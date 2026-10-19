2026. október 19. hétfő Nándor
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
Biztosítás

Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)

PR
2026. október 19. 05:00

A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben. A hosszú távú öngondoskodásban azonban az idő az egyik legfontosabb tényező: a korábban elkezdett megtakarításnak hosszabb ideje van a gyarapodásra, így ugyanakkora rendszeres befizetés mellett is jelentős különbséget eredményezhet, ha valaki évekkel korábban kezdi el a nyugdíjcélú megtakarítást. A nyugdíjbiztosításról és a tudatos öngondoskodás szempontjairól a MABISZ Jövőtervezés oldalán további információk és rövid videók is elérhetők.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A demográfiai óra ketyeg

A hazai demográfiai folyamatok egyértelműen jelzik az egyéni öngondoskodás felértékelődését. A KSH adatai szerint 2026-ban a magyar népesség 21,1 százaléka 65 éves vagy annál idősebb, miközben száz gyermekkorúra már közel 148 időskorú jut. Ez a strukturális eltolódás hosszú távon közvetlen nyomást gyakorol az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságára.

Az idő a megtakarításban is számít

A hosszú távú öngondoskodásban a rendszeresség mellett a megtakarítás időtartama is meghatározó. Minél korábban kezdünk el félretenni, annál hosszabb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a befizetések és az azokon elért hozamok tovább gyarapodjanak.

Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.

Az ábra szemléltető példán keresztül mutatja be, hogyan befolyásolja a megtakarítás kezdő időpontja a hosszú távú eredményt. Az összehasonlítás azonos éves befizetést és azonos feltételezett hozamot vesz alapul, és azt szemlélteti, hogy a korábbi kezdés hosszabb időt biztosít a megtakarítás gyarapodására.

A korábbi kezdés előnye tehát nem pusztán abból adódik, hogy több alkalommal történik befizetés. A már elért hozamoknak is több idejük van arra, hogy tovább gyarapítsák a megtakarítást, így hosszabb időtávon a kamatos kamat hatása is egyre fontosabbá válhat.

Öngondoskodás és kockázati védelem egyben

A hazai piacon elérhető formák (NYESZ, Önkéntes Nyugdíjpénztár, Nyugdíjbiztosítás) közül a nyugdíjbiztosítások sajátossága, hogy a megtakarítást biztosítási elemmel kapcsolják össze.

  •  Kockázati védelem: Haláleset vagy maradandó egészségkárosodás esetén a felhalmozott tőkén felül további biztosítási összeget is fizet a biztosító.
  • Gyors, illetékmentes kifizetés: Kedvezményezett megjelölésével halál esetén a biztosítási összeg a hagyaték eljárás lefolytatása nélkül, illetékmentesen jut el a megjelölt személyhez.
  • Személyre szabható portfólió: A garantált hozamú megoldásoktól a változatos eszközalapokat kínáló, befektetési egységekhez kötött (unit-linked) termékekig terjed a skála.

20% adójóváírás: garantált segítség az államtól

A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az éves befizetések 20 százaléka (évente legfeljebb 130 ezer forint) visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (a maximális kerethez évi 650 ezer forint befizetés szükséges). A jóváírt összeg nem egyszeri kedvezményként jelenik meg: bekerül a nyugdíjbiztosítási megtakarításba, így maga is hozamot termelhet, és a hátralévő időben a kamatos kamat hatásának köszönhetően tovább gyarapíthatja a megtakarítás értékét.

A pénzügyi biztonság több lábon áll

A nyugdíjcélú öngondoskodás nem helyettesíti a rövid távú (3–6 havi tartalék) és a középtávú célokra szánt megtakarításokat. A kiegyensúlyozott pénzügyi portfólióban mindhárom időtávnak megvan a maga szerepe – a legfontosabb lépés azonban a leghosszabb időtávú célok mielőbbi elkezdése. Az öngondoskodás lényege tehát nem az, hogy azonnal óriási összegeket tegyünk félre, hanem az, hogy minél előbb megtegyük az első lépést.

A felelős pénzügyi tervezésről és a nyugdíjbiztosítás lehetőségeiről a jovotervezes.mabisz.hu weboldalon lehet tájékozódni.

(x)
#biztosítás #mabisz
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:30
20:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 16. 16:45
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Összkép  |  2026. október 18. 16:49
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az...
Holdblog  |  2026. október 17. 11:34
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére  megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárf...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 17. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.F...
Bankmonitor  |  2026. október 16. 11:04
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelbő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 18.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2026. október 18.
Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
2026. október 18.
Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2
1 hónapja
Szívhatja a fogát az a háztulaj, aki benézi: ha erre fény derül, egy fillért sem fizet a biztosító
3
1 hónapja
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
4
2 hónapja
Fordulat a brutális M3-ason történt buszbaleset kapcsán: megszólalt a rendőrség
5
2 hónapja
Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: egyetlen ilyen gép miatt is porrá éghet a lakás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 05:30
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 19:04
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 18. 19:28
Nem mindennapi látvány a Fertő-tónál: ritka állatot kaptak lencsevégre