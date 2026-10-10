A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más...
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
A halálbüntetés évszázadokon át a büntetőjog természetes részének számított, mára azonban a világ számos országában teljesen eltörölték. Október 10., a halálbüntetés elleni harc világnapja jó alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan jutottunk el az ókori törvénykönyvektől a modern emberi jogi vitákig. Ebben a kvízben nemcsak évszámokra és jogi fogalmakra kérdezünk rá, hanem olyan történelmi érdekességekre is, amelyek megmutatják, mennyit változott az emberiség gondolkodása a büntetésről, az igazságszolgáltatásról és az állam hatalmáról.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
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