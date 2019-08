Lelepleztük a magyar bankokat: ezt tudnod kell a számládról

Nagyon sok bank van ma Magyarországon, egy átlagos ügyfélnek nehéz lehet eldöntenie, hogy melyiket válassza. Nincs általános igazság, mindenkinek a saját szempontjait kell figyelembe venni - és ez igaz a költségekre is. Mi ehhez nyújtunk most segítséget, a bankok hirdetményeiből ugyanis összeállítottunk egy gyűjtést, ami pénzintézetenként mutatja be a folyószámlák különféle díjait. Azt tartottuk szem előtt, hogy az ügyfél kevés készpénzt használ és viszonylag gyakran utal. Már a cikk megírása előtt tudtuk, hogy a folyószámlák közt jelentős különbségek lesznek, nem gondoltuk volna azonban, hogy ekkora eltéréseket találunk. Könnyen lehet, hogy te is feleslegesen dobsz ki ezreket az ablakon olyan szolgáltatásokra, amiket nem is használsz.

Bankszámlája manapság már majdnem mindenkinek van. Hogy ki milyen szempontot vesz figyelembe a bankja kiválasztásakor, teljesen változó. Van, aki hitelfelvételkor így kíván kamatkedvezményhez jutni, van, aki a bankfiók közelsége miatt választja az adott bankot, mások azért, mert a szülei is ott bankoltak, és vannak azok, akik összehasonlítják a folyószámlák díjait, és az alapján döntenek - reméljük, ők vannak a legtöbben.

Ez a döntés azonban nem is olyan egyszerű: a bankok is egy rakás folyószámlát kínálnak, amelyek eltérő költségeket tartalmaznak. Ha valaki megnézi például, hogy mennyi a számlavezetési díj és ez alapján dönt, meglepődhet, ha utalásnál vagy készpénzfelvételnél, hogy bizony a tranzakció párezer forinttal többe került, mint ahogy azt várta. Az is meglephet sokakat, ha a netbankos böngészésért díjat számol fel a bank, de a kártya éves díja is bőven megemésztheti az alacsony számlavezetési díjből eredő előnyt.

Nincs általános tanács arra, hogy mi alapján választunk bankszámlát. Mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy mire használja azt leginkább. Aki csak azért tart fenn folyószámlát, hogy a fizetése arra érkezzen, és ezen kívül semmire nem használja, neki szempont lehet a számlavezetési díj. Manapság azonban már nem ez a jellemző bankolás: napjaink ügyfelei már telefonon utalnak (sőt, telefonon fizetnek), applikáción követik az egyenleget, és kizárólag digitális számlakivonatot kérnek.

Az ő szokásaik alapján nézzük meg azt, hogy mennyibe kerülnek ma Magyarországon a folyószámlák. Bankonként azokat a számlákat vettük figyelembe, ahol maga a pénzintézet javasolja az online felületet sokat használóknak az adott bankszámlát. Az átutalási, netbankos díjak mellett természetesen figyelembe veszünk egyéb, elkerülhetetlen díjakat is. A bankokat ábécé sorrendben tüntetjük fel.

CIB

A CIB-nél a Classic számla tűnik kedvezőbbnek, ha az ügyfél gyakran használja az online felületet. A számlavezetési díj 696 forint, a hirdetményben pedig külön feltüntetik, hogy a netes bankszámlakivonat 0 forintba kerül (bár ez a legtöbb bankra igaz). Nézzük, mennyibe kerülnek az utalások.

Nem CIB-es bankszámlára netbankból vagy mobilappból 0,465 százalék a díj, de legfeljebb 47 547 forint. A telefonos és bankfióki utalás jóval drágább, ott 1,076 százalékos a díj, a limit pedig 45 385 forint. Ha bankon belül utalunk, a netbankos és mobilappos utalás némileg olcsóbb, 0,465 százalék, telefonon és fiókban változatlanul 1,076. Mindhárom esetben 45 385 a maximális díj. Az állandó utalási megbízás 158 forintba kerül, a csoportos beszedésnek 166 forint fix díja van.

Ha SMS értesítőt kérünk a bankkártya-tranzakciókról, az 62 forintba kerül fixen, SMS-enként pedig 37 forintba. A bankszámlamozgások lekövetésére kért SMS havi fix díja 368 forint, és további 37 üzenetenként.

Erste

Erstéék bankszámla-csomag palettája közül az EgySzámla tűnik a legkedvezőbbnek az online bankolók számára. Számlavezetési díj van: alapesetben 1190 forint, ha azonban megfelelünk a feltételeknek, kedvezményesen 229 forintit számolnak fel havonta (a feltéteknek egyébként nem olyan nehéz megfelelni, amely abból áll, hogy nem papíralapon, hanem elektronikusan kérjük a számlakivonatot, legalább 150 ezer forintnyi összeg kerül a számlánkra havonta, és 35 eze forint értékben költünk bankkártyával. Igazi digitális élharcos ügyfelek kedvére való kedvezmények). A bank egyébként ügyfélkapcsolati díjnak hívja a számlavezetési díjat, a számlavezetési díj pedig kereken 0 forint, de az ügyfélnek egy a lényeg: mennyit vonnak le a számlavezetésért havonta, az pedig a fenti összeg.

Jó hír a gyakran utaló ügyfeleknek, hogy az utalásnak nincs fix díja, ellenben az összeg értékének egy részét levonják. Bankon belüli utalásnál bankfióknál 0,236 százalékot, a telebankon keresztül 0,142 százalék. Példaalanyunk azonban netbankon keresztül szeret utalni, akkor a díj 0,121 százalék. Jó hír, hogy az összeg maximált, havi szinten nem haladhatja meg a 7210 forintot. Bankon kívüli utalásnál már más a tészta, ott bankfiókos utalásnál 0,31, telebankosnál 0,184, netbankosnál 0,174 százalékot számolnak fel. A díj itt is maximált: 10 715 forint.

A kártya kibocsátási díja viszont elég magas, 5129 forint, és ugyanennyibe kerül az éves díj is. Ellenben ha elvesztjük (a telefonnal fizető digitális élharcosoknál ez előfordulhat), a letiltás díja kereken 0 forintba, a kártya pótlása pedig 2981 forintba kerül. Bár példaügyfelünk nem szereti a készpénzt, említsük meg, hogy a két ingyenes készpénzfelvételen felül a díj saját ATM-ből 100 forint+ az összeg 1 százaléka, idegen ATM-ből 516 forint+1,57 százalék. Digitális élharcosunk a mobilappon követi az egyenlegét, ezért megspórolja az ATM-es egyenleglekérdezés 52 forintos díját is.

Kérhető az Ersténél korlátlan készpénzfelvételi csomag - ennek fix díja 621 forint, a tranzakciós díj pedig 0,6 százalék - azaz sokkal kedvezőbb, mint a fenti esetben -, emberünket ez nem érinti, mert csak akkor fizet készpénzzel, ha muszáj. Az SMS szolgáltatás sem érdekli, és ezzel havi fix 530 forintot spórol meg (a csomagban nincs díja az egyes üzeneteknek, csak a fix díjat kell kifizetni).

K&H

A K&H-nál a Kényelmi Plusz számlát találtuk legalkalmasabbnak példaalanyunk számára. Ennek havi díja relatíve magas, havi 1640 forint, de kétféle kedvezmény is elérhető: ha nettó 300 ezer forint érkezik havonta a számlára, vagy a K&H-nál van legalább 3 millió forint lekötött megtakarításunk, akkor 820 forintra mérséklődik a díj, ha a két helyzet egyszerre fennáll, akkor pedig 0 forintra.

A lakossági online banki felületnek nincs díja, a mobilbank azonban havi 117 forintba kerül nekünk. Az átutalás 5 tranzakcióig ingyenes bármely csatornán, ezen felül idegen bankba 0,57 százalékért utalhatunk a mobilbankban és az e-bankban (de maximum 4616 forintért), a elecenterben 0,69 százalékért. Bankon belül ez 0,4 százalék e-bank és mobilbank esetén, a telecenterben 0,43 százalék. Az értékmaximumok 4564 és 6429 forint. A papír alapú utalás (ami fiktív alanyunkat nem érinti) 0,77 százalék.

A rendszeres átutalásnak is díja van: idegen bankba a K&H e-banki felületén keresztül 52 forint, telecenterben 125, papíron 149. Bankon belül ez 27, 119 és 144 forint a fenti sorrendben. Kártyakibocsátási díj viszont nincs, ellenben van éves díj, ami 2525 forint.

A K&H-nál a készpénzfelvételnek (természetesen a két ingyenes opción kívül) saját ATM-nál 0,46 százalék + 407 forint a díja, idegen banki ATM-nél 0,36 százalék + 705 forint. Ha a fiókban veszünk fel pénzt, azért is fizetni kell, 671 forintot fixen, valamint az érték 0,85 százalékát. Digitális bankolónkat azonban jobban értinit a készpénzbefizetés díja: a kp-tól való menekülés 53 forint + 0,21 százalék.

OTP

Az OTP esetén az Aktív számlát érdemes választania a digitális megoldásokat preferálóknak. A számlavezetési díj 1018 forint havonta, ha azonban nem kérünk papír alapú számlakivonatot, akkor ez 966 forint is lehet. A kártya kibocsátási díja 2101 forint, az éves kártyadíj 4741 forint.

Leginkább az átutalásoknál jön ki a számla előnye a többi OTP-s számlához képest: 100 ezer forintig korlátlan számú utalást intézhetünk havi 307 forintért 513 forintért a határ már 200 ezer forint. A korlátlan értékű utalásnál 307 a havidíj, de az utalásoknak 0,3 százalékos ára van. A bankfióki átutalás 100 ezer forintig havi 616 forint. Ha kifutunk a fenti limitekből, a netbankos utalásnak 0,35 százalékos díja van. A rendszeres utalás pedig 0,4 százalékba kerül. Nem jó hír alayunknak, hogy a netbankos felület havidíja 154 forint - ezt megspórolni nem tudja.

A készpénzfelvétel 100 ezer forinton belül maradva (de a két ingyenes opciót már túllépve) 307 forint per hó, 300 ezres limittel 719 forint per hó fix összegben. Ezen felül minden egyéb készpénzfelvételnek 104 forintos fix díja mellé további 1,49 százalékot számolnak fel, idegen banki ATM-ből viszont 1045 forint a fix díj - a további költség a felvett összeg 0,6 százaléka.

Raiffeisen

A Raiffeisennél az Aktivitás 3.0 lehet megfontolandó az online bankolásban hívőknek. A számlavezetéso díj 1400 forint, kedvezményesen azonban 250 forint is lehet (ehhez legalább négy tranzakciót kell lebonyolítani a számlán, legalább a mindenkori minimálbér értékének felében). A bank most ráadásul ezt a 250 forintos díjat is elengedi az új ügyfeleknek.

Az átutalás bankon belül 0,32 százalék, ha fiókban intézzük azt, bankon kívül 0,37. Az érték mindkét esetben 15806 forint, és a 20 ezer feletti összegre további 0,3 százalékot számol fel a bank, legfeljebb 6000 forintos értékig.

Ha netbankot használja az ügyfél utalásra, a felszámolt költség bankon belül 0,15 százalék, egyéb bankba történő utaláskor 0,21 százalék. Az értékmaximum mindkét esetben 10537 forint - ennél tehát többet nem emelhet le a számlánkról utalásért a bank -, és itt is igaz, hogy 20 ezer forint feletti összegre további 0,3 százalék, de maximum 6000 forint vonható le. A mobilappos alkalmazásban bankon belül és kívül is 0,1 százalékért utalhat az ügyfél, a költség legfeljebb 6000 forint lehet.

UniCredit

Az UniCredit gyakran utaló ügyfelei a Privát plusz számlacsomaggal járnak jól. A havi zárlati díj 794 forint, a kártyakibocsátás díja 1280 forint, az éves kártyadíj 3379 forint. Az átutalás bankon belül 0,318 forint netbankról és telebankról, bankfiókból indítva 0,553 forint. Első két esetben a felszámolt összeg legfeljebb 7 326 forint lehet, harmadik esetben elérheti a 16 990 forintot is.

Bankon kívüli utalásnál a netbank árai változatlanok, a telebanknál 0,463 százalék költségért utalhatunk, a bankfiókos utalás ekkor 0,685 százalékba kerül. Az értékmaximum a költségekre 15 594 és 24 954 forint. A csoportos beszedés díja 0,287 százalék, de legfeljebb 6371 forint, az állandó utalásoknál ugyanez a helyzet. A készpénzfelvétel díja saját ATM-ből 0,684 százalék, egyéb ATM-ből 1,096 százalék, az SMS értesítés pedig 36 forintba kerül üzenetenként.