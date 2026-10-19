Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben az árstop után.
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben. A hosszú távú öngondoskodásban azonban az idő az egyik legfontosabb tényező: a korábban elkezdett megtakarításnak hosszabb ideje van a gyarapodásra, így ugyanakkora rendszeres befizetés mellett is jelentős különbséget eredményezhet, ha valaki évekkel korábban kezdi el a nyugdíjcélú megtakarítást. A nyugdíjbiztosításról és a tudatos öngondoskodás szempontjairól a MABISZ Jövőtervezés oldalán további információk és rövid videók is elérhetők.
A demográfiai óra ketyeg
A hazai demográfiai folyamatok egyértelműen jelzik az egyéni öngondoskodás felértékelődését. A KSH adatai szerint 2026-ban a magyar népesség 21,1 százaléka 65 éves vagy annál idősebb, miközben száz gyermekkorúra már közel 148 időskorú jut. Ez a strukturális eltolódás hosszú távon közvetlen nyomást gyakorol az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságára.
Az idő a megtakarításban is számít
A hosszú távú öngondoskodásban a rendszeresség mellett a megtakarítás időtartama is meghatározó. Minél korábban kezdünk el félretenni, annál hosszabb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a befizetések és az azokon elért hozamok tovább gyarapodjanak.
Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.
A korábbi kezdés előnye tehát nem pusztán abból adódik, hogy több alkalommal történik befizetés. A már elért hozamoknak is több idejük van arra, hogy tovább gyarapítsák a megtakarítást, így hosszabb időtávon a kamatos kamat hatása is egyre fontosabbá válhat.
Öngondoskodás és kockázati védelem egyben
A hazai piacon elérhető formák (NYESZ, Önkéntes Nyugdíjpénztár, Nyugdíjbiztosítás) közül a nyugdíjbiztosítások sajátossága, hogy a megtakarítást biztosítási elemmel kapcsolják össze.
- Kockázati védelem: Haláleset vagy maradandó egészségkárosodás esetén a felhalmozott tőkén felül további biztosítási összeget is fizet a biztosító.
- Gyors, illetékmentes kifizetés: Kedvezményezett megjelölésével halál esetén a biztosítási összeg a hagyaték eljárás lefolytatása nélkül, illetékmentesen jut el a megjelölt személyhez.
- Személyre szabható portfólió: A garantált hozamú megoldásoktól a változatos eszközalapokat kínáló, befektetési egységekhez kötött (unit-linked) termékekig terjed a skála.
20% adójóváírás: garantált segítség az államtól
A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az éves befizetések 20 százaléka (évente legfeljebb 130 ezer forint) visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (a maximális kerethez évi 650 ezer forint befizetés szükséges). A jóváírt összeg nem egyszeri kedvezményként jelenik meg: bekerül a nyugdíjbiztosítási megtakarításba, így maga is hozamot termelhet, és a hátralévő időben a kamatos kamat hatásának köszönhetően tovább gyarapíthatja a megtakarítás értékét.
A pénzügyi biztonság több lábon áll
A nyugdíjcélú öngondoskodás nem helyettesíti a rövid távú (3–6 havi tartalék) és a középtávú célokra szánt megtakarításokat. A kiegyensúlyozott pénzügyi portfólióban mindhárom időtávnak megvan a maga szerepe – a legfontosabb lépés azonban a leghosszabb időtávú célok mielőbbi elkezdése. Az öngondoskodás lényege tehát nem az, hogy azonnal óriási összegeket tegyünk félre, hanem az, hogy minél előbb megtegyük az első lépést.
A felelős pénzügyi tervezésről és a nyugdíjbiztosítás lehetőségeiről a jovotervezes.mabisz.hu weboldalon lehet tájékozódni.
(x)
Átlagosan 0,6 százalékkal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve
Könnyű elveszni a biztosítási lehetőségek között, különösen akkor, ha a családi költségvetésbe nem fér bele minden.
A megélhetési költségek emelkedése miatt aggódnak a legtöbben, miközben a magyarok ötödének egyáltalán nincs vésztartaléka.
Tavaly a lakástüzek közel harmadát elektromos probléma okozhatta, a biztosítók tapasztalatai szerint egyetlen zárlat vagy túlterhelt hosszabbító miatt is milliós kár keletkezhet.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
Akár 5 millió forintos kárt is okozhat egyetlen vadgázolás, az őszi szarvasbőgés időszakában pedig különösen nagy veszély leselkedik az autósokra az erdős, bokros útszakaszokon.
Átlagosan 32 százalékkal kerül többe négyzetméterenként egy nyaraló biztosítása, mint egy családi házé - figyelmeztet az egyik biztosításközvetítő.
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.
Tavaly 1 384 ember halt meg valamilyen otthoni baleset következtében Magyarországon.
A balesetek számának emelkedése ellenére idén valamelyest csökkent a rollerekre kötött kötelező biztosítások iránti kereslet.
Rengeteg magyar szülő sétál önként a csapdába: kevesen tudják az igazságot az ingyenes gyermekbiztosításról
Magyarországon minden 3 és 18 év közötti gyermek automatikusan részesül államilag finanszírozott balesetbiztosításban
A diákok többsége tudja, hogyan bánjon biztonságosan a pénzzel, de a hitelekkel és biztosításokkal már gondban vannak.
Megszólalt a lopott kisgéppel Paks felé berepülő fiú: hullarészeg volt, nem is tudja, mi történt pontosan
Súlyos ittas állapota miatt semmire sem emlékszik az a 24 éves fiatalember, aki a hétvégén kötött el egy kisrepülőgépet Kalocsáról, majd berepült a paksi atomerőmű...
Háromból két magyar kizárólag magánorvoshoz járna, ha anyagilag megengedhetné magának.
Durva mekkorát ugorhat a kötelező biztosítás díja: hiába a balesetmentes vezetés, brutális csekket küldhet a biztosító
Akár többszörösére is nőhet a kötelező díja: egyes autósoknál a bónusz ellenére is komoly emelés jöhet.
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
Az áradások, aszályok, hőhullámok és erdőtüzek gazdasági ára gyorsan emelkedik Európában, miközben a károk jelentős része nincs biztosítva.
Friss részletek a lezuhant Gripenről: ezért semmisülhetett meg a vadászgép, a pilóta a kifutón katapultált
Ruszin-Szendi Romulusz: Svéd szakemberek fogják kielemezni, mi történt a lezuhant Gripennel, addig minden találgatás fölösleges
Fordulat a Hableány-tragédia büntetőperében: meghalt a Viking Idun kapitánya, aki nem segített a bajbajutottaknak
Ügyvédje tájékoztatása szerint meghalt a Viking Idun ukrán kapitánya, akit a 2019-es Hableány-tragédiával összefüggésben segítségnyújtás elmulasztásával vádoltak meg.
Brutális pusztítást végzett a váratlanul lecsapó vihar Magyarországon: kidőlt fák és leszakadt vezetékek maradtak utána
Heves vihar csapott le Magyarország délnyugati részére, és jelentős károkat okozott Somogy, valamint Baranya vármegyében.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.