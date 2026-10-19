Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)

Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek. A személyre szabott gasztronómiai ajándékok ezzel szemben használható alternatívát kínálnak. A hazai termelői mézekből összeállított csomagok a különleges ízeket és az egyedi megjelenést ötvözhetik.

Az év végi céges ajándékok kiválasztásakor egyszerre kell figyelni a költségkeretre, a megjelenésre és arra, hogy a meglepetés a címzett számára is értékes legyen. Különösen fontos ez akkor, ha ugyanazzal a gesztussal munkatársaknak és üzleti partnereknek szeretnénk köszönetet mondani.

Egy reklámtárgyra nyomtatott logó önmagában még nem teszi emlékezetessé az ajándékot. Érdemes olyan termékben gondolkodni, amelyet a címzett szívesen használ vagy fogyaszt el, és amelyet a vállalat az alkalomhoz illően személyre tud szabni.

Személyre szabott ajándék, amelynek hasznát is veszik

A jól megválasztott céges ajándék figyelmességet közvetít, ugyanakkor illeszkedik az ajándékozó vállalat arculatához és költségkeretéhez. Erre a gasztronómiai csomagok is alkalmasak lehetnek, különösen akkor, ha a tartalmuk és a csomagolásuk is személyre szabható.

A magyar mézek között az ismerős ízeket kedvelők és a különlegességeket keresők is találhatnak megfelelő választást. Az akácméz visszafogottabb ízvilágot kínál, míg a repce- vagy napraforgóméz karakteresebb alternatíva lehet. Az ízesített mézekkel pedig változatos ajándékcsomag állítható össze. Ráadásul a méz megfelelő tárolás mellett hosszú ideig eltartható, így a mézes ajándékok sokáig szem előtt lehetnek és emlékeztetik az ajándékozottat.

Milyen céges ajándékcsomagot érdemes összeállítani?

A mézek önálló ajándékcsomagként vagy más termékek mellé választva is szóba jöhetnek. A döntésnél a megajándékozottak köre, a rendelkezésre álló keret és a szállítási feltételek lehetnek a legfontosabb szempontok.

Önálló mézválogatás. Különböző fajtájú vagy ízesítésű mézekből egyszerűbb kraftdobozos és díszdobozos csomagok is összeállíthatók, akár fa mézcsurgatóval kiegészítve.

Más ajándékok kiegészítése. Egy kisebb üveg termelői méz jól illeszkedhet például egy gasztronómiai ajándékcsomaghoz, ha az összeállítás többi elemével is összhangban van.

Figyelem az egyéni igényekre. Élelmiszer-ajándék választásakor érdemes számolni az esetleges allergiákkal, étrendi korlátozásokkal és azzal is, hogy egyes címzettek nem fogyasztanak mézet. A méz egyéves kor alatt nem adható gyermekeknek.

Családi méhészet Mádról: a DuhWac kínálata

A mádi székhelyű DuhWac Családi Manufaktúra saját bemutatkozása szerint több generációra visszanyúló, közel fél évszázados méhészeti tapasztalatra épít. A vállalkozás hagyományos és ízesített mézeket, valamint céges ajándékozásra szánt összeállításokat kínál.

A manufaktúra kínálatában a különböző fajtamézek mellett ízesített változatok is szerepelnek. A céges megrendelők számára az egyedi összeállítás és a saját arculathoz igazítható megjelenés jelenthet előnyt.

A vállalkozás tájékoztatása szerint az Év Kiváló Magyar Méze 2023 versenyen több ízesített akácméz is elismerést kapott:

Erdeigyümölcsös akácméz: arany minősítés.

Borsmentás akácméz: ezüst minősítés.

Levendulás akácméz: ezüst minősítés.

A díjak mellett a választásnál érdemes a konkrét ízeket, a kiszerelést és az ajándékcsomag összeállítását is figyelembe venni.

A többféle felhasználási mód és a különböző ízek miatt a mézválogatás olyan ajándék lehet, amelyet a megajándékozott később, saját időbeosztása szerint fogyaszthat el.

Mire figyeljünk mézvásárláskor?

A beszerzés előtt néhány gyakorlati kérdést érdemes tisztázni:

Eredet és jelölés. Ellenőrizzük a termék származását, a címkén szereplő információkat és a gyártó vagy termelő elérhetőségét. A közvetlen termelői beszerzés a helyi vállalkozásokat is támogathatja. Kristályosodás. A méz kristályosodása természetes folyamat, önmagában nem jelenti a minőség romlását vagy azt, hogy a termék hamisított. Az egyes mézfajták eltérő ütemben kristályosodnak. Ízvilág és felhasználás. A visszafogottabb ízeket kedvelőknek az akácméz, a karakteresebb ízeket keresőknek más fajtamézek vagy ízesített változatok is megfelelhetnek. Nagyobb rendelés előtt célszerű mintát kérni. Tárolás. A mézet jól lezárva, fénytől és túlzott hőtől védve érdemes tartani. A tárolási útmutatót a csomag kísérőkártyáján is felszokták tüntetni.

Miért érdemes időben megrendelni a céges ajándékokat?

A DuhWac tájékoztatása szerint a cégek saját logóval, az arculatukhoz igazított címkével és személyre szabott üzenettel is rendelhetnek ajándékcsomagokat. A vállalkozás 100 százalékos töréskár-garanciát és őstermelői számlázási lehetőséget is hirdet; ezek pontos feltételeit megrendelés előtt érdemes egyeztetni.

Az egyedi címkék és csomagolások elkészítése, valamint a csomagok összeállítása időt vesz igénybe. Nagyobb mennyiségnél ezért célszerű előre tisztázni a darabszámot, a végleges grafikai anyagokat, az árat és a szállítás vállalt határidejét.

A személyre szabott céges ajándékcsomagokról az info@duhwac.com e-mail címen, illetve a DuhWac céges ajándékokat bemutató oldalán lehet érdeklődni. A manufaktúra újdonságai a vállalkozás Facebook-oldalán is követhetők.

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