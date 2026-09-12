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A regények esetében gyakori írói megoldás, hogy a történet főszereplője első szám első személyben meséli el a történetét. Azonban vannak olyan könyvek is, melyben a narrátor, hiába első személyben ír, nem ő van a középpontban, háttérbe vonul. Sőt, egyes regényeknél a történet mesélője annyira titokzatos, hogy nehéz emlékezni, ki is volt az, akinek az író a történetet a szájába adta. A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat olvasol? Lássuk mennyire emlékszel az ikonikus regények elbeszélőire! 1/10 kérdés Ki a narrátora J. D. Salinger Zabhegyező című regényének? Richard Papen Copperfield Dávid Holden Caulfield Adrian Mole Következő kérdés 2/10 kérdés Ki meséli a történet jelentős részét Rejtő Jenő Az elátkozott part és A három testőr Afrikában című regényeiben? "Barátaim unszolása ellenére úgy határoztam, hogy megírom ezt a regényemet." Senki Alfonz Tuskó Hopkins Gorcsev Iván Csülök (John Fowler) Következő kérdés 3/10 kérdés Ki Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták című regényének narrátora? az író anyja, a Mama az író bátyja, Larry Spiro, a család barátja a fiatal Gerald Durrell Következő kérdés 4/10 kérdés Ki beszéli el Herman Melville Moby Dick című regényét? Queequeg Ishmael Starbuck Ahab kapitány Következő kérdés 5/10 kérdés Ki a narrátor Kertész Imre Sorstalanság című regényében? Köves Gyuri Bornemissza Gergő Nyilas Misi Boka János Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen álnevet használ Vladimir Nabokov Lolita című regényének elbeszélője? Humbert Humbert Topsy Kretts Atticus Finch Teddy Daniels Következő kérdés 7/10 kérdés Ki az elbeszélője a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz című Mary Shelley regény kerettörténetének? a teremtmény Henry Clerval, Frankenstein barátja Walton kapitány Victor Frankenstein Következő kérdés 8/10 kérdés Ki meséli a Kincskereső kisködmön történeteit? Szűcs Gergő Messzi Gyurka Takaró Sanyi Áts Feri Következő kérdés 9/10 kérdés Ki az elbeszélő Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényben? Katniss Everdeen Fredé (Offred) Bella Swan Tris Prior Következő kérdés 10/10 kérdés Ki beszéli első szám első személyben a történetét Ottlik Géza Iskola a határon című regényében? Medve Gábor Halász Péter Szeredy Dani Both Benedek (Bébé) Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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