tavalyihoz hasonlóan az idén is új rekordokra van kilátás, hiszen eddig minden negyedévben nőtt mind a taglétszám, mind pedig az egyéni és a munkáltatói befizetések volumene. Ha az eddigi növekedési ütem nem lassul az év utolsó negyedében, az év egészében 190 milliárd forint körül alakulhat a nyugdíjkasszák összesített tagdíjbevétele” – mondta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

A nyugdíjpénztárak a harmadik negyedévben 8,79 százalék éves becsült hozamot értek el, ami 7,12 százalékos reálhozamot jelent. A pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13,6 százalékos emelkedéssel megközelítette a 2,6 ezer milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlagvagyon pedig éves összevetésben közel 12 százalékkal 2,4 millió forint fölé nőtt.

„Közeleg az év vége, de azoknak, akik nem szeretnének lemaradni az önkéntes pénztárak tagjainak járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos szja-visszatérítési lehetőségről, még van néhány hetük az ügyintézésre. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot, de természetesen ennél kevesebb éves megtakarítás esetén is jár az adóvisszatérítés. Ennek igénybevételéhez a pénztártagoknak először is az idei befizetéseiket kell ellenőrizniük. Ha szükséges és van is rá módjuk, érdemes ezt minél inkább kiegészíteniük; azoknak pedig, akik még egyik pénztárban sem rendelkeznek tagsággal, az öngondoskodási céljaikhoz és a pénzügyi terveikhez leginkább illeszkedő kasszát célszerű most kiválasztaniuk. A belépés online is könnyen és gyorsan elintézhető” – hívta fel a figyelmet Mohr Lajos.

Kevesebbet költöttek gyerekekre az egészségpénztárakból

Remek negyedévet zártak az egészségpénztárak is. A harmadik negyedév végén már 1,22 millióan élvezték ennek az öngondoskodási formának az előnyeit, vagyis egy esztendő alatt közel 70 ezer fővel bővült a taglétszám.

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Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál 12,6 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók a harmadik negyedévben 3,3 milliárd forinttal (+19,7%) egészítették ki a tagok 18,9 milliárd forintra (+13,2%) rúgó befizetéseit.

Az egészségkasszákban gyűjtött megtakarítások számos felhasználási lehetősége között a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták a legnagyobb, 40 százalékot meghaladó ugrást. Ezzel e felhasználási mód részesedése az összes kiadásból 6 százalékra emelkedett. Mindemellett továbbra is igaz, hogy az önkéntes egészségkasszákból alapvetően az egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos költségeiket fedezik a munkavállalók, hiszen a kiadások 92 százalékát költik erre a célra. Itt éves összevetésben 10 százalékot meghaladó növekedés történt. A gyermekekkel kapcsolatos kiadások ugyanakkor csökkentek, részarányuk az egy évvel korábbi 4 százalékról 2 százalékra esett vissza.

„Az egészségpénztárak esetében egyre aktívabbak a tagok, egyre többen élnek a különböző, akár a gyógyszervásárlásokon és egészségügyi szolgáltatásokon túli szolgáltatások igénybevételének lehetőségével. A pénztári megtakarítások sok esetben immár a háztartási költségvetés aktív részévé, azok egyik legnagyobb tehermentesítő eszközévé váltak. A sokrétű pénztári szolgáltatások kihasználásának – akár lakáshitel-törlesztések pénztári számlán keresztül történő kifizetése – növekedése világosan jelzi, hogy a tagok tudatosan élik mindennapjaikat, keresik a támogatási lehetőséget, használják ki az adóvisszatérítésben rejlő előnyöket és kedvezményeket amellett, hogy egészségvédelmi kiadásaikat is biztonságban tudhatják” – fogalmazott Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.