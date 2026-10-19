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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek. A személyre szabott gasztronómiai ajándékok ezzel szemben használható alternatívát kínálnak. A hazai termelői mézekből összeállított csomagok a különleges ízeket és az egyedi megjelenést ötvözhetik.
Az év végi céges ajándékok kiválasztásakor egyszerre kell figyelni a költségkeretre, a megjelenésre és arra, hogy a meglepetés a címzett számára is értékes legyen. Különösen fontos ez akkor, ha ugyanazzal a gesztussal munkatársaknak és üzleti partnereknek szeretnénk köszönetet mondani.
Egy reklámtárgyra nyomtatott logó önmagában még nem teszi emlékezetessé az ajándékot. Érdemes olyan termékben gondolkodni, amelyet a címzett szívesen használ vagy fogyaszt el, és amelyet a vállalat az alkalomhoz illően személyre tud szabni.
Személyre szabott ajándék, amelynek hasznát is veszik
A jól megválasztott céges ajándék figyelmességet közvetít, ugyanakkor illeszkedik az ajándékozó vállalat arculatához és költségkeretéhez. Erre a gasztronómiai csomagok is alkalmasak lehetnek, különösen akkor, ha a tartalmuk és a csomagolásuk is személyre szabható.
A magyar mézek között az ismerős ízeket kedvelők és a különlegességeket keresők is találhatnak megfelelő választást. Az akácméz visszafogottabb ízvilágot kínál, míg a repce- vagy napraforgóméz karakteresebb alternatíva lehet. Az ízesített mézekkel pedig változatos ajándékcsomag állítható össze. Ráadásul a méz megfelelő tárolás mellett hosszú ideig eltartható, így a mézes ajándékok sokáig szem előtt lehetnek és emlékeztetik az ajándékozottat.
Milyen céges ajándékcsomagot érdemes összeállítani?
A mézek önálló ajándékcsomagként vagy más termékek mellé választva is szóba jöhetnek. A döntésnél a megajándékozottak köre, a rendelkezésre álló keret és a szállítási feltételek lehetnek a legfontosabb szempontok.
- Önálló mézválogatás. Különböző fajtájú vagy ízesítésű mézekből egyszerűbb kraftdobozos és díszdobozos csomagok is összeállíthatók, akár fa mézcsurgatóval kiegészítve.
- Más ajándékok kiegészítése. Egy kisebb üveg termelői méz jól illeszkedhet például egy gasztronómiai ajándékcsomaghoz, ha az összeállítás többi elemével is összhangban van.
- Figyelem az egyéni igényekre. Élelmiszer-ajándék választásakor érdemes számolni az esetleges allergiákkal, étrendi korlátozásokkal és azzal is, hogy egyes címzettek nem fogyasztanak mézet. A méz egyéves kor alatt nem adható gyermekeknek.
Családi méhészet Mádról: a DuhWac kínálata
A mádi székhelyű DuhWac Családi Manufaktúra saját bemutatkozása szerint több generációra visszanyúló, közel fél évszázados méhészeti tapasztalatra épít. A vállalkozás hagyományos és ízesített mézeket, valamint céges ajándékozásra szánt összeállításokat kínál.
A manufaktúra kínálatában a különböző fajtamézek mellett ízesített változatok is szerepelnek. A céges megrendelők számára az egyedi összeállítás és a saját arculathoz igazítható megjelenés jelenthet előnyt.
A vállalkozás tájékoztatása szerint az Év Kiváló Magyar Méze 2023 versenyen több ízesített akácméz is elismerést kapott:
- Erdeigyümölcsös akácméz: arany minősítés.
- Borsmentás akácméz: ezüst minősítés.
- Levendulás akácméz: ezüst minősítés.
A díjak mellett a választásnál érdemes a konkrét ízeket, a kiszerelést és az ajándékcsomag összeállítását is figyelembe venni.
A többféle felhasználási mód és a különböző ízek miatt a mézválogatás olyan ajándék lehet, amelyet a megajándékozott később, saját időbeosztása szerint fogyaszthat el.
Mire figyeljünk mézvásárláskor?
A beszerzés előtt néhány gyakorlati kérdést érdemes tisztázni:
- Eredet és jelölés. Ellenőrizzük a termék származását, a címkén szereplő információkat és a gyártó vagy termelő elérhetőségét. A közvetlen termelői beszerzés a helyi vállalkozásokat is támogathatja.
- Kristályosodás. A méz kristályosodása természetes folyamat, önmagában nem jelenti a minőség romlását vagy azt, hogy a termék hamisított. Az egyes mézfajták eltérő ütemben kristályosodnak.
- Ízvilág és felhasználás. A visszafogottabb ízeket kedvelőknek az akácméz, a karakteresebb ízeket keresőknek más fajtamézek vagy ízesített változatok is megfelelhetnek. Nagyobb rendelés előtt célszerű mintát kérni.
- Tárolás. A mézet jól lezárva, fénytől és túlzott hőtől védve érdemes tartani. A tárolási útmutatót a csomag kísérőkártyáján is felszokták tüntetni.
Miért érdemes időben megrendelni a céges ajándékokat?
A DuhWac tájékoztatása szerint a cégek saját logóval, az arculatukhoz igazított címkével és személyre szabott üzenettel is rendelhetnek ajándékcsomagokat. A vállalkozás 100 százalékos töréskár-garanciát és őstermelői számlázási lehetőséget is hirdet; ezek pontos feltételeit megrendelés előtt érdemes egyeztetni.
Az egyedi címkék és csomagolások elkészítése, valamint a csomagok összeállítása időt vesz igénybe. Nagyobb mennyiségnél ezért célszerű előre tisztázni a darabszámot, a végleges grafikai anyagokat, az árat és a szállítás vállalt határidejét.
A személyre szabott céges ajándékcsomagokról az info@duhwac.com e-mail címen, illetve a DuhWac céges ajándékokat bemutató oldalán lehet érdeklődni. A manufaktúra újdonságai a vállalkozás Facebook-oldalán is követhetők.
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