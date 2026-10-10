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A halálbüntetés évszázadokon át a büntetőjog természetes részének számított, mára azonban a világ számos országában teljesen eltörölték. Október 10., a halálbüntetés elleni harc világnapja jó alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan jutottunk el az ókori törvénykönyvektől a modern emberi jogi vitákig. Ebben a kvízben nemcsak évszámokra és jogi fogalmakra kérdezünk rá, hanem olyan történelmi érdekességekre is, amelyek megmutatják, mennyit változott az emberiség gondolkodása a büntetésről, az igazságszolgáltatásról és az állam hatalmáról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről 1/10 kérdés Melyik ókori törvénygyűjtemény tartalmazott már számos halállal büntetendő bűncselekményt? Magna Carta Napóleoni törvénykönyv Hammurapi törvénykönyve Aranybulla Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor törölték el Magyarországon a halálbüntetést? 1990-ben 1956-ban 1945-ben 2004-ben Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik eszköz vált a francia forradalom idején a kivégzések egyik legismertebb jelképévé? gázkamra villamosszék bitófa guillotine Következő kérdés 4/10 kérdés Mt jelent a moratórium a halálbüntetéssel kapcsolatban? A halálos ítéletek automatikus felülvizsgálatát A kivégzések felfüggesztését A kivégzés előtti utolsó kenetet A halálbüntetés méreginjekcióval történő végrehajtását Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik állam törölte el elsőként a világon a halálbüntetést 1786-ban? Habsburg Birodalom Orosz Birodalom Toszkánai Nagyhercegség Csing-dinasztia (Kína) Következő kérdés 6/10 kérdés Hány ország tartja fenn 2026-ban a halálbüntetést békeidőben elkövetett, úgynevezett közönséges bűncselekmények esetében is? 145 17 54 113 Következő kérdés 7/10 kérdés Miért különleges az ókori Athén Drakón nevéhez kötődő törvényhozása a halálbüntetés történetében? Csak háború idején engedélyezte Teljesen eltörölte a halálbüntetést Rendkívül sok bűncselekményre halálbüntetést írt elő Kizárólag uralkodókra alkalmazta Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent, ha egy ország „de facto eltörölte” a halálbüntetést? A bíróság kiszabja a halálbüntetést, de a gyakorlatban nem hajtják végre. A büntetés csak külföldiekre vonatkozik Az ország csak háború idején alkalmazza A jogszabály még lehetővé teszi, de az ország hosszú ideje nem alkalmazza Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik európai egyezmény jegyzőkönyve írta elő 1983-ban a halálbüntetés békeidőben történő eltörlését? Emberi Jogok Európai Egyezménye Római Szerződés Schengeni Egyezmény Genfi Egyezmények Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik országban használták először kivégzésre a villamosszéket? Olaszország Nagy-Britannia Egyesült Államok Németország Eredmények

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