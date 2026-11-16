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Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?

Pénzcentrum
2026. november 16. 11:15 5 perc

Emelkedéssel indította a hetet a magyar tőzsde: a Magyar Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsot ért el hétfő reggel. Miközben a vezető európai indexeknél visszafogott mozgások látszódtak, Ázsiában komoly esések bontakoztak ki, és az amerikai határidős jegyzések is borús folytatást vetítenek előre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanságok és a magas olajárak miatt. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A BUX a nyitást követően 0,5 százalékos pluszban, 146 822 ponton állt, és mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedett. A Magyar Telekom 3016 forintig, a Richter pedig 13 650 forintig kapaszkodott fel, amivel mindkét papír új napközbeni történelmi rekordot állított be. Nyugat-Európában ennél visszafogottabb volt a kezdés: a Stoxx 600 0,1 százalékkal, a francia CAC 40 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,2 százalékkal erősödött, míg a német DAX 0,1 százalékot veszített értékéből.

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A délelőtti kereskedésben az európai indexek többsége a pénteki záróérték közelében stagnált, a brit részvénypiac ugyanakkor újabb csúcs felé vette az irányt. Szektorszinten a telekom- és az ingatlancégek részvényei teljesítettek a legjobban, míg a nyersanyagkapcsolt papírok gyengélkedtek.

A Budapesti Értéktőzsdén a közepes kapitalizációjú részvények felemás képet mutattak. A jobban teljesítők mezőnyében szerepelt a 4iG és az MBH Jelzálogbank, míg a Duna House és a BIF a vesztesek oldalára került. A BUX jelenleg a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami technikai alapon több időtávon is egyértelmű emelkedő trendet igazol.

A hétfői korrekciós felpattanás a pénteki, 0,1 százalékos BUX-csökkenést követte. A múlt hét utolsó kereskedési napján a Mol 3,2 százalékot száguldott, a Magyar Telekom 0,6 százalékkal került feljebb, az OTP viszont 1,2 százalékot, a Richter pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.

Ázsiában nagyobb esések, Amerikában negatív előjelek

Az ázsiai piacokon hétfő reggel markáns eladói nyomás alakult ki. A japán Nikkei 2,1 százalékos mínuszba csúszott a vártnál gyengébb GDP-adat nyomán, míg a technológiai fókuszú dél-koreai Kospi több mint 3 százalékos zuhanást szenvedett el. A kínai CSI 300 1,2 százalékkal gyengült, miközben a hongkongi Hang Seng 0,5 százalékos pluszban tudott maradni.

Az amerikai határidős indexek szintén kedvezőtlen tengerentúli nyitást vetítettek előre: a Dow Jones futures 0,2 százalékos, az S&P 500 futures 0,5 százalékos, a Nasdaq futures pedig 1 százalékos mínuszt jelzett kora reggel.

Pénteken a Dow Jones még 0,1 százalékos emelkedéssel zárt, az S&P 500 viszont 0,4 százalékot, a Nasdaq pedig csaknem 1 százalékot esett. Az Nvidia papírjai napközben több mint 4 százalékos mínuszban is jártak, végül a veszteség egy részét ledolgozva mintegy 2 százalékos mínuszban fejezték be a kereskedést.

Európa ellenállóbbnak bizonyul

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése körüli piaci aggodalmak, valamint az Nvidia vezetését érintő hírek leginkább az amerikai technológiai szektort terhelik meg. Az európai tőzsdéket az elmúlt hetekben kevésbé érintette ez a bizonytalanság, így a kontinens vezető indexei felülteljesítették az amerikai benchmarkokat.

A befektetők egy része a technológiai papírok helyett más eszközosztályok és régiók felé fordul, ami kifejezetten kedvez az európai és a brit részvényeknek. A Morgan Stanley friss prognózisa szerint az európai részvénypiacok 2027 végéig 15 százalékkal emelkedhetnek. Az amerikai befektetési bank ezt a tartós tőkebeáramlással, a diverzifikációs törekvésekkel és a vállalati profitok dinamikus növekedésével magyarázza.

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A Goldman Sachs a Wall Street hosszabb távú kilátásait illetően is optimista maradt. A bankház előrejelzése szerint az S&P 500 a következő 12 hónapban elérheti a 8700 pontos szintet, ami több mint 14 százalékos felértékelődési potenciált jelentene. Az elemzők ugyanakkor fokozott volatilitásra és a profitnövekedési ütem lassulására figyelmeztetnek.

Felhalmozásra ajánlja a Wizz Airt a Concorde

A Concorde hétfő reggeli elemzésében felhalmozás ajánlással látta el a Wizz Air részvényeit. A megfogalmazott 14,5 fontos célár a pénteki záróárhoz viszonyítva mintegy 27 százalékos felértékelődési lehetőséget körvonalaz.

A diszkont légitársaság legutóbbi negyedéves profitja meghaladta az elemzői konszenzust a stabilabb működési környezet és a javuló bevételek révén, ugyanakkor az üzemieredmény-marzs éves bázison szűkült. A menedzsment a harmadik pénzügyi negyedévre biztató képet festett, de a január–márciusi kapacitások bizonytalanságai miatt nem adott ki egész éves iránymutatást.

Rövid távon a magas kerozin- és repülőtéri díjak, a flotta modernizációjának költségei, valamint a Pratt & Whitney hajtóműgyártótól származó kompenzációk visszaesése helyez nyomást a cégre. Középtávon ugyanakkor támaszt nyújt, hogy a flotta mintegy 80 százalékát már az új generációs Airbus A320neo típuscsalád teszi ki. A földre kényszerített repülőgépek ismételt forgalomba állítása leszoríthatja az egységköltségeket, miközben a riválisok kapacitáscsökkentései több útvonalon piaci részesedésbővülést hozhatnak.

Az MNB és a Moody's is a fókuszban

A hazai piacon az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése jelenti a hét legfontosabb makrogazdasági eseményét. A bizonytalanná váló nemzetközi környezetben az elemzői konszenzus az alapkamat tartását vetíti előre. A hét végén emellett a Moody's hitelminősítői felülvizsgálata kerülhet a figyelem középpontjába Magyarország szuverén adósbesorolásával kapcsolatban.

Hétfőn az MNB a befektetési alapok harmadik negyedéves statisztikáit teszi közzé. Globálisan a közel-keleti geopolitikai feszültségek, az energiaárak alakulása és az ukrajnai fegyverszünettel kapcsolatos várakozások mozgatják a hangulatot. Az olajárak emelkedése továbbra is kiemelt kockázati tényező: a Brent típusú kőolaj jegyzése az év eleje óta már 57,4 százalékos pluszban áll.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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