Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék

Nagy kilengéseket hozott a csütörtöki kereskedés a technológiai részvények piacán: az Nvidia a nyitás utáni zuhanás jelentős részét ledolgozta, de továbbra is mélyen a negatív tartományban forgott. Európában délutánra elfogyott a korábbi lendület, miközben az arany szeptember óta nem látott mélypontra esett. Budapesten a Richter történelmi csúccsal reagált az Eli Lillyvel kötött megállapodásra, a Waberer's viszont a zuhanó profitja miatt került fókuszba.

Az Nvidia részvénye a november 12-i amerikai nyitást követően 14 százalékot zuhant a Jensen Huang távozásáról szóló hírre, késő délutánra azonban 5,4 százalékra mérséklődött az esése. Ezzel párhuzamosan a Nasdaq a nyitáskori 1,1 százalékos mínuszból 0,5 százalékos veszteségig kapaszkodott vissza. Az S&P 500 0,6 százalékos csökkenéssel kezdte a napot. Az európai záráshoz közeledve a Stoxx 600 enyhe mínuszban állt, miközben a DAX és a CAC–40 0,3, az FTSE–100 pedig 0,1 százalékkal emelkedett.

A technológiai szektoron belül különösen nagy eladói nyomás érte a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégeket. A CoreWeave a nyitást követő percekben 16 százalékot, az Alibaba több mint 5 százalékot esett. A befektetők a vezetői bizonytalanság mellett attól is tartottak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett chipek exportkorlátozásait.

Nem alakult ki ugyanakkor egységes eladási hullám a félvezetőgyártók részvényeiben. Az AMD és a Broadcom a korai amerikai kereskedésben emelkedett, miközben az ágazat teljesítményét követő Philadelphia Semiconductor index 1,9 százalékos mínuszban járt. A két vállalatot az Nvidia körüli bizonytalanság lehetséges nyerteseiként tarthatják számon a piaci szereplők.

A nemesfémek piacán is jelentős veszteségek alakultak ki: az arany jegyzése késő délután 3,4 százalékos eséssel szeptember óta nem látott mélypontra került, az ezüst pedig 4,3 százalékkal lett olcsóbb.

Európában elolvadt a lendület, a Richter új csúcsra jutott

Az európai piacok a délelőtti emelkedés jelentős részét visszaadták. A DAX korábban mintegy 1 százalékos pluszban járt, és 26 998 ponton új történelmi csúcsot állított fel. A német indexet elsősorban a várakozásokat felülmúló gyorsjelentést közlő Siemens húzta, amelynek árfolyama délelőtt 4 százalékkal drágult.

A Wizz Air árfolyama a második negyedéves jelentést követően 4 százalékos mínuszban nyitott, de a délelőtti órákra 0,8 százalékra mérsékelte veszteségét.

Budapesten a kora délutáni adatok szerint a BUX index 0,2 százalékkal emelkedett. A Richter az Eli Lillyvel kötött megállapodás hírére történelmi csúcsra ugrott, és kora délután 2,3 százalékos pluszban forgott. A gyógyszergyártó volt a nap messze legforgalmasabb részvénye, a papírjaival a kereskedés feléig már több mint 6 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A Magyar Telekom a nap közepén 1,6 százalékkal emelkedett, míg az OTP 0,1, a Mol pedig 1,4 százalékkal gyengült. A kisebb kapitalizációjú papírok közül a Zwack 4,5, a PannErgy 4,2 százalékos drágulással tűnt ki. A Masterplast délelőtt 0,4 százalékos mínuszban állt.

A hosszabb távú teljesítményben jelentős divergencia látható a hazai részvények között: a Waberer's az év eleje óta 22 százalékot veszített értékéből, az Opus Global árfolyama pedig közel 65 százalékkal került lejjebb.

Vezetőváltás és finanszírozási kérdések az Nvidiánál

A beszámoló szerint Jensen Huang csütörtökön, nem sokkal az amerikai tőzsdenyitás előtt bejelentette lemondását, és az igazgatótanácsból is távozik. Az ideiglenes vezérigazgatói feladatokat Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át, aki az állandó utód megtalálásáig eddigi tisztségeit is megtartja. Kress 2013-ban csatlakozott az Nvidiához, korábban a Microsoftnál és a Ciscónál szerzett vezetői tapasztalatot.

A váratlan vezetőváltást a Huang magánéletével kapcsolatos értesülések, valamint az ezekhez kötődő összeférhetetlenségi és nemzetbiztonsági aggályok előzték meg. Az ügyben említett Megaspeed felhőszolgáltatót az amerikai exportkorlátozások kijátszásának gyanúja miatt vizsgálják a hatóságok. A vállalat közölte, hogy együttműködik a vizsgálattal, és független jogi ellenőrzést kezdeményezett. A Megaspeed és az Nvidia egyaránt tagadta a szabálytalanságokat, Peking pedig visszautasította a kémkedési vádakat.

A piaci aggodalmak azonban jóval túlmutatnak a személyi kérdéseken. Az Nvidia az elmúlt években a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kulcsfontosságú finanszírozójává vált: több milliárd dollárt fektetett olyan adatközpont-üzemeltetőkbe és startupokba, amelyek egyben a legnagyobb vevői is.

A cég legutóbbi gyorsjelentése alapján a vállalat pénzügyi kötelezettségvállalásai 164,5 milliárd dollárra rúgtak. Ebből legfeljebb 105 milliárd dollár egy OpenAI-hoz kapcsolódó ohiói adatközpont-projekthez kötődik, további több mint 50 milliárd dollárt pedig bérleti és kapacitásgaranciák tesznek ki. Bár ezek nem azonnal esedékes kifizetések, jól érzékeltetik az Nvidia és az AI-beruházások finanszírozási összefonódását.

Amennyiben az új menedzsment visszafogná ezeket a vállalásokat, az különösen a hitelből terjeszkedő adatközpont-üzemeltetőket érintené érzékenyen: megdrágulhat a finanszírozásuk, és egyes nagyberuházások is elhalasztásra kerülhetnek.

Az elemzőházak azonnal reagáltak: a Baird 500-ról 200 dollárra vágta vissza várakozását, és semlegesre rontotta ajánlását, míg a Bernstein 400-ról 200 dollárra csökkentette célárát. A Citi 225, az RBC Capital 230, a Bank of America 280 dollárra mérsékelte célárát. A Morgan Stanley megtartotta ugyan 300 dolláros célárát és felülsúlyozási ajánlását, de eltávolította a részvényt a kiemelten preferált eszközei közül.

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A Siemens eközben sietett leszögezni, hogy a partnerséget nem tekinti egyetlen vezető személyétől függőnek: Roland Busch vezérigazgató még a távozás hivatalos bejelentése előtt arról beszélt, hogy Huang esetleges leváltása sem veszélyeztetné a két óriáscég együttműködését.

Hosszabb távon is fontos lehet a Richter megállapodása

A Richter és az Eli Lilly közös kutatás-fejlesztési és részesedésszerzési megállapodást kötött. Az Erste elemzői értékelése szerint ez kiemelten fontos lépés a Fylrevy jövője szempontjából, amelynek amerikai piaci bevezetése várhatóan 2027 végén vagy 2028-ban indulhat meg.

Az ösztrogénpótló terápia jelentős blockbuster készítménnyé válhat, és érdemben ellensúlyozhatja a kiemelt fontosságú Vraylar értékesítésének 2030-tól várható kifutását. Az Erste szerint a deal javíthatja a Richter fundamentális megítélését, és tartósabb árfolyam-emelkedést is megalapozhat.

A magyar gyógyszergyártó az Eli Lillynek szánt részvényeket a meglévő, 3,3 millió darabos sajátrészvény-állományából adhatja át, így az elemzők önmagában ettől a tranzakciótól nem várnak közvetlen hígító hatást az árfolyamra.

A Waberer's nyereségét már szinte teljesen a biztosítás adja

A Waberer's harmadik negyedéves árbevétele 11,1 százalékkal, 228,1 millió euróra nőtt, üzemi eredménye (EBIT) azonban 12,9 százalékkal, 10,8 millió euróra csökkent. A társaság adózott eredménye drámai mértékben esett vissza: az egy évvel korábbi 11,2 millió euróról mindössze 0,3 millió euróra olvadt.

A visszaesésben komoly szerepet játszottak a nem realizált devizaátértékelési veszteségek, ám az árfolyamhatásoktól megtisztított profit is jelentősen, 42,6 százalékkal 4,2 millió euróra zsugorodott.

A logisztikai üzletágat a magasabb üzemanyag- és sofőrköltségek, az elhalasztott raktárfejlesztések, valamint a lengyel LINK leányvállalat átalakításának egyszeri tételei sújtották. A szegmens üzemi eredménye közel 65 százalékkal, 2 millió euróra szakadt be. Ezzel szemben a biztosítási üzletág EBIT-je 28,6 százalékkal, 8,9 millió euróra emelkedett, és már a csoportszintű eredmény mintegy 82 százalékát adta.

A menedzsment 2026-ra 50–55 millió eurós EBIT-et vár a tavalyi 58 millió euró után, jövőre viszont érdemi javulással számol. A nemzetközi fuvarozás átszervezése és a fuvardíjemelések önmagukban több mint 10 millió eurós eredménynövekedést hozhatnak. A bővülést új autóipari és szerződéses logisztikai megbízások is támogathatják, miközben a 2027-es adójogszabály-változások több millió euróval emelhetik a cégcsoport terheit.

A nettó pénzügyi adósság szeptember végére 115 millió euróra apadt a június végi 182,9 millió euróról. A likviditási helyzet megítélésénél ugyanakkor lényeges szempont, hogy a készpénzállomány egy része a biztosítási tevékenység szigorú szabályozásához kötött tőke, így nem használható fel szabadon.

Stratégiát vizsgál felül az Opus, felmentést kapott a Masterplast

Az Opus Global megkezdte a 2024–2029-es időszakra vonatkozó üzleti stratégiájának átfogó felülvizsgálatát. A holding a megváltozott makrogazdasági környezethez igazítaná működését és beruházási prioritásait, nagyobb hangsúlyt fektetve a hatékonyságnövelésre és a fegyelmezett tőkeallokációra. A frissített stratégiai célokról várhatóan a 2027-es rendes közgyűlésen adnak részletes tájékoztatást a befektetőknek.

A Masterplast kötvénytulajdonosai egyszeri felmentést (waivert) adtak a társaság eladósodottsági pénzügyi mutatójára (kovenánsára) vonatkozó korlátozás alól. A döntés lehetővé teszi, hogy a vállalat az idei második félévben legfeljebb 3 millió eurós hitelkeretről kössön megállapodást. A hitelnek legkésőbb 2028-ban le kell járnia, és nem járhat újabb eszközök elzálogosításával. A jóváhagyásra azért volt szükség, mert a társaság tőkeáttétele meghaladja a kötvényfeltételekben rögzített küszöbértéket.

A Mol háza táján vezetői részvényértékesítést jelentettek be: Ortutay Zsuzsanna, az igazgatóság elnöke november 11-én 25 ezer darab törzsrészvényt értékesített a tőzsdén, darabonként átlagosan 4877 forintos árfolyamon, mintegy 122 millió forint összértékben.