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Hiba a Revolutnál: 6 szolgáltatás már helyreállt, más bankokat is megbénított a leállás
Órákig tartó Google Cloud-üzemzavar bénította meg a Revolut szolgáltatásait kedden, a brit neobank mellett más pénzügyi cégek és közszférabeli weboldalak működése is akadozott - jelentette a Reuters.
A Revolut tájékoztatása szerint kedd délután, magyar idő szerint 18 óra körül egyes szolgáltatások már újraindultak. A 27 felsorolt funkcióból azonban mindössze hat – köztük az ügyfélszolgálati chat és a belső átutalások – állt helyre. A kártyás fizetések, a banki átutalások, az ATM-es készpénzfelvétel, a devizaváltás és a részvénykereskedés továbbra is akadozik.
A BBC cikke szerint nemcsak a Revolutot érintette a leállás, hanem több brit bank, vállalat és közszolgáltatás működésében is fennakadásokat okozott a Google Cloud londoni adatközpontjában fellépő áramellátási probléma. A felhőszolgáltató tájékoztatása szerint a műszaki hiba egyszerre több szolgáltatást érintett, és jelentős zavarokat okozott az Egyesült Királyság digitális infrastruktúrájában.
A Revolut mellett a Lloyds Bank, a Halifax, a Bank of Scotland és a HSBC ügyfelei is problémákat tapasztaltak az online banki szolgáltatások használatakor. Egyes felhasználók nem fértek hozzá a pénzükhöz, mások tranzakciókat nem tudtak végrehajtani.
A probléma nem korlátozódott a pénzügyi szektorra. A Royal Mail és a DPD kézbesítési szolgáltatásainál, valamint a Forest elektromoskerékpár-szolgáltatónál is fennakadásokról számoltak be. Több vállalkozás nem tudta feldolgozni a megrendeléseit, illetve megszervezni a csomagok kiszállítását. A brit bírósági szolgálat szintén jelezte, hogy problémák merültek fel a távoli bírósági meghallgatásokhoz használt videóplatform működésében.
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A Google Cloud kedden délután közölte, hogy az érintett ügyfelek többségénél már sikerült elhárítani a problémát, és csak kisebb számú felhasználónál maradtak fenn szolgáltatási zavarok. A vállalat belső vizsgálatot indított a történtek pontos körülményeinek feltárására.
A BBC által megszólaltatott szakértők szerint az eset ismét rávilágított arra, hogy a digitális gazdaság jelentős része néhány nagy felhőszolgáltató infrastruktúrájától függ. Egyetlen adatközpont meghibásodása így egyszerre érintheti a banki ügyintézést, a kereskedelmet, a logisztikát és a közszolgáltatásokat is.
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