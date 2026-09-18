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Kvíz

Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az ember tragédiája? Lássuk, lesz-e 10/10 pontod!

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 17:56

Az ember tragédiája a magyar irodalom egyik legismertebb klasszikusa, amelynek szereplői, történelmi helyszínei és híres mondatai akkor is ismerősen csenghetnek, ha valaki utoljára az iskolában olvasta. Madách Imre műve az emberiség történetének nagy korszakait és visszatérő kérdéseit járja végig, amelyek közül sok ma sem veszített aktualitásából. De vajon mennyi maradt meg belőle az évek során? A mai kvízben tesztelheted, mennyire emlékszel Az ember tragédiája legfontosabb szereplőire, helyszíneire és gondolataira.

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Kvíz: Emlékszel még Az ember tragédiája részleteire? A 10/10-hez nem lesz elég a kötelezők röviden!

1/10 kérdés
Ki Az ember tragédiája három központi szereplője?
Ádám, Éva és Lucifer
Rómeó, Júlia és Mercutio
Bánk, Melinda és Tiborc
Csongor, Tünde és Balga
2/10 kérdés
Hol kezdődik Az ember tragédiája története?
Londonban
A mennyben
Egyiptomban
Athénban
3/10 kérdés
Melyik bibliai történetből indul ki a mű?
Ádám és Éva bűnbeesésének történetéből
Noé bárkájának történetéből
Bábel tornyának történetéből
Dávid és Góliát történetéből
4/10 kérdés
Milyen műfajú alkotás Madách Imre Az ember tragédiája című műve?
Drámai költemény
Elbeszélő költemény
Tragikomédia
Történelmi regény
5/10 kérdés
Mi Ádám szerepe az egyiptomi színben?
Rabszolga
Kereskedő
Fáraó
Pap
6/10 kérdés
Mi a falanszter Az ember tragédiájában?
Egy jövőbeli, végletesen megszervezett társadalom
Egy ókori egyiptomi templom
Egy londoni fogadó
Egy középkori vár
7/10 kérdés
Hová jut el Ádám a Föld elhagyása után?
A mennybe
A pokolba
Az űrbe
A Nap belsejébe
8/10 kérdés
Milyen tájon játszódik az utolsó jövőbeli álomszín?
Sivatagban
Trópusi őserdőben
Virágzó mediterrán szigeten
Jeges, eszkimók lakta vidéken
9/10 kérdés
Melyik eszme kerül középpontba az athéni színben?
A demokrácia
A kapitalizmus
A kereszténység
A tudomány mindenhatósága
10/10 kérdés
Melyik híres mondattal zárul Az ember tragédiája?
„Gondolta a fene!”
„Rabok tovább nem leszünk!”
„Hazádnak rendületlenül légy híve!”
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”
Címlapkép: Getty Images
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