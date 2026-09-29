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BUDAPEST, MAGYARORSZÁG – 2012. AUGUSZTUS 8.: II. Rákóczi Ferenc szobra (Zsigmond Kisfaludi Strobl, 1955). A Hősök terén álló Millenniumi Emlékmű. II. Rákóczi Ferenc a XVIII. században Erdély fejedelme volt.
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 18:02

A mai kvíz a magyar történelem ismert alakjainak beceneveit és ragadványneveit veszi sorra. Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat? A történelmi kvíz kérdéseivel felidézheted, mennyit felejttél.

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Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a töri kvíz!

1/10 kérdés
Melyik királyt emlegetik gyakran csodatevőként a hozzá kapcsolódó legendák és a halála után történt események miatt?
I. Szent László
I. Szent István
I. András
IV. Béla
2/10 kérdés
Melyik magyar király kapta ragadványnévként a "Könyves" előtagot?
Béla
Kálmán
István
András
3/10 kérdés
Kit illettek a "törökverő" jelzővel?
Zrínyi Miklós
Hunyadi János
Thököly Imre
Kinizsi Pál
4/10 kérdés
Melyik királyunk állandó jelzője az "igazságos"?
Hunyadi Mátyás
I. Lajos
Zsigmond
Károly Róbert
5/10 kérdés
Kit neveztek a „kurucok fejedelme” néven is?
Esze Tamás
Szapolyai János
II. Rákóczi Ferenc
Bottyán János
6/10 kérdés
Kit neveztek a magyarok gúnyosan kalapos királynak?
I. Ferenc
V. Ferdinánd
II. Lipót
II. József
7/10 kérdés
Melyik királyunk kapta meg a "Kun" jelzőt, amiért szoros viszonyt ápolt ezzel a néppel?
IV. László
II. Ulászló
II. Béla
II. András
8/10 kérdés
Melyik királyunkat emlegetjük "Vak" előnévvel?
II. Béla
I. Béla
III. Béla
IV. Béla
9/10 kérdés
Melyik királyunk ragadványneve volt Dobzse László?
II. Ulászló
V. László
I. (Szent) László
I. Ulászló
10/10 kérdés
Melyik történelmi személyt nevezik „a legnagyobb magyarnak”?
Deák Ferenc
Kossuth Lajos
Széchenyi István
Wesselényi Miklós
Címlapkép: Getty Images
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