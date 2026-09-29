Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!

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A mai kvíz a magyar történelem ismert alakjainak beceneveit és ragadványneveit veszi sorra. Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat? A történelmi kvíz kérdéseivel felidézheted, mennyit felejttél.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a töri kvíz! 1/10 kérdés Melyik királyt emlegetik gyakran csodatevőként a hozzá kapcsolódó legendák és a halála után történt események miatt? I. Szent László I. Szent István I. András IV. Béla Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar király kapta ragadványnévként a "Könyves" előtagot? Béla Kálmán István András Következő kérdés 3/10 kérdés Kit illettek a "törökverő" jelzővel? Zrínyi Miklós Hunyadi János Thököly Imre Kinizsi Pál Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik királyunk állandó jelzője az "igazságos"? Hunyadi Mátyás I. Lajos Zsigmond Károly Róbert Következő kérdés 5/10 kérdés Kit neveztek a „kurucok fejedelme” néven is? Esze Tamás Szapolyai János II. Rákóczi Ferenc Bottyán János Következő kérdés 6/10 kérdés Kit neveztek a magyarok gúnyosan kalapos királynak? I. Ferenc V. Ferdinánd II. Lipót II. József Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik királyunk kapta meg a "Kun" jelzőt, amiért szoros viszonyt ápolt ezzel a néppel? IV. László II. Ulászló II. Béla II. András Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik királyunkat emlegetjük "Vak" előnévvel? II. Béla I. Béla III. Béla IV. Béla Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik királyunk ragadványneve volt Dobzse László? II. Ulászló V. László I. (Szent) László I. Ulászló Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik történelmi személyt nevezik „a legnagyobb magyarnak”? Deák Ferenc Kossuth Lajos Széchenyi István Wesselényi Miklós Eredmények

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