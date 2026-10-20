Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a 2027-es költségvetésben belengetett különadó-emelés kevésbé fáj, mert az árréesstopot kivezetik.
Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
A reggeli erősödés után széles körben gyengült a forint kedden, kora délutánra az euró jegyzése 364 forint fölé, a dolláré 325 közelébe emelkedett. A magyar devizát elsősorban az energiaárak elszállása nyomasztja, miközben a befektetők az MNB délutáni kamatdöntésére és a jövő évi költségvetés részleteire figyelnek.
Kedd kora délután az euró és a dollár egyaránt mintegy 1,7 forinttal, 0,5 százalékkal került feljebb a hétfő esti szinthez képest. Az euróval 364 forint felett, a dollárral 325 forint körül kereskedtek, mindkét jegyzés a napi csúcs közelében járt. A forint a régiós devizákkal szemben is alulteljesített, a lengyel zlotyhoz képest 0,4, a cseh koronával szemben 0,5 százalékkal gyengült.
A nap még kedvezőbben indult a hazai fizetőeszköz számára. Reggel az euró-forint kurzus 362,4 környékére, a dollár-forint pedig 323 alá süllyedt. A felpattanás azonban nem bizonyult tartósnak, délelőtt az euró jegyzése előbb 363, majd 364 forint közelébe emelkedett, később pedig a 364,4-es szintet is megközelítette.
Az energiaárak kerültek előtérbe
A forint gyengülésében elsősorban az energiahordozók drágulása játszott szerepet. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára délelőtt 113 dollárig emelkedett, míg az európai gázpiacon irányadó holland TTF-kontraktus megközelítette a megawattóránkénti 90 eurót.
Az olajpiacot továbbra is a közel-keleti geopolitikai feszültségek rendezésével kapcsolatos bizonytalanság mozgatja. A Brent határidős jegyzése már korábban is ötéves csúcs közelében, 110 dollár felett tartózkodott.
A költségvetési tervek még segítették a forintot
A hétfői, majd a kedd reggeli forinterősödést vélhetően a kormány fiskális bejelentéseinek kedvező piaci fogadtatása támogatta. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a 2027-es költségvetési terv parlamenti expozéjában adócsökkentéseket és többletforrásokat jelentett be. Ezek fedezetét az állami kiadások lefaragásával és egyes adótételek emelésével teremtené elő a kormányzat.
A miniszterelnök keddi rádióinterjújában a hiánycsökkentési pályát is felvázolta. Ez illeszkedik ahhoz a korábbi célkitűzéshez, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróbevezetés maastrichti kritériumait. A kormány kedden részletesen is bemutatja a büdzsé tervezetét.
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Franciaországra és az MNB-re is figyelnek
A nemzetközi devizapiacon az euró délelőtt enyhén erősödött a dollárral szemben, az EUR/USD jegyzése 1,123 körül alakult. A közös európai devizát korábban támogatta a franciaországi zavargások csillapodása, miután hétfőn több nagyvárosban kijárási tilalmat léptettek életbe.
A francia költségvetési helyzet ugyanakkor továbbra is komoly kockázati prémiumot hordoz. Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót, amely a múlt héten 1,1113 dollárig, 2025 májusa óta nem látott mélypontra zuhant. A francia alsóház kedden szavaz a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról.
Itthon a következő kiemelt piacmozgató esemény a Magyar Nemzeti Bank 14 órakor esedékes kamatdöntése lesz, míg a délutáni órákban a friss amerikai lakáspiaci adatok befolyásolhatják tovább a nemzetközi befektetői hangulatot.
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