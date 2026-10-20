2026. október 20. kedd Vendel
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy vicces Mikulás bevásárol a szupermarketben; olcsó konzerveket vásárol
Vásárlás

Így kerülheted el a karácsonyi csődöt: filléres trükkökkel spórolhatnak a magyar családok

Pénzcentrum
2026. október 20. 19:17

Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat, az utolsó üveggömböket, és még egy bejglit, ami lehet, hogy már el sem fog fogyni. A legtöbben az ünnepek után szembesülnek azzal, hogy azok jóval költségesebb voltak, mint ahogy azt előzetesen elképzelték. Pedig már néhány hétnyi előrelátással és tudatos tervezéssel is sokat tehetünk azért, hogy az ünnepi készülődés kevésbé terhelje meg a családi kasszát és tegye próbára stressztűrő képességünket. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A karácsonyi kiadások egyik nehézsége, hogy rövid idő alatt sok, külön-külön akár kisebbnek tűnő költség jelentkezik, amelyek az ünnepek végére szépen felduzzaszthatják a számlát. A tudatos készülődés persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy le kell mondanunk bizonyos dolgokról, sokkal inkább azt, hogy hagyunk időt magunknak az árak összehasonlítására, a tudatos döntésekre és elosztjuk a költségeket a következő hónapokra. A Cofidis megtakarítási lehetőségeihez kapcsolódóan összegyűjtött néhány egyszerű módszert, amellyel tudatosabban készülhetünk az év végi időszakra pénzügyi szempontból és akár még meg is takaríthatunk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1. Rendszerezés a költekezés előtt

Érdemes még a maratoni vásárlások megkezdése előtt összesíteni, hogy milyen kiadásokra számíthatunk az ünnepek során. Ebbe ne csak az ajándékokat számoljuk bele, hanem az étkezések, az utazások, a szünet alatti programok vagy akár a dekoráció költségeit is. Így sokkal kevésbé valószínű, hogy meglepetés ér bennünket, a teljes képet látva pedig könnyebb meghatároznunk azokat az összeghatárokat is, amelyeket még megengedhetünk magunknak egy-egy tétel esetében. Az előre kijelölt keretek pedig az impulzusvásárlásoknak is határt szabhatnak.

Egyre több magyar jön rá, nem itt kell parkolni, ha spórolni akarsz: tömegével pártoltak el ezektől a helyektől
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre több magyar jön rá, nem itt kell parkolni, ha spórolni akarsz: tömegével pártoltak el ezektől a helyektől
Kevesebb magyar autós parkol a bécsi repülőtér közelében, miközben a pozsonyi légikikötő utasforgalma közel megduplázódott.

2. Már ősszel kezdjük figyelni az árakat!

Ha időben megtervezzük az ajándékokat, tudatosan időzíthetjük a vásárlásokat is, így nem kell az első szembejövő ajánlatra lecsapnunk. Sokszor ugyanis egy-egy megnyerőnek tűnő karácsonyi ajánlat valójában magasabb, mint az ősz elején tapasztalt árazás. Az online ár-összehasonlító oldalakon rendszerint fel van tüntetve, hogy az egyes termékeknek hogyan változott az átlagos és minimum áruk. Sőt akár egy évre visszamenően nyomon is követhetjük azt, így könnyedén eldönthetjük, hogy az aktuális ár mennyire számít alacsonynak vagy épp magasnak. Ezzel az akciók esetében is könnyebb felismernünk a valóban kedvező ajánlatokat és kiszűrnünk, amikor csak félrevezet a megjelölt százalékos csökkentés – ez különösen hasznos lehet az ünnepet megelőző Black Friday kampányok esetében.

3. Osszuk el a következő hónapokra a bevásárlásokat!

Nem érdemes mindent az utolsó hétrehagyni. A tartós élelmiszerek, italok, dekorációk, csomagolóanyagok vagy az ajándékok egy részét már hetekkel, akár hónapokkal korábban is beszerezhetjük, amikor az áruk valószínűleg még kedvezőbb. Azért is érdemes előre gondolkozni a nem-romlandó termékek esetében, mert így a kiadások több hónapra oszlanak el, ezért könnyebb lehet azokat kigazdálkodnunk.

4. Tervezzük meg előre az ünnepi menüt is

A Nébih is felhívta a figyelmet arra, hogy egy négy fős magyar család évente átlagosan 239 kilogramm élelmiszerhulladékot termel. Ünnepi időszakban pedig a túltervezés miatt jelentősen megnő a kidobott élelmiszerek mennyisége, ami nemcsak extra környezeti terhelést jelent, hanem a pénztárcánkra sincs jó hatással. Ezért érdemes minél pontosabban kiszámolni, hogy milyen alapanyagból mennyit érdemes vennünk az ünnepekre. Ebben nagy segítséget jelenthet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül programjának Adagkalkulátora, amellyel tudatosan tervezhetünk az ételek mennyiségével.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 5. A megspórolt összeget ne hagyjuk elpárologni

A tudatos vásárlás igazi eredménye akkor látszik, ha a megmaradó pénzt nem költjük el automatikusan másra. Ha egy előre megtervezett vásárlással néhány ezer forintot sikerült megtakarítanunk, az összeget érdemes lehet félretenni. Ugyanez igaz az év végén érkező plusz jövedelmekre, jutalmakra vagy a pénzbeli karácsonyi ajándékokra is, ha annak nincs előre kijelölt helye az egyéni vagy a családi költségvetésben.

Ha egész évben rendszeresen elkülönítünk akár csak kisebb összegeket is lekötés nélkül, karácsonyra már szemmel látható megtakarítás gyűlhet össze, így az ünnepi kiadások már kevésbé terhelik meg a családi kasszát. Emellett a tudatos tervezéssel megspórolt pénz sem olvad bele észrevétlenül a mindennapi költésekbe, hanem a számlán elkülönítve tovább növekedhet. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #spórolás #árak #nébih #megtakarítás #pénzügyek #kiadások #karácsonyi ajándék #tudatos vásárlás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:43
20:34
20:22
20:18
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
2026. október 20.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
2026. október 20.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
3 hete
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
3
4 hete
Ennyi volt, betiltották a Lidl slégertermékét: többé nem lehet árusítani, erről jobb, ha tudnak a vásárlók
4
1 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
5
3 hete
Radikális döntést hozott a Lidl: vége a trükközésnek a kasszáknál, ez sokaknak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 19:01
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 18:04
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Agrárszektor  |  2026. október 20. 20:28
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerülhetnek a világ elitjébe