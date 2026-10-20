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Gazdaság

Hiba a Revolutnál: 6 szolgáltatás már helyreállt, más bankokat is megbénított a leállás

Pénzcentrum
2026. október 20. 19:52

Órákig tartó Google Cloud-üzemzavar bénította meg a Revolut szolgáltatásait kedden, a brit neobank mellett más pénzügyi cégek és közszférabeli weboldalak működése is akadozott - jelentette a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Revolut tájékoztatása szerint kedd délután, magyar idő szerint 18 óra körül egyes szolgáltatások már újraindultak. A 27 felsorolt funkcióból azonban mindössze hat – köztük az ügyfélszolgálati chat és a belső átutalások – állt helyre. A kártyás fizetések, a banki átutalások, az ATM-es készpénzfelvétel, a devizaváltás és a részvénykereskedés továbbra is akadozik.

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A BBC cikke szerint nemcsak a Revolutot érintette a leállás, hanem több brit bank, vállalat és közszolgáltatás működésében is fennakadásokat okozott a Google Cloud londoni adatközpontjában fellépő áramellátási probléma. A felhőszolgáltató tájékoztatása szerint a műszaki hiba egyszerre több szolgáltatást érintett, és jelentős zavarokat okozott az Egyesült Királyság digitális infrastruktúrájában.

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A Revolut reggel jelentkező technikai hibája nemcsak a lakossági ügyfeleknek okoz problémát, hanem a vállalkozások által használt Revolut Business szolgáltatást is érinti.

A Revolut mellett a Lloyds Bank, a Halifax, a Bank of Scotland és a HSBC ügyfelei is problémákat tapasztaltak az online banki szolgáltatások használatakor. Egyes felhasználók nem fértek hozzá a pénzükhöz, mások tranzakciókat nem tudtak végrehajtani. 

A probléma nem korlátozódott a pénzügyi szektorra. A Royal Mail és a DPD kézbesítési szolgáltatásainál, valamint a Forest elektromoskerékpár-szolgáltatónál is fennakadásokról számoltak be. Több vállalkozás nem tudta feldolgozni a megrendeléseit, illetve megszervezni a csomagok kiszállítását. A brit bírósági szolgálat szintén jelezte, hogy problémák merültek fel a távoli bírósági meghallgatásokhoz használt videóplatform működésében.

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A Google Cloud kedden délután közölte, hogy az érintett ügyfelek többségénél már sikerült elhárítani a problémát, és csak kisebb számú felhasználónál maradtak fenn szolgáltatási zavarok. A vállalat belső vizsgálatot indított a történtek pontos körülményeinek feltárására.

A BBC által megszólaltatott szakértők szerint az eset ismét rávilágított arra, hogy a digitális gazdaság jelentős része néhány nagy felhőszolgáltató infrastruktúrájától függ. Egyetlen adatközpont meghibásodása így egyszerre érintheti a banki ügyintézést, a kereskedelmet, a logisztikát és a közszolgáltatásokat is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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