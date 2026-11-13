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Megtakarítás

Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?

Pénzcentrum
2026. november 13. 11:15 4 perc

Enyhe mínuszban indult a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken, miközben Budapesten a Mol emelkedése ellensúlyozta a többi blue chip gyengülését. A befektetők figyelmét az Nvidia körüli vezetői és finanszírozási bizonytalanságok, valamint a Tesla és a SpaceX lehetséges egyesülése köti le. Az olajpiacon közben a közel-keleti szállítások helyreállása szorítja vissza az amerikai exportőrök ázsiai megrendeléseit.

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Mérsékelt eladói nyomás Európában, a Mol tartja a BUX-ot

A BUX pénteken 0,1 százalékos csökkenéssel, 146 171 ponton kezdte a kereskedést, majd a nyitást követően lényegében stagnált. A Mol részvénye 1,6 százalékkal emelkedett, miközben az OTP 0,6, a Richter 0,5, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal gyengült az előző napi záráshoz képest. Európában szintén mérsékelt eladói nyomás látszott, a délelőtt elején a német DAX, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,2 százalékos mínuszban járt, és a milánói, illetve a spanyol tőzsde is esett.

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A kisebb és közepes kapitalizációjú hazai részvények vegyesen indították a napot. A jobban teljesítők közé tartozott a CIG Pannónia és az Alteo, míg a gyengébbek között a Duna House és a Gránit Bank szerepelt.

A továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett állt, ami kedvező hosszabb távú technikai képet jelez. Ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlag alá kerülése rövidebb távon gyengülésre utal.

Amerikai esés után vegyes ázsiai kereskedés

Csütörtökön mindhárom vezető amerikai részvényindex veszített értékéből. A Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.

Ázsiában péntek reggel eltérő irányú mozgások látszottak. A dél-koreai Kospi 1,98 százalékos, a japán Nikkei 225 pedig 1,74 százalékos emelkedést mutatott. Ezzel szemben az ausztrál S&P/ASX 200 0,62 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 0,58 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 0,22 százalékkal csökkent.

Az amerikai határidős részvényindexek a kora reggeli állapot szerint enyhén negatív nyitást vetítettek előre. A Dow Jones határidős mutatója 0,12, az S&P 500-é 0,08, a Nasdaqé pedig 0,21 százalékos mínuszban állt.

Egyesülhet a Tesla és a SpaceX

Sajtóértesülések szerint előrehaladott tárgyalások folynak a Tesla és a SpaceX összeolvadásáról. A megállapodást akár decemberben bejelenthetik, de a vezetők olyan forgatókönyvvel is számolnak, amelyben a hivatalos közlés 2027 elejére csúszik.

A tervezett egyesülést Elon Musk is támogatja, aki októberben jó ötletnek nevezte a lépést. A fúzió egy vállalati struktúrába rendezné az elektromos autókhoz, a robotikához, a mesterséges intelligenciához és az űrkutatáshoz kapcsolódó törekvéseit. A tárgyalásokról szóló értesülésekre egyik vállalat sem reagált, így a megállapodás és annak időzítése egyelőre nem tekinthető biztosnak.

Vezetői konfliktusok és finanszírozási kockázatok az Nvidiánál

Az Nvidia körül tovább nőtt a bizonytalanság Jensen Huang csütörtöki távozását követően. Sajtóbeszámolók szerint a vezetőváltást súlyos belső konfliktusok előzték meg. Huang egy augusztusi értekezleten élesen bírálta Colette Kress pénzügyi igazgatót, aki most ideiglenesen átvette a vállalat vezetését.

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A konfliktus hátterében jelentős üzleti kockázatok is álltak. Az Nvidia állítólag több milliárd dolláros garanciavállalásokról tárgyalt olyan ügyfelek támogatására, amelyek saját forrásból nem tudták volna megvásárolni a chipjeit. Az ügyletek célja az volt, hogy a feltörekvő felhőszolgáltatókból és adatközpont-fejlesztőkből hosszú távú vásárlók váljanak.

Eközben a nagy felhőszolgáltatók alternatív chipek bevezetésével igyekeztek csökkenteni függőségüket az Nvidiától. A kereslet bizonytalansága azért különösen érzékeny a vállalat számára, mert korábban jelentős chipgyártási és memória-beszerzési kötelezettségeket vállalt.

Visszatérnek a közel-keleti olajhoz az ázsiai finomítók

Az ázsiai finomítók ismét növelik közel-keleti olajbeszerzéseiket, miután a fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térség szállításai. A kínálat bővülése mellett az exportőrök árcsökkentésekkel is igyekeznek visszaszerezni piaci részesedésüket. Szaúd-Arábia hatéves mélypontra csökkentette az ázsiai vevőknek meghatározott hivatalos eladási árait.

Az átrendeződés az amerikai exportőröknek kedvezőtlen. A novemberi szállítású amerikai kőolajra leadott ázsiai megrendelések nagyjából a felükre, 24–26 millió hordóra estek. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti kikötőiből induló szupertankerek napi fuvardíja az októberi csúcshoz képest 61 százalékkal csökkent, míg a Perzsa-öböl és Kelet-Ázsia között 24 százalékos volt a mérséklődés.

Fontos makroadatok szerepelnek a pénteki naptárban

A hazai adatközlések között a szeptemberi építőipari és részletes ipari statisztika, valamint az MNB októberi statisztikai mérlege és szeptemberi fizetésimérleg-adata szerepel.

Európában a végleges francia és spanyol inflációs számok mellett a harmadik negyedéves GDP-adatok frissítése kerül fókuszba. Az első becslés az euróövezetben 0,4, az Európai Unió egészében 0,5 százalékos negyedéves növekedést mutatott. Az Egyesült Államokban az októberi termelői árindex adhat újabb támpontot az infláció alakulásáról.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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