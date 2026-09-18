Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az ember tragédiája? Lássuk, lesz-e 10/10 pontod!

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Az ember tragédiája a magyar irodalom egyik legismertebb klasszikusa, amelynek szereplői, történelmi helyszínei és híres mondatai akkor is ismerősen csenghetnek, ha valaki utoljára az iskolában olvasta. Madách Imre műve az emberiség történetének nagy korszakait és visszatérő kérdéseit járja végig, amelyek közül sok ma sem veszített aktualitásából. De vajon mennyi maradt meg belőle az évek során? A mai kvízben tesztelheted, mennyire emlékszel Az ember tragédiája legfontosabb szereplőire, helyszíneire és gondolataira.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még Az ember tragédiája részleteire? A 10/10-hez nem lesz elég a kötelezők röviden! 1/10 kérdés Ki Az ember tragédiája három központi szereplője? Ádám, Éva és Lucifer Rómeó, Júlia és Mercutio Bánk, Melinda és Tiborc Csongor, Tünde és Balga Következő kérdés 2/10 kérdés Hol kezdődik Az ember tragédiája története? Londonban A mennyben Egyiptomban Athénban Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik bibliai történetből indul ki a mű? Ádám és Éva bűnbeesésének történetéből Noé bárkájának történetéből Bábel tornyának történetéből Dávid és Góliát történetéből Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen műfajú alkotás Madách Imre Az ember tragédiája című műve? Drámai költemény Elbeszélő költemény Tragikomédia Történelmi regény Következő kérdés 5/10 kérdés Mi Ádám szerepe az egyiptomi színben? Rabszolga Kereskedő Fáraó Pap Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a falanszter Az ember tragédiájában? Egy jövőbeli, végletesen megszervezett társadalom Egy ókori egyiptomi templom Egy londoni fogadó Egy középkori vár Következő kérdés 7/10 kérdés Hová jut el Ádám a Föld elhagyása után? A mennybe A pokolba Az űrbe A Nap belsejébe Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen tájon játszódik az utolsó jövőbeli álomszín? Sivatagban Trópusi őserdőben Virágzó mediterrán szigeten Jeges, eszkimók lakta vidéken Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik eszme kerül középpontba az athéni színben? A demokrácia A kapitalizmus A kereszténység A tudomány mindenhatósága Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik híres mondattal zárul Az ember tragédiája? „Gondolta a fene!” „Rabok tovább nem leszünk!” „Hazádnak rendületlenül légy híve!” „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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