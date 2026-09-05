Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A bányászat évszázadokon át fontos szerepet játszott Magyarország történetében, gazdaságában és számos település fejlődésében. A föld mélyén dolgozók munkájához sajátos hagyományok, eszközök és szakkifejezések kapcsolódnak, amelyek közül jó néhány a laikusoknak is ismerős lehet. Az Országos Bányásznap alkalmából most összeállítottunk egy kvízt, amellyel tesztelheted, mennyire vagy otthon a bányászat világában. Áss mai kvízünkkel bányászati ismereteid mélyére!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat! 1/10 kérdés Melyik madarat használták régen egyes bányákban a veszélyes gázok jelzésére? Galambot Papagájt Fecskét Kanárit Következő kérdés 2/10 kérdés Mit nevezünk ércnek? Kizárólag vasat tartalmazó ásványt Minden föld alatt található kőzetet Minden olyan követ, amely fényes felületű Olyan természetes ásványi nyersanyagot, amelyből valamely fém gazdaságosan kinyerhető Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a magyar bányászok hagyományos köszöntése? Erőt, egészséget! Jó munkát! Jó szerencsét! Szerencse kísérjen! Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a bányászati tárna? A kitermelt szén felszíni raktára A felszínre nyíló, közel vízszintes föld alatti bányajárat A bánya függőleges főaknája A robbantáshoz használt fúrólyuk Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban található a Központi Bányászati Múzeum? Tatabánya Veszprém Miskolc Sopron Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar város történetében NEM játszott meghatározó szerepet a bányászat? Komló Tatabánya Kecskemét Salgótarján Következő kérdés 7/10 kérdés Mit nevezünk bányavíznek? A bányászok ivóvízkészletét Az ércmosáshoz mesterségesen előállított vizet A meddőhányók tetején összegyűlő esővizet kizárólag A bányaművelés során a bányatérségekbe jutó vagy ott fakadó vizet Következő kérdés 8/10 kérdés Mi látható a hagyományos bányászjelvényen? Keresztbe tett kalapács és ék Csákány és kard Lapát és fáklya Sarló és kalapács Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a bányászati szellőztetés egyik legfontosabb feladata? A bányagépek üzemanyaggal való ellátása Friss levegő biztosítása és a veszélyes gázok, por eltávolítása A föld alatti járatok kiszárítása kizárólag Az ércek lehűtése a felszínre hozás előtt Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen színű a hagyományos magyar bányász ünnepi egyenruha? Fekete Sárga Fehér Piros Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK