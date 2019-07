Torpedóként lőtt ki a Sziget-jegyek ára: ki tudja ezt kifizetni?

Augusztus 7-én hivatalosan is kezdetét veszi a 27. Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye. Ennek apropóján megnéztük, hogy miként alakultak a napi, illetve hetijegyárak a kezdetektől 2019-ig. Az eredmény megdöbbentő: 1993-ban ugyanis 300 forint volt egy napijegy, idén azonban akció nélkül 26 900, egyes napokon pedig 28 900 forint.

Idén 27. alkalommal rendezik meg a Sziget Fesztivált, ami augusztus 7-én nyitja meg kapuit és augusztus 13-ig tart. Idén a legerősebb húzónevek között szerepel a Foo Fighters, Ed Sheeran, a Florence + The Machine, Post Malone, a Twenty One Pilots, a The National és Macklemore is. A programsorozatra még lehet jegyet vásárolni, sőt augusztus 1. délig akciók is vannak még, de például az akciós 104 900 forintba kerülő 7 napos VIP bérlet már elfogyott.

A napijegyek idei ára egyébként 26 900 forint, 2 napon azonban 28 900 forintot kell fizetni. A 7 napos bérlet pedig 109 900 forintba kerül.

Brutális a drágulás

Ha megnézzük az adatokat, láthatjuk, hogy 1993-ban 300 forintba került egyetlen napijegy, míg a hetijegy elővételben 1 800 forint volt. Ehhez képest 2019-re

a napijegy ára (26 900) 89,6 szorosára, az elővételes heti bérleté (109 990) pedig 61-szeresére nőtt.

A különbség persze bődületes, persze azt nem szabad elfelejteni, hogy 26 év leforgásáról beszélünk. Ha ennyire azonban nem is megyünk vissza az időben, a drágulás mértéke akkor is rendkívüli. Ha csak 2010-ig kanyarodunk vissza, akkor egy napijegy ára 12 000 forint volt, egy hetijegyé pedig 46 000 forint.

Ez azt jelenti, hogy 9 év leforgása alatt a napijegy ára 2,2-szeresére a hetijegyé pedig 2,3-szorosára növekedett. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a mai magyar nettó minimálbér bruttó 149 000 forint, azaz egy hetijegy ára éppen kijön belőle.

Igaz, ha őszinték akarunk lenni, akkor egy külföldinek még így sem kerül annyira sokba egy hetijegy, továbbá azt is érdemes megemlíteni, hogy az elsősorban a magyar közönség által keresett napijegyek ára nem drágul olyan nagymértékben, mint a hetijegyeké. Igaz azt is érdemes leszögezni, hogy egy év alatt még soha nem volt akkora drágulás megfigyelhető a napijegyeknél, mint 2018-ról 2019-re.

A KSH adatai szerint egyébként 1993 és 2018 között évente átlagosan 7,9 százalékkal nőttek az árak (a szolgáltatások árai ezen belül 8,5 százalékkal). Összesen ez 196,3 százalékos áremelkedést jelent (a szolgáltatásoknál 211,5-öt), azaz 25 év alatt durván megduplázódtak a fogyasztó árak Magyarországon. Ehhez képest még brutálisabb az, ahogy a Sziget jegyek ára kilőtt majd 3 évtized alatt.

Látogatószám

2018. minden idők leglátogatottabb Sziget Fesztiválja volt, tavaly ugyanis több mint fél millióan buliztak a rendezvénysorozat keretin belül. Ez a szám 1993-ban 43 ezer volt, majd egy évvel később 100 ezer. A meredek ugrást követően már 20 évvel ezelőtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a Sziget rengeteg külföldi turistát vonz, és az ő számuk markáns emelkedésével bizony a jegyárak is kilőttek.