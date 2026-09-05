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bányász, bánya / mining, miner
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Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat!

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 17:55

A bányászat évszázadokon át fontos szerepet játszott Magyarország történetében, gazdaságában és számos település fejlődésében. A föld mélyén dolgozók munkájához sajátos hagyományok, eszközök és szakkifejezések kapcsolódnak, amelyek közül jó néhány a laikusoknak is ismerős lehet. Az Országos Bányásznap alkalmából most összeállítottunk egy kvízt, amellyel tesztelheted, mennyire vagy otthon a bányászat világában. Áss mai kvízünkkel bányászati ismereteid mélyére!

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Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat!

1/10 kérdés
Melyik madarat használták régen egyes bányákban a veszélyes gázok jelzésére?
Galambot
Papagájt
Fecskét
Kanárit
2/10 kérdés
Mit nevezünk ércnek?
Kizárólag vasat tartalmazó ásványt
Minden föld alatt található kőzetet
Minden olyan követ, amely fényes felületű
Olyan természetes ásványi nyersanyagot, amelyből valamely fém gazdaságosan kinyerhető
3/10 kérdés
Mi a magyar bányászok hagyományos köszöntése?
Erőt, egészséget!
Jó munkát!
Jó szerencsét!
Szerencse kísérjen!
4/10 kérdés
Mi a bányászati tárna?
A kitermelt szén felszíni raktára
A felszínre nyíló, közel vízszintes föld alatti bányajárat
A bánya függőleges főaknája
A robbantáshoz használt fúrólyuk
5/10 kérdés
Melyik városban található a Központi Bányászati Múzeum?
Tatabánya
Veszprém
Miskolc
Sopron
6/10 kérdés
Melyik magyar város történetében NEM játszott meghatározó szerepet a bányászat?
Komló
Tatabánya
Kecskemét
Salgótarján
7/10 kérdés
Mit nevezünk bányavíznek?
A bányászok ivóvízkészletét
Az ércmosáshoz mesterségesen előállított vizet
A meddőhányók tetején összegyűlő esővizet kizárólag
A bányaművelés során a bányatérségekbe jutó vagy ott fakadó vizet
8/10 kérdés
Mi látható a hagyományos bányászjelvényen?
Keresztbe tett kalapács és ék
Csákány és kard
Lapát és fáklya
Sarló és kalapács
9/10 kérdés
Mi a bányászati szellőztetés egyik legfontosabb feladata?
A bányagépek üzemanyaggal való ellátása
Friss levegő biztosítása és a veszélyes gázok, por eltávolítása
A föld alatti járatok kiszárítása kizárólag
Az ércek lehűtése a felszínre hozás előtt
10/10 kérdés
Milyen színű a hagyományos magyar bányász ünnepi egyenruha?
Fekete
Sárga
Fehér
Piros
Címlapkép: Getty Images
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