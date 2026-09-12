A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.
Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!
A regények esetében gyakori írói megoldás, hogy a történet főszereplője első szám első személyben meséli el a történetét. Azonban vannak olyan könyvek is, melyben a narrátor, hiába első személyben ír, nem ő van a középpontban, háttérbe vonul. Sőt, egyes regényeknél a történet mesélője annyira titokzatos, hogy nehéz emlékezni, ki is volt az, akinek az író a történetet a szájába adta. A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire!
Tedd próbára Egyiptommal kapcsolatos tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered az ország földrajzát, kultúráját és történelmét!
A mai kvíz során ismert és kevésbé könnyen felismerhető ásványokat, drágaköveket és féldrágaköveket mutatunk. Vajon mennyit ismersz fel közülük?
Nem kell bányásznak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts ezen a kvízen, de néhány kérdéshez nem árt, ha a felszínnél kicsit mélyebbre ásol!
Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!
Egy-egy ismerősen csengő név könnyen megtéveszthet. Te tudod, milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith?
2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet.
Gyalogosként nap mint nap részt veszel a közlekedésben, de biztosan jól ismered a rád vonatkozó KRESZ szabályokat? Most 10 kérdésből kiderül!
Becsengettek a filmek és regények világában is! Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a leghíresebb fiktív iskolákat!
A TOP10 augusztusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük Budapestről, római számokról szóló kvíz és vaktérkép is.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes?
Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!
A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra.
A vakáció filmekben és könyvekben is számtalan emlékezetes kalandot hozott. Teszteld, hány klasszikus nyári történetet ismersz fel!
Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
Kvíz: Egyaránt ismered a magyar és a külföldi konyhát? Tedd próbára, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!
A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
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Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul