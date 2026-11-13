Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?

Szűk sávban mozgott a forint pénteken, kora délután az euró árfolyama 365,5, a dolláré 330,7 forint körül járt. A devizapiaci nyugalommal szemben az állampapírpiacokon ismét megugrottak a hozamok az inflációs aggodalmak és az erősödő kamatemelési várakozások miatt. Közben a friss makroadatok lassuló közép-európai gazdasági növekedést és a magyar építőipar gyenge szeptemberi teljesítményét mutatták.

Péntek kora délután az euró jegyzése lényegében a csütörtök esti szinten, 365,5 forint körül állt, míg a dollár 330,7 forintba került, mindössze 0,1 forinttal többe az előző estinél. A magyar deviza a lengyel zlotyval szemben 0,1, a cseh koronával szemben 0,2 százalékkal erősödött. Az euró-dollár devizapár árfolyama 1,105 közelében stagnált.

A forint napközben sem járt be nagy utat. Az eurót reggel 365,6, délelőtt 365,7 forint körül jegyezték, a dollár árfolyama pedig a reggeli 330,4-ről délelőtt 330,6 forint közelébe emelkedett. A pénteki visszafogott mozgás jelentős csütörtöki dollárerősödést követett, amikor az amerikai deviza a forinttal szemben április eleje óta nem látott szintre kapaszkodott.

Az állampapírpiacon jóval feszültebb volt a helyzet. A pénteki ázsiai kereskedésben a kétéves amerikai állampapír hozama 4,86, a tízévesé 5,12 százalékra emelkedett. A kétéves benchmark hozam keddi és csütörtöki együttes ugrása 2023 márciusa óta a legnagyobb volt. A hozamemelkedés más piacokra is átterjedt: Japánban és Ausztráliában ismét többéves csúcsok közelébe kerültek a hozamok, és a francia állampapírokra is komoly eladói nyomás nehezedett.

Az infláció és a kamatemelési várakozások mozgatják a piacot

A dollár csütörtöki felértékelődését és a kötvényárfolyamok esését több tényező is támogatta. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nincs szükség tárgyalásokra Iránnal a háború befejezéséről. A közel-keleti olajellátás miatti aggodalmak feljebb hajtották az olajárakat és az inflációs várakozásokat.

A vártnál magasabb októberi amerikai fogyasztóiár-index, a növekvő állampapír-kínálat és a Fed döntéshozóinak szigorúbb monetáris politikát vetítő nyilatkozatai szintén hozzájárultak az eladási hullámhoz. Christopher Waller Fed-kormányzó kamatemelést szorgalmazott, és az infláció gyorsulása esetén akár 50 bázispontos lépést is támogatna. A péntek reggeli árazások alapján egy ekkora decemberi szigorításnak 14,5 százalékos valószínűséget adtak a befektetők.

Az amerikai állampapírok eladása annak ellenére folytatódott, hogy az Nvidia körüli részvénypiaci bizonytalanság rontotta a kockázatvállalási kedvet. Ez arra utal, hogy a befektetők ezúttal a hagyományosan biztonságos menedékeszköznek tekintett amerikai államkötvényekben sem kerestek menedéket.

A hozamkilátásokról mindenesetre megoszlanak a vélemények. Tracy Chen, a Brandywine Global Investment Management portfóliómenedzsere szerint a tízéves amerikai referenciahozam akár 5,5 százalékig is emelkedhet. George Boubouras, a K2 Asset Management ügyvezető igazgatója ugyanakkor 5,3 százalék körül már kifejezetten vonzó vételi lehetőséget látna ezekben a papírokban.

Lassul a régió, de Lengyelország még tartja magát

A pénteken közzétett előzetes adatok szerint Lengyelország gazdasága éves alapon 3,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben. Ez elmaradt az előző negyedévi 4,1 százaléktól és a 3,6 százalékos elemzői várakozástól, régiós összevetésben azonban továbbra is stabil teljesítmény. A PKO Bank elemzői a negyedik negyedévben is hasonló növekedésre számítanak.

Szlovákiában mindössze 0,3 százalékkal nőtt a GDP éves összevetésben, ami 2022 vége óta a leggyengébb adat. Az UniCredit értékelése szerint jelenleg kizárólag a lakossági fogyasztás tartja növekedési pályán a gazdaságot, a költségvetési szigorítások ellenére is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Románia viszont pozitív meglepetést okozott. Az elemzők által várt 1,1 százalékos visszaesés helyett 0,1 százalékkal bővült a gazdaság éves bázison. A szakértői kommentárok szerint az uniós források beáramlása hatékonyan ellensúlyozta a belső kereslet gyengülését.

Újra gyengélkedik a magyar építőipar

A KSH pénteki jelentése szerint szeptemberben 9,9 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene, miközben az augusztusi növekedési adatot is lefelé módosította a statisztikai hivatal. Január után szeptember lett az ágazat idei második leggyengébb hónapja.

Az alágazatok teljesítménye erősen széttartott. Az épületek építése 21,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, az egyéb építmények építése viszont 29,7, a legnagyobb súlyú speciális szaképítés pedig 9,9 százalékkal zuhant vissza.

A rendelési adatok sem jeleznek közeli fordulatot. Az új szerződések volumene éves alapon 34,5 százalékkal, a szeptember végi szerződésállomány pedig 14 százalékkal esett vissza. Az ágazatot az állami beruházások elmaradása, az uniós források hiánya, az irodapiac gyengülése és a visszafogott ipari fejlesztések egyaránt sújtják.

2027-ben az állami fejlesztések élénkülése, az uniós pénzek lehívása és a lakáspiaci intézkedések javíthatnak a helyzeten, ezek keresletélénkítő hatása azonban a friss szerződéses adatokban egyelőre nem látszik. A szeptemberi gyengélkedés ellenére az építőipar a viszonylag kedvezőbb nyári teljesítmény és az alacsony nemzetgazdasági súlya miatt csak korlátozottan járulhatott hozzá a harmadik negyedéves GDP-növekedés lassulásához.

A pénteki kereskedés hátralévő részében az októberi amerikai termelőiár-index kerülhet a figyelem középpontjába, amely újabb támpontot adhat az infláció és a Fed kamatpályájának megítéléséhez.