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Kvíz

Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 18:01

A regények esetében gyakori írói megoldás, hogy a történet főszereplője első szám első személyben meséli el a történetét. Azonban vannak olyan könyvek is, melyben a narrátor, hiába első személyben ír, nem ő van a középpontban, háttérbe vonul. Sőt, egyes regényeknél a történet mesélője annyira titokzatos, hogy nehéz emlékezni, ki is volt az, akinek az író a történetet a szájába adta. A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!

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Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!

1/10 kérdés
Ki a narrátora J. D. Salinger Zabhegyező című regényének?
Richard Papen
Copperfield Dávid
Holden Caulfield
Adrian Mole
2/10 kérdés
Ki meséli a történet jelentős részét Rejtő Jenő Az elátkozott part és A három testőr Afrikában című regényeiben? "Barátaim unszolása ellenére úgy határoztam, hogy megírom ezt a regényemet."
Senki Alfonz
Tuskó Hopkins
Gorcsev Iván
Csülök (John Fowler)
3/10 kérdés
Ki Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták című regényének narrátora?
az író anyja, a Mama
az író bátyja, Larry
Spiro, a család barátja
a fiatal Gerald Durrell
4/10 kérdés
Ki beszéli el Herman Melville Moby Dick című regényét?
Queequeg
Ishmael
Starbuck
Ahab kapitány
5/10 kérdés
Ki a narrátor Kertész Imre Sorstalanság című regényében?
Köves Gyuri
Bornemissza Gergő
Nyilas Misi
Boka János
6/10 kérdés
Milyen álnevet használ Vladimir Nabokov Lolita című regényének elbeszélője?
Humbert Humbert
Topsy Kretts
Atticus Finch
Teddy Daniels
7/10 kérdés
Ki az elbeszélője a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz című Mary Shelley regény kerettörténetének?
a teremtmény
Henry Clerval, Frankenstein barátja
Walton kapitány
Victor Frankenstein
8/10 kérdés
Ki meséli a Kincskereső kisködmön történeteit?
Szűcs Gergő
Messzi Gyurka
Takaró Sanyi
Áts Feri
9/10 kérdés
Ki az elbeszélő Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényben?
Katniss Everdeen
Fredé (Offred)
Bella Swan
Tris Prior
10/10 kérdés
Ki beszéli első szám első személyben a történetét Ottlik Géza Iskola a határon című regényében?
Medve Gábor
Halász Péter
Szeredy Dani
Both Benedek (Bébé)
Címlapkép: Getty Images
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