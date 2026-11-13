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Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
Enyhe mínuszban indult a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken, miközben Budapesten a Mol emelkedése ellensúlyozta a többi blue chip gyengülését. A befektetők figyelmét az Nvidia körüli vezetői és finanszírozási bizonytalanságok, valamint a Tesla és a SpaceX lehetséges egyesülése köti le. Az olajpiacon közben a közel-keleti szállítások helyreállása szorítja vissza az amerikai exportőrök ázsiai megrendeléseit.
Mérsékelt eladói nyomás Európában, a Mol tartja a BUX-ot
A BUX pénteken 0,1 százalékos csökkenéssel, 146 171 ponton kezdte a kereskedést, majd a nyitást követően lényegében stagnált. A Mol részvénye 1,6 százalékkal emelkedett, miközben az OTP 0,6, a Richter 0,5, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal gyengült az előző napi záráshoz képest. Európában szintén mérsékelt eladói nyomás látszott, a délelőtt elején a német DAX, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,2 százalékos mínuszban járt, és a milánói, illetve a spanyol tőzsde is esett.
A kisebb és közepes kapitalizációjú hazai részvények vegyesen indították a napot. A jobban teljesítők közé tartozott a CIG Pannónia és az Alteo, míg a gyengébbek között a Duna House és a Gránit Bank szerepelt.
A továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett állt, ami kedvező hosszabb távú technikai képet jelez. Ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlag alá kerülése rövidebb távon gyengülésre utal.
Amerikai esés után vegyes ázsiai kereskedés
Csütörtökön mindhárom vezető amerikai részvényindex veszített értékéből. A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.
Ázsiában péntek reggel eltérő irányú mozgások látszottak. A dél-koreai Kospi 1,98 százalékos, a japán Nikkei 225 pedig 1,74 százalékos emelkedést mutatott. Ezzel szemben az ausztrál S&P/ASX 200 0,62 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 0,58 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 0,22 százalékkal csökkent.
Az amerikai határidős részvényindexek a kora reggeli állapot szerint enyhén negatív nyitást vetítettek előre. A Dow Jones határidős mutatója 0,12, az S&P 500-é 0,08, a Nasdaqé pedig 0,21 százalékos mínuszban állt.
Egyesülhet a Tesla és a SpaceX
Sajtóértesülések szerint előrehaladott tárgyalások folynak a Tesla és a SpaceX összeolvadásáról. A megállapodást akár decemberben bejelenthetik, de a vezetők olyan forgatókönyvvel is számolnak, amelyben a hivatalos közlés 2027 elejére csúszik.
A tervezett egyesülést Elon Musk is támogatja, aki októberben jó ötletnek nevezte a lépést. A fúzió egy vállalati struktúrába rendezné az elektromos autókhoz, a robotikához, a mesterséges intelligenciához és az űrkutatáshoz kapcsolódó törekvéseit. A tárgyalásokról szóló értesülésekre egyik vállalat sem reagált, így a megállapodás és annak időzítése egyelőre nem tekinthető biztosnak.
Vezetői konfliktusok és finanszírozási kockázatok az Nvidiánál
Az Nvidia körül tovább nőtt a bizonytalanság Jensen Huang csütörtöki távozását követően. Sajtóbeszámolók szerint a vezetőváltást súlyos belső konfliktusok előzték meg. Huang egy augusztusi értekezleten élesen bírálta Colette Kress pénzügyi igazgatót, aki most ideiglenesen átvette a vállalat vezetését.
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A konfliktus hátterében jelentős üzleti kockázatok is álltak. Az Nvidia állítólag több milliárd dolláros garanciavállalásokról tárgyalt olyan ügyfelek támogatására, amelyek saját forrásból nem tudták volna megvásárolni a chipjeit. Az ügyletek célja az volt, hogy a feltörekvő felhőszolgáltatókból és adatközpont-fejlesztőkből hosszú távú vásárlók váljanak.
Eközben a nagy felhőszolgáltatók alternatív chipek bevezetésével igyekeztek csökkenteni függőségüket az Nvidiától. A kereslet bizonytalansága azért különösen érzékeny a vállalat számára, mert korábban jelentős chipgyártási és memória-beszerzési kötelezettségeket vállalt.
Visszatérnek a közel-keleti olajhoz az ázsiai finomítók
Az ázsiai finomítók ismét növelik közel-keleti olajbeszerzéseiket, miután a fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térség szállításai. A kínálat bővülése mellett az exportőrök árcsökkentésekkel is igyekeznek visszaszerezni piaci részesedésüket. Szaúd-Arábia hatéves mélypontra csökkentette az ázsiai vevőknek meghatározott hivatalos eladási árait.
Az átrendeződés az amerikai exportőröknek kedvezőtlen. A novemberi szállítású amerikai kőolajra leadott ázsiai megrendelések nagyjából a felükre, 24–26 millió hordóra estek. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti kikötőiből induló szupertankerek napi fuvardíja az októberi csúcshoz képest 61 százalékkal csökkent, míg a Perzsa-öböl és Kelet-Ázsia között 24 százalékos volt a mérséklődés.
Fontos makroadatok szerepelnek a pénteki naptárban
A hazai adatközlések között a szeptemberi építőipari és részletes ipari statisztika, valamint az MNB októberi statisztikai mérlege és szeptemberi fizetésimérleg-adata szerepel.
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