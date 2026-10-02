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Kvíz

TOP 10 szeptemberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb töri és általános műveltségi kvízeink?

Pénzcentrum
2026. október 2. 21:32

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg változatos témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! Szeptemberben több különleges témájú kérdéssor is nagyon népszerű volt, mint a rántott hússal kombinált vaktérkép, vagy a bányászkvízünk.

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Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében szeptember folyamán. 

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  1. Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
  2. Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
  3. Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!
  4. Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!
  5. Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat!
  6. Kvíz: Tudod, hány nyelven beszél Európa? Lássuk, eligazodsz-e az európai nyelvek kavalkádjában!
  7. Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
  8. Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak!
  9. Kvíz: Könnyen megy a vaktérkép? Vigyázz, sok más ország is rántott hús alakú, nem csak Magyarország!
  10. Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az ember tragédiája? Lássuk, lesz-e 10/10 pontod!
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Címlapkép: Getty Images
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