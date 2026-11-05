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Megtakarítás

Így úszik el a pénz észrevétlenül a magyarok bankszámláiról: óriási a baj, erről eléggé kevesen tudnak

Pénzcentrum
2026. november 5. 17:48 2 perc

A magyar felnőttek 56 százaléka tart pénzt olyan számlán, amely egyáltalán nem fizet kamatot. Sokan azért mondanak le a lehetséges hozamról, mert bármikor szükségük lehet a félretett összegre. A megtakarítóknak így nemcsak az számít, mennyit hozhat a pénzük, hanem az is, milyen gyorsan férhetnek hozzá - derült ki egy friss kutatásból.

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A Wise felmérése szerint a nem kamatozó számlákon pénzt tartók 41%-a azért nem helyezte át pénzét más termékbe, mert azonnal hozzá szeretne férni. Ugyanekkora arányban számítanak arra, hogy rövidesen számlákra vagy mindennapi kiadásokra kell fordítaniuk az összeget. A válaszadók 39%-a a következő 12 hónapban esetleg szükséges félretett pénzéhez legfeljebb még aznap szeretne hozzájutni: 19% azonnal, további 20% az adott napon belül.

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A nem kamatozó számlán pénzt tartók 40%-a már legalább fél éve ilyen számlán őrzi a megtakarítását. A magyar felnőttek mintegy 15%-a legalább 1 millió forintot tart ilyen számlán. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lehet átgondolni, hol tartjuk a mindennapokra félretett pénzünket.

A megtakarítások tudatosabb kezelését az összetett termékek is nehezíthetik: a válaszadók 10%-a az elmúlt 12 hónapban azért hagyott fel egy megtakarítási vagy befektetési termék használatával, mert túl bonyolultnak találta. Eközben a válaszadók 71%-a pénzügyi alkalmazást is használ pénzügyei kezelésére. 

A mindennapi pénzügyek kezelésére használt számlák esetében az alacsony vagy nulla havi díj a legfontosabb elvárások között szerepel (58%), de tízből közel négyen (39%) azt is alapvetőnek tartják, hogy a számlán lévő pénz automatikusan kamatozzon. A kutatásban 23% jelölte meg a pénz inflációval szembeni értékének védelmét a befektetés egyik fő okaként.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mindig vannak új lehetőségek

A kutatás arra is rámutat, hogy sokan azért tartják könnyen hozzáférhető helyen a megtakarításaikat, mert fontos számukra, hogy bármikor rendelkezésre álljon a pénzük: a kamatot nem fizető számlán pénzt tartók 41%-a ezt jelölte meg döntése egyik okaként. 
Címlapkép: Getty Images
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