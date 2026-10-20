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Így kerülheted el a karácsonyi csődöt: filléres trükkökkel spórolhatnak a magyar családok
Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat, az utolsó üveggömböket, és még egy bejglit, ami lehet, hogy már el sem fog fogyni. A legtöbben az ünnepek után szembesülnek azzal, hogy azok jóval költségesebb voltak, mint ahogy azt előzetesen elképzelték. Pedig már néhány hétnyi előrelátással és tudatos tervezéssel is sokat tehetünk azért, hogy az ünnepi készülődés kevésbé terhelje meg a családi kasszát és tegye próbára stressztűrő képességünket.
A karácsonyi kiadások egyik nehézsége, hogy rövid idő alatt sok, külön-külön akár kisebbnek tűnő költség jelentkezik, amelyek az ünnepek végére szépen felduzzaszthatják a számlát. A tudatos készülődés persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy le kell mondanunk bizonyos dolgokról, sokkal inkább azt, hogy hagyunk időt magunknak az árak összehasonlítására, a tudatos döntésekre és elosztjuk a költségeket a következő hónapokra. A Cofidis megtakarítási lehetőségeihez kapcsolódóan összegyűjtött néhány egyszerű módszert, amellyel tudatosabban készülhetünk az év végi időszakra pénzügyi szempontból és akár még meg is takaríthatunk.
1. Rendszerezés a költekezés előtt
Érdemes még a maratoni vásárlások megkezdése előtt összesíteni, hogy milyen kiadásokra számíthatunk az ünnepek során. Ebbe ne csak az ajándékokat számoljuk bele, hanem az étkezések, az utazások, a szünet alatti programok vagy akár a dekoráció költségeit is. Így sokkal kevésbé valószínű, hogy meglepetés ér bennünket, a teljes képet látva pedig könnyebb meghatároznunk azokat az összeghatárokat is, amelyeket még megengedhetünk magunknak egy-egy tétel esetében. Az előre kijelölt keretek pedig az impulzusvásárlásoknak is határt szabhatnak.
2. Már ősszel kezdjük figyelni az árakat!
Ha időben megtervezzük az ajándékokat, tudatosan időzíthetjük a vásárlásokat is, így nem kell az első szembejövő ajánlatra lecsapnunk. Sokszor ugyanis egy-egy megnyerőnek tűnő karácsonyi ajánlat valójában magasabb, mint az ősz elején tapasztalt árazás. Az online ár-összehasonlító oldalakon rendszerint fel van tüntetve, hogy az egyes termékeknek hogyan változott az átlagos és minimum áruk. Sőt akár egy évre visszamenően nyomon is követhetjük azt, így könnyedén eldönthetjük, hogy az aktuális ár mennyire számít alacsonynak vagy épp magasnak. Ezzel az akciók esetében is könnyebb felismernünk a valóban kedvező ajánlatokat és kiszűrnünk, amikor csak félrevezet a megjelölt százalékos csökkentés – ez különösen hasznos lehet az ünnepet megelőző Black Friday kampányok esetében.
3. Osszuk el a következő hónapokra a bevásárlásokat!
Nem érdemes mindent az utolsó hétrehagyni. A tartós élelmiszerek, italok, dekorációk, csomagolóanyagok vagy az ajándékok egy részét már hetekkel, akár hónapokkal korábban is beszerezhetjük, amikor az áruk valószínűleg még kedvezőbb. Azért is érdemes előre gondolkozni a nem-romlandó termékek esetében, mert így a kiadások több hónapra oszlanak el, ezért könnyebb lehet azokat kigazdálkodnunk.
4. Tervezzük meg előre az ünnepi menüt is
A Nébih is felhívta a figyelmet arra, hogy egy négy fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm élelmiszerhulladékot termel. Ünnepi időszakban pedig a túltervezés miatt jelentősen megnő a kidobott élelmiszerek mennyisége, ami nemcsak extra környezeti terhelést jelent, hanem a pénztárcánkra sincs jó hatással. Ezért érdemes minél pontosabban kiszámolni, hogy milyen alapanyagból mennyit érdemes vennünk az ünnepekre. Ebben nagy segítséget jelenthet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programjának Adagkalkulátora, amellyel tudatosan tervezhetünk az ételek mennyiségével.
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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
5. A megspórolt összeget ne hagyjuk elpárologni
A tudatos vásárlás igazi eredménye akkor látszik, ha a megmaradó pénzt nem költjük el automatikusan másra. Ha egy előre megtervezett vásárlással néhány ezer forintot sikerült megtakarítanunk, az összeget érdemes lehet félretenni. Ugyanez igaz az év végén érkező plusz jövedelmekre, jutalmakra vagy a pénzbeli karácsonyi ajándékokra is, ha annak nincs előre kijelölt helye az egyéni vagy a családi költségvetésben.
Ha egész évben rendszeresen elkülönítünk akár csak kisebb összegeket is lekötés nélkül, karácsonyra már szemmel látható megtakarítás gyűlhet össze, így az ünnepi kiadások már kevésbé terhelik meg a családi kasszát. Emellett a tudatos tervezéssel megspórolt pénz sem olvad bele észrevétlenül a mindennapi költésekbe, hanem a számlán elkülönítve tovább növekedhet.
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