Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról

A befektetési világ folyamatosan változik, az elmúlt évek eseményei pedig különösen jól megmutatták, hogy a piacokat már nem lehet kizárólag a gazdasági mutatók és a vállalati eredmények alapján értelmezni. A geopolitikai feszültségek és nagyhatalmak közötti technológiai verseny egyszerre formálják a pénzügyi piacokat. Mindez nemcsak új kockázatokat, hanem olyan lehetőségeket is teremthet, amelyek néhány évvel ezelőtt még kevésbé voltak a befektetők látóterében.

Már nemcsak a gazdaság, hanem a geopolitika is meghatározza, hová érdemes befektetni. Az amerikai-kínai rivalizálás és a kereskedelmi korlátozások egyre nagyobb hatással van a befektetési döntésekre. A gazdasági és politikai erőviszonyok átrendeződése ugyanis egész iparágak és régiók kilátásait változtathatja meg. Ami korábban egyértelmű növekedési lehetőségnek tűnt, az a megváltozott környezetben akár kockázatossá is válhat, miközben új piacok kerülhetnek a befektetők érdeklődésének középpontjába.

Ez a kérdés a Portfolio Professional Investment Day 2026 egyik panelbeszélgetésén is előkerült. A beszélgetésen Európa jövője is hangsúlyos téma volt. Sokan úgy látják, hogy a kontinens jelentősen lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött a mesterséges intelligenciáért folytatott versenyben. Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazatója nem temetné Európát.

Az elöregedő társadalom miatt éppen Európa profitálhat sokat a mesterséges intelligencia fejlődéséből, különösen a robotika területén. Az egyre szűkülő munkaerő-kínálat mellett felértékelődhetnek azok a technológiai megoldások, amelyek képesek bizonyos emberi munkafolyamatok automatizálására és hozzájárulhatnak a termelékenység növeléséhez.

A régiós befektetési lehetőségek kapcsán Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője a dél-koreai részvénypiacot emelte ki. Vízkeleti Sándor ehhez kapcsolódva ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a látványos tőzsdei teljesítmények mögött gyakran csak néhány meghatározó vállalat áll. Példaként az amerikai és a dél-koreai piacot hozta fel: az Egyesült Államok esetében hét, Dél-Koreában pedig mindössze két részvény játszott meghatározó szerepet a piaci teljesítményben.

Ez azért fontos szempont, mert egy ország részvénypiacának kiemelkedő emelkedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy széles körben drágultak a vállalatok részvényei. Emellett Füleki Ferenc, a Generali Investments portfóliókezelési vezetője a latin-amerikai részvénypiacban is lát befektetési lehetőséget.

Vízkeleti Sándor a befektetési stratégiák kapcsán is óvatosságra intett. Nem tartja feltétlenül működőképesnek azt a megközelítést, amikor valaki egyszerűen megvásárol egy ETF-et, majd hosszú időre megfeledkezik a befektetéséről.

A világ olyan gyorsan változik, hogy a befektetőknek folyamatosan figyelniük kell a gazdasági és piaci folyamatokat és időről időre felül kell vizsgálniuk a portfóliójukat.

A szakértők az egyes ágazatokban rejlő lehetőségekről is beszéltek. Füleki Ferenc például a kiberbiztonság jelentőségét emelte ki, miközben az energiaipar és a védelmi technológiák is érdekes területek lehetnek. A védelmi iparnál nem feltétlenül a hagyományos, nagy hadiipari vállalatok részvényei kínálhatják a legérdekesebb lehetőségeket. A kisebb startupok ugyanis a dróntechnológia területén a korábbi megoldásokhoz képest töredékáron képesek eszközöket fejleszteni és gyártani, így a befektetőknek ezekre az új szereplőkre is érdemes lehet figyelniük.

A bizonytalanabb piaci környezetre való felkészülés szintén előkerült a beszélgetésen. Csillag Zsigmond a széles körű diverzifikáció és a rövid lejáratú likvid eszközök tartásának fontosságát hangsúlyozta. Egy esetleges válság idején nemcsak az számít, hogy milyen befektetésekből áll a portfólió, hanem az is, hogy a befektető rendelkezik-e elegendő likvid tartalékkal és nem kényszerül kedvezőtlen piaci környezetben értékesíteni az eszközeit.

Az AI átveheti a vagyonkezelők munkáját, vagy felértékeli az emberi szakértelmet?

A mesterséges intelligencia térnyerése a pénzügyi szektort sem hagyja érintetlenül. Az algoritmusok egyre nagyobb mennyiségű adatot képesek feldolgozni, rövid idő alatt összehasonlíthatnak különböző befektetési lehetőségeket és olyan összefüggéseket is feltárhatnak, amelyek felismerése korábban jelentős elemzői munkát igényelt. Arról, hogy mindez hogyan alakíthatja át a vagyonkezelést, a konferencia egyik vitájában Nagy Bertalan, a Concorde privátbanki csoportvezetője és Töreky Bence, a Lightyear regionális növekedésért felelős product managere beszélgetett.

A vita során Nagy Bertalan arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatakor nemcsak a kapott válaszok minősége számít, legalább ilyen fontos az is, hogy milyen kérdéseket teszünk fel. A vagyonkezelésben a megfelelő kérdések megfogalmazása és a problémák pontos felismerése legalább akkora jelentőséggel bírhat, mint az, hogy az AI milyen gyorsan és milyen részletesen képes válaszolni rájuk.

Töreky Bence ehhez kapcsolódva egy érdekes példát hozott: két ember sokat tudhat rólunk, az orvosunk és a vagyonkezelőnk. A mesterséges intelligencia pedig egy harmadik szereplőként jelenhet meg, amely képes összekapcsolni a két terület tudását. Ezáltal sokkal átfogóbb képet kaphat rólunk, mint amire a különálló szakterületek önmagukban képesek. A beszélgetésen az is felmerült, hogy aki jól használja a mesterséges intelligenciát, annak akár egy CFA-minősítésű befektetési tanácsadója is lehet.

Ilyen lehet a vagyonkezelés 2030-ban: új korszakot hozhat az AI

Az AI pénzügyi tanácsadásban betöltött szerepe azonban csak egy része annak a változásnak, amely a teljes vagyonkezelési iparágat érintheti. A mesterséges intelligencia a digitalizáció és az új technológiai megoldások nemcsak a befektetési döntéseket, hanem az ügyfélkiszolgálást és a pénzügyi szolgáltatók mindennapi működését is átformálhatják.

A szakértők szerint a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a pénzügyi szolgáltatók milyen gyorsan képesek alkalmazkodni a technológiai fejlődéshez. Al-Hilal István, a Fidelity International igazgatója az AI-hoz való alkalmazkodás és a technológia mindennapi munkába történő beépítésének jelentőségét emelte ki, amely szerinte az elkövetkező években jelentős változásokat hozhat a szektorban. Varga-Szilágyi Péter, a Wood & Co. Hungary managing partnere ennél is tovább ment: a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítógépek kombinációjában látja a következő nagy technológiai áttörés lehetőségét.

A technológiai fejlődés mellett a pénzügyi szolgáltatások működése is átalakulhat. Pál Máté, a HOLD digitális vezetője a digitalizáció és az online vagyonkezelési megoldások növekvő szerepéről beszélt, amelyek a hagyományos privátvagyon-kezelést is új alapokra helyezhetik. A változások mellett azonban a kockázatok kezelése sem szorulhat háttérbe. Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója szerint a következő két évben a befektetési kockázatok kezelése az egyik legfontosabb feladat lehet.