A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.
TOP 10 szeptemberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb töri és általános műveltségi kvízeink?
A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg változatos témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! Szeptemberben több különleges témájú kérdéssor is nagyon népszerű volt, mint a rántott hússal kombinált vaktérkép, vagy a bányászkvízünk.
Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében szeptember folyamán.
- Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
- Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
- Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!
- Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!
- Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat!
- Kvíz: Tudod, hány nyelven beszél Európa? Lássuk, eligazodsz-e az európai nyelvek kavalkádjában!
- Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
- Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak!
- Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország is rántott hús alakú, nem csak Magyarország!
- Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
Vajon meg tudod különböztetni a legismertebb fafajokat egyetlen levélről? Most 10 képen tesztelheted magad.
Tudod, mi történik, ha Katalin kopog, vagy amikor férges a mindenszentek? Most kiderül, mennyire ismered a népi időjóslásokat!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így kiderülhet, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik, ahogy a mai kvízünk is.
Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!
Népek, nyelvek, vallások és hagyományok teszik igazán sokszínűvé Európát. Töltsd ki a kvízt, és mutasd meg, mennyit tudsz róluk!
Mennyire ismered hazánk épített örökségét? Válaszolj 10 kérdésre híres magyar műemlékekről, történelmi épületekről és érdekességeikről!
Régen olvastad Madách Az ember tragédiáját? Teszteld a tudásod 10 kérdéssel a szereplőkről, helyszínekről és a mű legfontosabb mozzanatairól!
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod.
Vajon mennyire vagy képben a demokrácia működésével? Tíz alapvető kérdésből gyorsan kiderül.
Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!
Mennyire ismered azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek ősszel jön el az idejük? Kvízünkből most kiderül!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
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