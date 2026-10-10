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Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről

Pénzcentrum
2026. október 10. 18:04

A halálbüntetés évszázadokon át a büntetőjog természetes részének számított, mára azonban a világ számos országában teljesen eltörölték. Október 10., a halálbüntetés elleni harc világnapja jó alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan jutottunk el az ókori törvénykönyvektől a modern emberi jogi vitákig. Ebben a kvízben nemcsak évszámokra és jogi fogalmakra kérdezünk rá, hanem olyan történelmi érdekességekre is, amelyek megmutatják, mennyit változott az emberiség gondolkodása a büntetésről, az igazságszolgáltatásról és az állam hatalmáról.

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Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről

1/10 kérdés
Melyik ókori törvénygyűjtemény tartalmazott már számos halállal büntetendő bűncselekményt?
Magna Carta
Napóleoni törvénykönyv
Hammurapi törvénykönyve
Aranybulla
2/10 kérdés
Mikor törölték el Magyarországon a halálbüntetést?
1990-ben
1956-ban
1945-ben
2004-ben
3/10 kérdés
Melyik eszköz vált a francia forradalom idején a kivégzések egyik legismertebb jelképévé?
gázkamra
villamosszék
bitófa
guillotine
4/10 kérdés
Mt jelent a moratórium a halálbüntetéssel kapcsolatban?
A halálos ítéletek automatikus felülvizsgálatát
A kivégzések felfüggesztését
A kivégzés előtti utolsó kenetet
A halálbüntetés méreginjekcióval történő végrehajtását
5/10 kérdés
Melyik állam törölte el elsőként a világon a halálbüntetést 1786-ban?
Habsburg Birodalom
Orosz Birodalom
Toszkánai Nagyhercegség
Csing-dinasztia (Kína)
6/10 kérdés
Hány ország tartja fenn 2026-ban a halálbüntetést békeidőben elkövetett, úgynevezett közönséges bűncselekmények esetében is?
145
17
54
113
7/10 kérdés
Miért különleges az ókori Athén Drakón nevéhez kötődő törvényhozása a halálbüntetés történetében?
Csak háború idején engedélyezte
Teljesen eltörölte a halálbüntetést
Rendkívül sok bűncselekményre halálbüntetést írt elő
Kizárólag uralkodókra alkalmazta
8/10 kérdés
Mit jelent, ha egy ország „de facto eltörölte” a halálbüntetést?
A bíróság kiszabja a halálbüntetést, de a gyakorlatban nem hajtják végre.
A büntetés csak külföldiekre vonatkozik
Az ország csak háború idején alkalmazza
A jogszabály még lehetővé teszi, de az ország hosszú ideje nem alkalmazza
9/10 kérdés
Melyik európai egyezmény jegyzőkönyve írta elő 1983-ban a halálbüntetés békeidőben történő eltörlését?
Emberi Jogok Európai Egyezménye
Római Szerződés
Schengeni Egyezmény
Genfi Egyezmények
10/10 kérdés
Melyik országban használták először kivégzésre a villamosszéket?
Olaszország
Nagy-Britannia
Egyesült Államok
Németország
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
2 órája
Elég annyit tudni róla hogy az USA-ban átlagosan a kivégzettek 4%-áról derül ki utólag hogy ártatlanul kínozták halálra, és ezt nevezik ott igazságszolgáltatásnak.
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