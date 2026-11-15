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Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is

Pénzcentrum
2026. november 15. 20:54 9 perc

Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás. Az érintett időszakokban bankonként eltérő, hogy a mobil- és internetbanki alkalmazások, az azonnali átutalás, a hiteligénylési felületek, az ATM-es készpénzfelvétel és -befizetés, a SZÉP-kártyás fizetés vagy az online kártyás vásárlások jóváhagyása során jelentkeznek fennakadások, ezért érdemes előre felkészülni a rövid üzemszünetekre és a hosszabb bankszünnapokra.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A cikkünkben áttekintjük az Erste, a K&H, a MagNet Bank, az MBH, az OTP és az UniCredit tervezett karbantartási és rendszerfejlesztési munkálatainak időpontjait (ebben a sorrendben). A bankok előre tájékoztatják az ügyfeleiket, mikor számíthatnak szolgáltatáskiesésre, akadozásra, vagy mikor lesz leállás - ezeket gyűjtöttük össze. Más időpontban tapasztalt fennakadások esetén a bankoknál érdemes érdeklődni ennek okairól.

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Két leállás jön az Erste Banknál

Az Erste rendszerein 2026. 11. 26. 22:00 és 2026. 11. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja. Nem lesz elérhető:

  • George App és Web 
  • Internetes vásárlás 
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban.

Tájékoztattak továbbá, hogy 2026. 12. 04. 18:00 és 2026. 12. 06. 23:59 között rendszerfejlesztés miatt az ügyféladatok módosítása nem lesz elérhető a George Web, a George App, Vállalati NetBank és TeleBank csatornákon. A rendszerfejlesztésben a weboldal szolgáltatások is érintettek lesznek. Minden más szolgáltatás zökkenőmentesen igénybe vehető - közölte az Erste

Sorozatos bankszünnapok a K&H-nál

A K&H arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy:

  • 2026. november 15-én 22:00 órától 2026. november 16-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a 3D Secure, K&H Szép kártya, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
  • 2026. november 17-én 22:00 órától 2026. november 18-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül. 
  • 2026. november 21-én 00:00 és 01:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatásunkban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
  • 2026. november 21-én 07:00 és 15:00 óra között tervezett rendszerkarbantartás miatt a K&H e-bank és a K&H mobilbank befektetési modulja, valamint a K&H e-portfólió és az azokon keresztül nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
  • 2026. november 22-én 22:00 órától 2026. november 23-án 00:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatásunkban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
  • 2026. november 23-án 22:00 órától 2026. november 24-én 7:00 óráig tervezett karbantartás miatt a K&H bank- és hitelkártyákhoz kapcsolódó PIN kód módosítási szolgáltatásunk nem lesz elérhető. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
  • 2026. november 28-án 23:00 órától 2026. november 29-én 13:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáink (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.  

A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek a következő szolgáltatások: ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül. 

Betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnap alatt a 2026. november 28-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.

A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérik az ügyfeleiket, biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámláján a bankszünnapra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.

Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő. 

A fentiek tekintetében kérik, hogy tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasoljuk, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezze azokat. A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesítik. A bankszünnapot megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapot követően újra rögzíteni és aláírni. 

Azt is közölte továbbá a K&H, hogy

  • 2026. december 12-én 22:00 órától 2026. december 13-án 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
  • 2026. december 18-án 23:00 órától 2026. december 19-én 08:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H SZÉP Kártya, 3D Secure, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H ePosta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési- és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

Éjszakai leállások a MagNet Banknál

A MagNet Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy hogy a technikai és informatikai szolgáltatást nyújtó bankkártya szolgáltatónk 2026. II. félévben az alábbi napokon tervez rendszerkarbantartásokat az év hátralévő részében:

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  • 2026. november 15-én 00:00 óra és 04:00 óra között és
  • 2026. december 13-án 00:00 óra és 04:00 óra között.

A rendszerkarbantartások a bankkártya szolgáltatások működésében időleges – alkalmanként 4 órát el nem érő – szolgáltatáskiesést okozhatnak, amelyek a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősülnek. Érintett bankkártya szolgáltatások:

  • ATM készpénzfelvétel belföldön
  • ATM készpénzfelvétel külföldön
  • POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank)
  • POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön
  • POS terminálokon bankkártyás vásárlás
  • Bankkártyás Internetes vásárlás
  • Bankkártya letiltása NetBankon, MobilBankon keresztül
  • SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan.

A tervezett karbantartások ideje alatt a bankkártya letiltása kizárólag a Bank Telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges a (+36)1 766-4544-es vagy (+36)1 428-8888-as telefonszámok valamelyikén, 0-24 órában.

Több időpontban is akadozhat az MBH Bank rendszere

Az MBH Bank az alábbi karbantartási információkat osztotta meg ügyfeleivel:

  • Tervezett rendszerkarbantartás miatt 2026.11.15-én és 11.16-án 03:00 és 04:00 között az MBH Bank egyes, korábban a Budapest Bank által üzemeltetett ATM-jeinek működésében 30 perces kiesés várható. Javasoljuk, hogy készpénzfelvételét és egyéb tranzakcióit az érintett ATM-eknél a karbantartási időn kívülre ütemezze, vagy keressen fel egy másik ATM-et. Az Önhöz közeli MBH Bank ATM-eket weboldalunk Fiók- és ATM-keresőjében találja: Fiók és ATM kereső (mbhbank.hu). Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon. 
    Türelmét és megértését köszönjük!
  • Külső szolgáltató hálózati karbantartása miatt 2026.11.17-én 22:00 és 23:30 között az MBH Bank által üzemeltetett egyes POS terminálokon a bankkártyák elfogadása szünetelhet legfeljebb 30 perc időtartamban. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon! Türelmét és megértését köszönjük.
  • Tervezett karbantartás miatt az Eurocenter (GoBuda), Budapest, Bécsi út 154. szám alatt üzemeltetett ATM készülékünk 2026.11.18-án 16:00 és 18:00 között, valamint 2026.11.25-én 16:00 és 18:00 között várhatóan 30 perc időtartamban nem lesz használható. Kérjük, az érintett ATM használatát ütemezze a karbantartáson kívüli időszakra, vagy keresse fel bankunk egy másik ATM-jét, melyet megtalálhat honlapunk Fiók- és ATM kereső funkciója (https://www.mbhbank.hu/fiokkereso) segítségével. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatását a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük.
  • Tervezett karbantartás miatt 2026.11.18-án, 2026.11.26-án és 2026.12.03-án 22:00 és 23:00 között az 101-es banki azonosítóval kezdődő számlaszámhoz kapcsolódó bankkártyával végrehajtott online vagy fizikai kártyás fizetések vagy azok hitelesítése során, valamint az ATM-ből történő készpénzfelvételben fennakadásokat tapasztalhat. Továbbá az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es banki profil felületén a kártyákkal kapcsolatos funkciók átmenetileg nem lesznek elérhetők.

Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatását a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon! Türelmét és megértését köszönjük.

A lakossági hitelezési felületek szünetelnek az OTP Banknál

Az OTP bank honlapján azt írják, fejlesztési okból 2026. november 13-án 22 órától 2026. november 15-én reggel 6 óráig, a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Éjszakai és hétvégi üzemszünetek az UniCredit digitális csatornáin

Az UniCreditnél 2026. november 22-én (vasárnap) 20:00 órától 22:00 óráig az alábbi szolgáltatásaink nem állnak rendelkezésére tervezett technikai fejlesztés és karbantartás miatt:

  • UniCredit mBanking mobilalkalmazás (az [UniCredit mBanking] és az mToken),
  • UniCredit mBanking Business mobilalkalmazás
  • UniCredit eBanking internetbanki szolgáltatás, 
  • SpectraNet Internet Banking Light, SpectraNet Internet Banking Plusz, Spectra, Spectra Light, 
  • Open Banking API, harmadik feles szolgáltatókon (TPP) keresztül indított számlainformációs felhatalmazások, lekérdezések, fizetéskezdeményezési szolgáltatások,
  • Call Center - Ügyfélazonosítást igénylő telefonbanki szolgáltatások,   
  • MultiCash,  
  • Azonnali fizetési forgalom,  
  • ATM befizetés,
  • SMS szolgáltatások,
  • Értékpapír ügyintézés.

Azt is írják továbbá a honlapon, hogy 2026. november 27-én (pénteken) 23:00 órától november 28-án (szombaton) 07:00 óráig az alábbi szolgáltatásaink nem állnak rendelkezésére tervezett technikai fejlesztés és karbantartás miatt:

  • UniCredit mBanking mobilalkalmazás (az [UniCredit mBanking] és az mToken),
  • UniCredit mBanking Business mobilalkalmazás
  • UniCredit eBanking internetbanki szolgáltatás, 
  • SpectraNet Internet Banking Light, SpectraNet Internet Banking Plusz, Spectra, Spectra Light, 
  • Open Banking API, harmadik feles szolgáltatókon (TPP) keresztül indított számlainformációs felhatalmazások, lekérdezések, fizetéskezdeményezési szolgáltatások,
  • Call Center - Ügyfélazonosítást igénylő telefonbanki szolgáltatások,   
  • MultiCash,  
  • Azonnali fizetési forgalom,  
  • Értékpapír ügyintézés.

A tervezett fejlesztésekhez és karbantartásokhoz kapcsolódóan történő, négyórás időtartamot meg nem haladó szolgáltatáskiesések üzemszünetnek minősülnek. Erről a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § rendelkezik.

Címlapkép: Getty Images
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