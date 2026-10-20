Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde

Kisebb eséssel indult a keddi kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken, a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben. A befektetők figyelme ma az MNB kamatdöntésére és a 2027-es költségvetés várható részleteire irányul, miközben az OTP kilátásait az orosz kivonulás és egy lehetséges balti terjeszkedés is alakítja.

A BUX a nyitás után 0,3 százalékos mínuszban, 143 463 ponton állt. Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal, a Molé 0,3 százalékkal csökkent, miközben a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, a Richter pedig 0,2 százalékkal erősödött. Európában szintén az eladók kerültek fölénybe: a német DAX 0,5 százalékot veszített értékéből, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt 0,2 százalékkal került lejjebb.

A közepes kapitalizációjú hazai tőzsdei vállalatok részvényei vegyesen kezdték a napot. Közülük az Opus és az Alteo teljesített a legjobban, míg az AutoWallis és a Masterplast indította a leggyengébben a kereskedést. A BUX továbbra is a 200 napos mozgóátlaga fölött járt, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez, ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került, rövidebb távon gyengébb technikai képet mutatva.

Ázsiában nagyobb esések voltak

Az európai nyitást megelőzően az ázsiai piacokon széles körű eladási hullám bontakozott ki. A reggeli adatok szerint a dél-koreai Kospi 2,31 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,11 százalékkal esett. A japán Nikkei 225 0,79 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 0,6 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 0,58 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai tőzsdék hétfőn még vegyesen zártak: a Dow Jones 0,1 százalékot csökkent, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett. A kedd reggeli határidős jegyzések nem mutattak egységes irányt a délutáni tengerentúli nyitásra.

A nyersanyagpiacon jelentősek az idei teljesítménykülönbségek. A reggeli összesítés alapján a WTI olaj árfolyama az év eleje óta 86,3 százalékkal emelkedett. A réz 15,8 százalékot drágult, az arany határidős jegyzése viszont több mint 4 százalékkal került lejjebb.

Ellentétes hatások alakítják az OTP kilátásait

Az OTP körüli híreket az elmúlt hetekben az oroszországi kivonulás lehetősége uralta. Ez az egyik feltétele lehet annak, hogy a bank beléphessen a balti piacra a Luminor megvásárlásával. A részvény árfolyama a kapcsolódó hírek nyomán jelentősen visszaesett korábbi csúcsáról, egy elemzőház azonban ennek ellenére tovább emelte célárát, az eddigi legmagasabb szintre.

A bank számára a hétfőn ismertetett költségvetési elképzelések is fontosak. A magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjak csökkentése közvetlenül kedvezőtlenül érintheti az eredményt. Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozhatják a gazdaságélénkítő intézkedések és egy hiteles költségvetési kiigazítás. A lakástakarékpénztárak állami támogatásának visszaállítása új üzleti lehetőségeket is teremthet.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben mutatta be a 2027-es költségvetés alapelveit. A bejelentett intézkedések a Mol működésének több fontos területét is érinthetik, a részletes tervezet bemutatása kedden várható.

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Kamatdöntés és fontos makroadatok következnek

A hazai piac legfontosabb keddi eseménye az MNB 14 órakor érkező kamatdöntése lehet, emellett a költségvetési részletekre is kiemelten figyelnek a befektetők.

A külföldi adatnaptárban a szeptemberi német termelői árindex és a 11 órakor megjelenő októberi ZEW gazdasági hangulatindex szerepel. Az Egyesült Államokból 14 óra 30 perckor érkeznek a szeptemberi lakásépítési statisztikák.

Tartós kereslet támogathatja a réz árát

A rézpiac hosszabb távú kilátásait a mesterséges intelligencia terjedése, a villamosenergia-hálózatok bővítése és a növekvő védelmi kiadások támogatják. Taylor Melvin, az Ivanhoe Electric vezérigazgatója szerint a technológiai és védelmi célú rézkereslet kevéssé árérzékeny, vagyis a drágulás önmagában aligha állítja le ezeket a beruházásokat. Emiatt a technológiai részvények közelmúltbeli gyengülése sem feltétlenül töri meg a rézigény növekedését.

A kínálati feszültségeket az amerikai vámok körüli bizonytalanság is fokozza. Az amerikai kereskedelmi minisztérium 2025-ben 15 százalékos védővámot javasolt a finomított rézre 2027 elejétől, végleges döntés azonban még nem született.

Iain Pyle, az Aberdeen Investments vezető befektetési igazgatója szerint a vámok lehetősége miatt jelentős készletek halmozódtak fel az Egyesült Államokban, miközben a kínai raktárkészletek alacsonyak. Értékelése alapján rövid távon egy vámbejelentés korrekciót okozhat, hosszabb távon viszont magasabb árakra lehet szükség ahhoz, hogy a termelők érdemben bővítsék kapacitásaikat.