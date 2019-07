Évente tízezreket is utalhat a bankod: nem is tudod, hogy lemondasz róla

A magyarok többsége évente tízezrekről mond le azzal, hogy nem hitelkártyával, hanem bankkártyával fizet. Persze a hitelkártyánál figyelni kell, ha azonban ügyesek vagyunk, a bankok minden évben átutalják a hitelkártyával történő utalásaink egy részét. Nem mindegy azonban, hogy mit veszünk, hiszen a jellemzően 1-5 százalékos visszatérítések költési típusok szerint eltérőek. Alábbi cikkünkben költési kategóriánként nézzük meg, hogy melyik bank mekkora kedvezményt kínál - azaz költéseink hány százalékát utalja át év végén. Persze vannak olyan hitelkártyák is, amelyek nem utalják vissza a költségeink egy részét, ezért is érdemes nagyon odafigyelni, hogy mit választunk.



Rengeteg magyar nem tudja, hogy a bankja akár több tízezer forintot is átutalhat neki évente egy összegben, ehhez pedig semmit nem kell tennie, csak vásárolgatnia: azt azonban máshogy, mint korábban. Ha valaki igényel hitelkártyát, akkor igénybe veheti a kedvezményeket, amiket a bankok különféle költéseik után adnak nekik - minden bank más és más költések után kínál kedvezményt, ráadásul ez időszakonként változó.

A hitelkártya nagyon kedvező lehet, azonban nagyon tudatosnak kell lennünk, ha ezzel vásárolgatunk. Ha igényeltük a kártyát, és elkezdjük felhalmozni rajta a hitelt, vissza kell azt fizetnünk a kamatmentes időszakon belül - jellemzően 40-45 nap -, különben brutálmagas THM-ekkel kell törlesztenünk. Ilyenkor a hitelkártya már egyáltalán nem éri meg. Azonban ha a szokásos napi költéseinket bankkártya helyett hitelkártyától intézzük, és nem lépjük túl a havi keretünket, akkor bizony hól járunk, mert a vásárlások után a bankok kedvezményeket adnak nekünk, amit egy összegben fizetnek vissza év végén.

A bankok különféle akciók keretén belül más- és más költéseket jutalmaznak, így aztán eltérő mértékű kedvezményeket kaphatunk ahhoz mérten, hogy mire költünk. Érdemes tehát egyénileg személyre szabni, hogy melyik hitelkártya éri meg nekünk. Mi most ehhez nyújtunk segítséget a Pénzcentrum kalkulátorát használva, költési hajlandóság szerint rendszerezve.

Mivel járunk jól, ha csak ruhát, ételt, háztartási kelléket vásárolunk?

Ha nincsen speciális vásárlási célunk, akkor is kapunk általában legalább egy százaléknyi kedvezményt a bankunktól, így ha például minden évben elköltünk egymillió forintot ételre, ruhára, háztartási kellékre, akkor is a legtöbb bank decemberen visszatérít nekünk egy összegben 10 ezer forintot.

Ha nem hitelkártyával vásárolunk, akkor erről az összegről önként lemondunk.

Vannak bankok azonban, akik ezen felül is adnak további kedvezményeket. Az Erste Banknál például 4 százalékos spórolhatunk most bevásárlásaink során, ha ruhára vagy háztartási kellékekre költünk. Ugyanez a kártya műszaki cikkekre is 4 százalékos kedvezményt ad, a további költések 1 százalékos visszatérítést eredményeznek. Ha kicsúszunk a keretből, a THM meglehetősen magas, a törvényileg maximált 40 százalékos plafont közelíti: 39,86 százalék. A kamatmentes periódus 45 nap (ez minden vizsgált kártyánál így van, így ezt a továbbiakban ki sem emeljük). Ez ugyan kedvezőnek tűnik, de a kártyának van egy éves díja, 5 779 forint, és van 290 forintos havi díj is.

A költéseinkre 2 százalék kedvezményt ad a CIB Bank is, ha azt ruhákra költjük. A Raiffeisen, Budapest Bank, Cetelem 1 százalékos kedvezménnyel jutalmazza a költéseinket, ha azoknak nincs speciális célja.

Aki sokat tankol, nagyon jól járhat

A sokat tankolók is jól járhatnak az Erstével, erre a célra is van ugyanis 4 százalékos kedvezmény - ráadásul emellé igénybe tudjuk venni a 4 százalékos visszatérítést utazásra és elektronikai cikkekre is. Hátránya, hogy legfeljebb 30 ezer forintig fizetik vissza a tankolást (tehát ennél több visszatérítésre nem leszünk jogosultak), és ugyanúgy van kártyadíj. A Budapest Bank kártyájával 3 százalékot kapunk a tankolás után, és emellé is jár 1 százalék kedvezmény minden egyéb költésnél is - ott ráadásul sem kártyahasználati, sem számlavezetési díj nincs. A CIB-nél 2 százalék, a Cetelemnél egy százalék jár a tankolás után, a Raiffeisennél nincs ilyen lehetőség.

Az utazók pedig nagyon jól járnak

A nyári szezonban érdemes hitelkártyával fizetni. Ráadásul az utazási kiadások jellemzően nagyösszegűek, így aztán itt egészen nagy összegeket nyerhetünk. Példáula Raiffeisen 5 százalékot térít vissza az utazási költségekből, mindemellett ad 3 százalékot az elektronikai cikkekre és további 5 százalékot szabadidős és sport-tevékenységekre. A kártya éves díja 0 forint, de a számlavezetési díj magas, 602 forintos. Nem érdemes ezt választania annak, aki sokat tankol - ezután ugyanis nincs visszatérítés. Az Erste utazásra is 4 százalékot fizet, ekkor a tankolás és a sport/szabadidő is 4 százalékos kedvezménnyel esik latba - de ismét számolnunk kell az 5 779 forintos díjjal.

A Budapest Bank nyaralásra is fizet 3 százalékot, ekkor azonban minden más költésre csak 1 százalék jár, ráadásul ennek a kártyának a díja így mér 14 ezer forint évente. Ez így csak annak éri meg, aki sokat utazik. A Cetelemnél 1 százalék ez a kedvezmény, akárcsak a CIB-nél.

Laptopot, telefont is érdemes hitelkártyáról venni

Vannak olyan bankok, amelyek a műszaki cikkek vásárlását jutalmazzák. Az Ersténél erre is igénybe vehető 4 százalékos kedvezmény - ez akkor jár, ha elektronikai áruházban vásárolunk. Utazásra ekkor is 4 százalék kedvezmény jár, akárcsak tankolásra. Mint az eddigiekre, most is érvényes a kártya havi díja és az egyszeri éves díj. Jól járunk a Raiffeisennél is, náluk 3 százalékot térítenek vissza az elektronikai cikkek vásárlásai után. A Budapest Banknál ez 1 százalék, akárcsak a Cetelemnél és a CIB-nél.

Azért nagyon figyeljünk oda

Mindez szép és jó, de a hitelkártya továbbra is csak akkor éri meg, ha nem csúszunk ki a kamatmentes időszakból. Ha ezt lekéssük, akkor bizony jönnek a fájdalmas, 40 százalék körüli THM-ek. Annak is érdemes utána járni az igénylés előtt, hogy a visszatérítésnek kategóriánként van-e valamilyen plafonja, hiszen remekül nézhet ki például egy tankolás utáni 3 százalékos visszatérítés, ha annak maximuma 10 800 forint például. Arra is figyelnünk kell, hogy sok esetben csak az első évet követően jár visszatérítés, és ilyenkor már lehet, hogy számlavezetési díj sincs. Érdemes összehasonlítani a hitelkártyákat, mi erre a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.