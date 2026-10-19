2026. október 19. hétfő Nándor
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Vállalkozás

Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)

PR
2026. október 19. 05:00

Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek. A személyre szabott gasztronómiai ajándékok ezzel szemben használható alternatívát kínálnak. A hazai termelői mézekből összeállított csomagok a különleges ízeket és az egyedi megjelenést ötvözhetik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az év végi céges ajándékok kiválasztásakor egyszerre kell figyelni a költségkeretre, a megjelenésre és arra, hogy a meglepetés a címzett számára is értékes legyen. Különösen fontos ez akkor, ha ugyanazzal a gesztussal munkatársaknak és üzleti partnereknek szeretnénk köszönetet mondani.

Egy reklámtárgyra nyomtatott logó önmagában még nem teszi emlékezetessé az ajándékot. Érdemes olyan termékben gondolkodni, amelyet a címzett szívesen használ vagy fogyaszt el, és amelyet a vállalat az alkalomhoz illően személyre tud szabni.

Személyre szabott ajándék, amelynek hasznát is veszik

A jól megválasztott céges ajándék figyelmességet közvetít, ugyanakkor illeszkedik az ajándékozó vállalat arculatához és költségkeretéhez. Erre a gasztronómiai csomagok is alkalmasak lehetnek, különösen akkor, ha a tartalmuk és a csomagolásuk is személyre szabható.

A magyar mézek között az ismerős ízeket kedvelők és a különlegességeket keresők is találhatnak megfelelő választást. Az akácméz visszafogottabb ízvilágot kínál, míg a repce- vagy napraforgóméz karakteresebb alternatíva lehet. Az ízesített mézekkel pedig változatos ajándékcsomag állítható össze. Ráadásul a méz megfelelő tárolás mellett hosszú ideig eltartható, így a mézes ajándékok sokáig szem előtt lehetnek és emlékeztetik az ajándékozottat.

Milyen céges ajándékcsomagot érdemes összeállítani?

A mézek önálló ajándékcsomagként vagy más termékek mellé választva is szóba jöhetnek. A döntésnél a megajándékozottak köre, a rendelkezésre álló keret és a szállítási feltételek lehetnek a legfontosabb szempontok.

  • Önálló mézválogatás. Különböző fajtájú vagy ízesítésű mézekből egyszerűbb kraftdobozos és díszdobozos csomagok is összeállíthatók, akár fa mézcsurgatóval kiegészítve.
  • Más ajándékok kiegészítése. Egy kisebb üveg termelői méz jól illeszkedhet például egy gasztronómiai ajándékcsomaghoz, ha az összeállítás többi elemével is összhangban van.
  • Figyelem az egyéni igényekre. Élelmiszer-ajándék választásakor érdemes számolni az esetleges allergiákkal, étrendi korlátozásokkal és azzal is, hogy egyes címzettek nem fogyasztanak mézet. A méz egyéves kor alatt nem adható gyermekeknek.

Családi méhészet Mádról: a DuhWac kínálata

A mádi székhelyű DuhWac Családi Manufaktúra saját bemutatkozása szerint több generációra visszanyúló, közel fél évszázados méhészeti tapasztalatra épít. A vállalkozás hagyományos és ízesített mézeket, valamint céges ajándékozásra szánt összeállításokat kínál.

A manufaktúra kínálatában a különböző fajtamézek mellett ízesített változatok is szerepelnek. A céges megrendelők számára az egyedi összeállítás és a saját arculathoz igazítható megjelenés jelenthet előnyt.

A vállalkozás tájékoztatása szerint az Év Kiváló Magyar Méze 2023 versenyen több ízesített akácméz is elismerést kapott:

  • Erdeigyümölcsös akácméz: arany minősítés.
  • Borsmentás akácméz: ezüst minősítés.
  • Levendulás akácméz: ezüst minősítés.

A díjak mellett a választásnál érdemes a konkrét ízeket, a kiszerelést és az ajándékcsomag összeállítását is figyelembe venni.

A többféle felhasználási mód és a különböző ízek miatt a mézválogatás olyan ajándék lehet, amelyet a megajándékozott később, saját időbeosztása szerint fogyaszthat el.

Mire figyeljünk mézvásárláskor?

A beszerzés előtt néhány gyakorlati kérdést érdemes tisztázni:

  1. Eredet és jelölés. Ellenőrizzük a termék származását, a címkén szereplő információkat és a gyártó vagy termelő elérhetőségét. A közvetlen termelői beszerzés a helyi vállalkozásokat is támogathatja.
  2. Kristályosodás. A méz kristályosodása természetes folyamat, önmagában nem jelenti a minőség romlását vagy azt, hogy a termék hamisított. Az egyes mézfajták eltérő ütemben kristályosodnak.
  3. Ízvilág és felhasználás. A visszafogottabb ízeket kedvelőknek az akácméz, a karakteresebb ízeket keresőknek más fajtamézek vagy ízesített változatok is megfelelhetnek. Nagyobb rendelés előtt célszerű mintát kérni.
  4. Tárolás. A mézet jól lezárva, fénytől és túlzott hőtől védve érdemes tartani. A tárolási útmutatót a csomag kísérőkártyáján is felszokták tüntetni.

Miért érdemes időben megrendelni a céges ajándékokat?

A DuhWac tájékoztatása szerint a cégek saját logóval, az arculatukhoz igazított címkével és személyre szabott üzenettel is rendelhetnek ajándékcsomagokat. A vállalkozás 100 százalékos töréskár-garanciát és őstermelői számlázási lehetőséget is hirdet; ezek pontos feltételeit megrendelés előtt érdemes egyeztetni.

Az egyedi címkék és csomagolások elkészítése, valamint a csomagok összeállítása időt vesz igénybe. Nagyobb mennyiségnél ezért célszerű előre tisztázni a darabszámot, a végleges grafikai anyagokat, az árat és a szállítás vállalt határidejét.

A személyre szabott céges ajándékcsomagokról az info@duhwac.com e-mail címen, illetve a DuhWac céges ajándékokat bemutató oldalán lehet érdeklődni. A manufaktúra újdonságai a vállalkozás Facebook-oldalán is követhetők.

(x)
#vállalkozás #cég #élelmiszer #méz #kézműves #magyar termék #ajándék #karácsonyi ajándék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:30
20:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 18.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2026. október 18.
Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
2026. október 18.
Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse
2
3 hónapja
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
3
1 hónapja
Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn
4
2 hónapja
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
5
2 hónapja
Lefülelték a magyar gyerekrabló maffiát: elképesztő, milyen kórházakban portyáztak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 05:30
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 19:04
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 18. 19:28
Nem mindennapi látvány a Fertő-tónál: ritka állatot kaptak lencsevégre