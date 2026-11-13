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Megtakarítás

Drámai döntést hozott az egyik népszerű bank: több magyar városban is végleg bezárják a fiókokat

Pénzcentrum
2026. november 13. 08:15 2 perc

Több térségi fiókját, köztük az encsit és a sátoraljaújhelyit is bezárja a K&H Bank, ami miatt a helyieknek és a környékbeli településeken élőknek jóval messzebbre kell majd utazniuk a személyes ügyintézéshez. A váratlan döntés éles felháborodást váltott ki a két városvezetőből, így Encs polgármestere tárgyalásokat kezdeményez a bank vezetésével, Sátoraljaújhely első embere pedig bankváltásra buzdítja az ügyfeleket.

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Mikola Gergely, Encs polgármestere mindössze néhány órával azelőtt kapott szóbeli tájékoztatást a bezárásról, hogy magánemberként ő is kézhez vette volna a hivatalos ügyféltájékoztatót. A városvezető ezt különösen annak fényében tartja aggályosnak, hogy az önkormányzat, a helyi intézmények és több száz munkavállalójuk is a pénzintézetnél bankol. A fiókbezárás miatt az érintetteknek a jövőben Szerencsre vagy Miskolcra kell utazniuk a személyes jelenlétet igénylő ügyek intézéséhez, ami autó nélkül akár fél napot is igénybe vehet.

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Bár a polgármester tisztában van a digitalizációs trendekkel, vitatja a lépés pénzügyi indokoltságát. Becslései szerint a bank tavalyi, 138 milliárd forintos nyereségéhez képest az encsi ügyfélpont megszüntetésével megspórolható mintegy 20 millió forint elhanyagolható összeg, miközben a döntés ügyfelek ezreitől és vállalkozások százaitól veszi el a helyi ügyintézés lehetőségét. A városvezetés ezért hivatalos tárgyalást kezdeményez a K&H központjával, hogy megmentse a járásközponti fiókot - jelentette a Világgazdaság.

Sátoraljaújhely polgármesterét a K&H térségi vezetője értesítette a budapesti központ határozatáról. A városvezető hangsúlyozta, hogy a döntéshozók teljesen figyelmen kívül hagyták a település térségi szerepét, hiszen a Bodrogközből és a Hegyközből is ide járnak ügyet intézni az emberek. Felháborodásában encsi kollégájánál radikálisabb lépésre szánta el magát, és arra kérte a lakosságot, a helyi és a városba érkező vállalkozásokat, valamint a befektetőket, hogy fontolják meg a bankváltást, és keressenek olyan pénzintézetet, amely helyben is elérhető.

A városvezetők beszámolóiból egyelőre nem derült ki, hogy a fiókok pontosan mikor zárnak be végleg, illetve az sem ismert, hogy a K&H tervezi-e további vidéki ügyfélpontok megszüntetését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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