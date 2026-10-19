Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)

A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben. A hosszú távú öngondoskodásban azonban az idő az egyik legfontosabb tényező: a korábban elkezdett megtakarításnak hosszabb ideje van a gyarapodásra, így ugyanakkora rendszeres befizetés mellett is jelentős különbséget eredményezhet, ha valaki évekkel korábban kezdi el a nyugdíjcélú megtakarítást. A nyugdíjbiztosításról és a tudatos öngondoskodás szempontjairól a MABISZ Jövőtervezés oldalán további információk és rövid videók is elérhetők.

A demográfiai óra ketyeg

A hazai demográfiai folyamatok egyértelműen jelzik az egyéni öngondoskodás felértékelődését. A KSH adatai szerint 2026-ban a magyar népesség 21,1 százaléka 65 éves vagy annál idősebb, miközben száz gyermekkorúra már közel 148 időskorú jut. Ez a strukturális eltolódás hosszú távon közvetlen nyomást gyakorol az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságára.

Az idő a megtakarításban is számít

A hosszú távú öngondoskodásban a rendszeresség mellett a megtakarítás időtartama is meghatározó. Minél korábban kezdünk el félretenni, annál hosszabb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a befizetések és az azokon elért hozamok tovább gyarapodjanak.

Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.

Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.

A korábbi kezdés előnye tehát nem pusztán abból adódik, hogy több alkalommal történik befizetés. A már elért hozamoknak is több idejük van arra, hogy tovább gyarapítsák a megtakarítást, így hosszabb időtávon a kamatos kamat hatása is egyre fontosabbá válhat.

Öngondoskodás és kockázati védelem egyben

A hazai piacon elérhető formák (NYESZ, Önkéntes Nyugdíjpénztár, Nyugdíjbiztosítás) közül a nyugdíjbiztosítások sajátossága, hogy a megtakarítást biztosítási elemmel kapcsolják össze.

Kockázati védelem : Haláleset vagy maradandó egészségkárosodás esetén a felhalmozott tőkén felül további biztosítási összeget is fizet a biztosító.

: Haláleset vagy maradandó egészségkárosodás esetén a felhalmozott tőkén felül további biztosítási összeget is fizet a biztosító. Gyors, illetékmentes kifizetés : Kedvezményezett megjelölésével halál esetén a biztosítási összeg a hagyaték eljárás lefolytatása nélkül, illetékmentesen jut el a megjelölt személyhez.

: Kedvezményezett megjelölésével halál esetén a biztosítási összeg a hagyaték eljárás lefolytatása nélkül, illetékmentesen jut el a megjelölt személyhez. Személyre szabható portfólió: A garantált hozamú megoldásoktól a változatos eszközalapokat kínáló, befektetési egységekhez kötött (unit-linked) termékekig terjed a skála.

20% adójóváírás: garantált segítség az államtól

A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az éves befizetések 20 százaléka (évente legfeljebb 130 ezer forint) visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (a maximális kerethez évi 650 ezer forint befizetés szükséges). A jóváírt összeg nem egyszeri kedvezményként jelenik meg: bekerül a nyugdíjbiztosítási megtakarításba, így maga is hozamot termelhet, és a hátralévő időben a kamatos kamat hatásának köszönhetően tovább gyarapíthatja a megtakarítás értékét.

A pénzügyi biztonság több lábon áll

A nyugdíjcélú öngondoskodás nem helyettesíti a rövid távú (3–6 havi tartalék) és a középtávú célokra szánt megtakarításokat. A kiegyensúlyozott pénzügyi portfólióban mindhárom időtávnak megvan a maga szerepe – a legfontosabb lépés azonban a leghosszabb időtávú célok mielőbbi elkezdése. Az öngondoskodás lényege tehát nem az, hogy azonnal óriási összegeket tegyünk félre, hanem az, hogy minél előbb megtegyük az első lépést.

A felelős pénzügyi tervezésről és a nyugdíjbiztosítás lehetőségeiről a jovotervezes.mabisz.hu weboldalon lehet tájékozódni.

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