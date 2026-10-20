Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon

Javult a hangulat az amerikai tőzsdéken kedd délután, a kezdeti technológiai eladási hullám után mindhárom vezető index emelkedett. A magyar piac kora délután még mínuszban állt, az MNB várakozásoknak megfelelő kamattartása nem okozott érdemi mozgást. A hazai befektetők a 2027-es költségvetés vállalati adóemeléseit mérlegelték, miközben a közel-keleti feszültségek jelentősen megdrágították az olajat.

Az amerikai kereskedés első órájának végére a Dow Jones 1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalékos, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos pluszba került. Ezzel az utóbbi két index ledolgozta a nyitás utáni veszteségét. Budapesten a legutóbbi adatok szerint a BUX 0,4 százalékos mínuszban állt, míg a vezető nyugat-európai indexek ugyanebben az időszakban 0,5–1 százalék közötti esést mutattak.

Az amerikai nyitást még a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények eladási hulláma jellemezte. A Nasdaq ekkor 0,9 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,3 százalékkal esett, miközben a Dow már 0,4 százalékos pluszban járt. A Micron, az Intel és a SanDisk részvényei a nyitás utáni percekben nagyjából 2 százalékot veszítettek értékükből, a CoreWeave pedig több mint 3 százalékot zuhant. A szektor gyenge kezdését megelőzően a dél-koreai tőzsdén debütáló Elice 30 százalékos árfolyameséssel indította tőzsdei pályafutását.

A magyar piacon a délelőtti átmeneti emelkedést visszaesés követte. A kereskedés felénél az OTP 0,5 százalékos, a Mol 1,4 százalékos mínuszban állt, a Magyar Telekom ugyanakkor 1,1 százalékkal, a Richter pedig 0,5 százalékkal erősödött. A Mol esése az általános szén-dioxid-adó tervének bejelentésével párhuzamosan mélyült. A kispapírok közül a CIG Pannónia 2,4 százalékos, a 4iG 2,3 százalékos emelkedést mutatott a nap közepén.

Az olajpiacon jóval nagyobb mozgások alakultak ki. Kora délután a Brent jegyzése 2 százalékos pluszban járt, és napközben hordónként 111,75 dollárig, öthavi csúcsra emelkedett. Az amerikai WTI több mint 6 százalékkal drágult, elérte a 110 dollárt, amire április óta nem volt példa. A dán részvénypiacon a Novo Nordisk árfolyama visszafogottan, 0,6 százalékkal emelkedett az új elhízás elleni készítményével kapcsolatos eredmények után.

Maradt az 5,5 százalékos alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot. A kamatdöntés nem váltott ki számottevő reakciót a budapesti tőzsdén.

A szeptemberi, 1,6 százalékos infláció önmagában teret adhatna a monetáris lazításnak, a nemzetközi környezet azonban óvatosságot indokol. A magas energiaárak inflációs kockázatot jelentenek, a geopolitikai és kötvénypiaci feszültségek pedig növelik a befektetők által elvárt kockázati felárakat.

Az évből még két kamatdöntő ülés van hátra. Egy esetleges újabb kamatvágás szempontjából az energiaárak és a nemzetközi piaci hangulat mellett a magyar költségvetési pálya megítélése is kulcsfontosságú lehet.

Magasabb vállalati adóterhek jöhetnek

A kormány kedden ismertette a 2027-es költségvetés részleteit. A terv 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal, 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 364 forintos euróárfolyammal számol. A deficitet a politikai ciklus végére 2,8 százalékra mérsékelnék.

A fiskális kiigazítást 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentés és 665 milliárd forintos nettó adóbevétel-növekedés támogatná. A megtakarítások között szerepel a koncessziós szerződések felülvizsgálata, egyes támogatások visszafogása, valamint a minisztériumok és állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos csökkentése.

A tőzsdei cégek szempontjából különösen fontos, hogy a nagyvállalatok effektív adóterhe a jelenlegi 6–7 százalékról várhatóan 11 százalékra emelkedne. A kormány rövid távon nem lát lehetőséget az ágazati különadók kivezetésére, és általános szén-dioxid-adót is tervez. Ennek részletes vállalati hatásai egyelőre nem ismertek.

A kabinet emellett kivezeti az árrésstopot, az új lakások 5 százalékos áfáját viszont határozatlan ideig fenntartaná. Az új lakásprogram a kínálat bővítését, a lakásfelújításokat és az energetikai korszerűsítéseket is ösztönözné.

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EZ IS ÉRDEKELHET Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.

Az olajdrágulás Európát is nyomás alatt tartja

Az olajárak megugrásának hátterében a jemeni húszik szaúd-arábiai célpontok, köztük energetikai infrastruktúra elleni támadásairól szóló hírek álltak. A húszik közlése szerint az Aramco janbui létesítményét, a Sajbah-olajmezőt és repülőtereket is célba vettek. Állításaikat a szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Emellett a Perzsa-öbölben hajók elleni incidensekről is érkeztek jelentések.

A magas energiaárak negatív hatásai a német makrogazdasági kilátásokban is megjelentek. A ZEW gazdasági hangulatindex októberben 34,7 pontról 28,1 pontra csökkent, jelentősen elmaradva a várt 30 ponttól. Ezzel megszakadt az öt hónapja tartó javulás. A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése ugyanakkor kissé korrigált, az alindex mínusz 47,1 pontról mínusz 35,9 pontra emelkedett.

A német termelői árak szeptemberben három és fél éves csúcsra jutottak. A drágább energia növeli a vállalatok költségeit, fékezi a beruházásokat és a fogyasztást, így a gazdasági kilábalás továbbra is törékeny.

A légiközlekedésben is jelentős áremelkedés jöhet. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint az európai repülőjegyek 2027-ben 10–20 százalékkal drágulhatnak a magas kerozinárak és a kapacitásszűkülés következtében. A Ryanair a 2027 áprilisától kezdődő időszak üzemanyagigényének mindössze 15 százalékára kötött fedezeti (hedging) ügyleteket, hordónként 85 dolláros áron. A kerozin azonnali piaci ára ennek jelenleg nagyjából a duplája.

Montenegrói szerződés a 4iG-nél, részvénykibocsátás az O3 Partnersnél

A 4iG 54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést kötött a montenegrói Közmunkaügyi Minisztériummal. A megállapodás a rendvédelmi és határrendészeti szervek digitalizációját, illetve technológiai korszerűsítését célozza, támogatva az ország uniós csatlakozási felkészülését.

Az O3 Partners részvénykibocsátásához és tőzsdei kategóriaváltásához kapcsolódó tájékoztatót jóváhagyta a holland pénzügyi felügyelet. A társaság legfeljebb 1 764 706 új törzsrészvényt kínál fel nyilvánosan Magyarországon, és a BÉT Xtend piacáról a szabályozott piac Standard kategóriájába lép át. A bevont forrást további alapkezelői részesedések akvizíciójára, új befektetési alapok indítására és szinergiák kiaknázására fordítaná.

Az OTP eközben folytatta sajátrészvény-vásárlási programját. A bank hétfőn 28 704 darab részvényt vett a budapesti parketten, darabonként átlagosan 42 119 forintért. A tranzakció után a bankcsoport saját részvényeinek aránya 5,89 százalékra emelkedett.

Ígéretes adatok, óvatos fogadtatás a Novo Nordisknál

A Novo Nordisk CagriSema nevű, fejlesztés alatt álló elhízás elleni készítménye egy III. fázisú klinikai vizsgálat post-hoc elemzésében átlagosan 25 százalékos testsúlycsökkenést eredményezett nőknél 68 hét alatt. Ez az adat a kezelés megszakítás nélküli folytatását feltételező modellből származik; a placebocsoportban csupán 3 százalékos csökkenést mértek.

A szemaglutidot és cagrilintidet kombináló készítmény piaci bevezetése 2027 elejére várható. A dán gyógyszergyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a következtetések megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek. A befektetői fogadtatás visszafogott maradt, miután a korábbi összesített vizsgálati eredmények elmaradtak a felfokozott piaci várakozásoktól. Az elemzői konszenzus szerint a blockbuster-várományos készítmény 2028-ban 11,84 milliárd dolláros árbevételt generálhat az elhízás elleni terápiák piacán.