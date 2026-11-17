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Lépett az amerikai bankóriás: hatalmas fordulatot jósolnak a nagyot zuhanó feltörekvő piacon
A JPMorgan felülsúlyozásra módosította a török részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel a nemrég lezajlott befektetésialap-válság miatt a részvénypiac erősen túladottá vált. Az amerikai nagybank elemzői szerint a krízis véget ért, így hamarosan megindulhat az árfolyamok felpattanása, amit a tisztuló pénzügyi környezet és a kedvező makrogazdasági adatok is támogatnak - közölte a Portfolio.
A szeptember közepe óta tartó piaci turbulenciák során a helyi hatóságok 131 befektetési alap felszámolását rendelték el. A kényszerlikvidálások hatására az irányadó Borsa Istanbul 100 index a mélypontjáig 23 százalékot zuhant, bár az elmúlt időszak korrekciójával a veszteségek egy részét már sikerült ledolgoznia.
A JPMorgan szerint a vártnál kedvezőbb szeptemberi inflációs adatok rövid távon is segítik a piac magára találását, hosszabb távon pedig a szektor megtisztítása a pénzügyi felügyelet javulását jelzi, ami erősíti a nemzetközi befektetők bizalmát.
A piaci szereplőket korábban az is aggasztotta, hogy az MSCI esetleg kiveszi Törökországot a feltörekvő piaci indexéből. Az indexszolgáltató felfüggesztett bizonyos módosításokat, és arra figyelmeztetett, hogy további lépéseket fontolgatnak, amennyiben 2027 júniusáig nem történik egyértelmű előrelépés. Mehmet Simsek török pénzügyminiszter konstruktívnak nevezte a jelzést, és ígéretet tett az aggályok eloszlatására.
A JPMorgan stratégái ugyanakkor rendkívül valószínűtlennek tartják a visszaminősítést, amelynek esélyét tíz százalék alá teszik. Úgy látják, hogy az alacsonyabb olajárak, valamint annak lehetősége, hogy az MSCI a jövő nyári határidőig leveszi az országot a figyelőlistájáról, kellő hátszelet és felértékelődési potenciált biztosítanak ahhoz, hogy a török papírok ismét stabil helyet kapjanak a globális feltörekvő piaci portfóliókban.
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