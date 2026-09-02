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A KRESZ szabályait nem csak az autósoknak és a kerékpárosoknak érdemes ismerniük, hiszen gyalogosként is nap mint nap a közlekedés résztvevői vagyunk. A zebrán való átkelés még egyszerűnek tűnhet, de vajon tudod, melyik oldalon kell gyalogolni lakott területen kívül, vagy mikor kötelező a láthatósági mellény? Kvízünkben most tíz hétköznapi és néhány becsapós közlekedési helyzettel tesztelheted, mennyire ismered a gyalogosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Átmennél a gyalogos KRESZ-teszten? 10 kérdés, amin a rutinos közlekedők is elbukhatnak! 1/10 kérdés Melyik oldalon kell gyalogolni az úttesten lakott területen kívül? Az út közepén. A menetirány szerinti bal oldalon, a járműforgalommal szemben. Mindig a jobb oldalon. Bármelyik oldalon. Következő kérdés 2/10 kérdés Egy gyalogos lakott területen kívül az útpadkán halad. Mikor kötelező fényvisszaverő mellényt vagy ruházatot viselnie? Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Csak ködben vagy erős esőben. Csak napnyugta és napkelte között. Minden esetben, napszaktól függetlenül. Következő kérdés 3/10 kérdés Ha nincs zebra a közelben, hol kelhet át a gyalogos egy lakott területen lévő főútvonalon? Csak a következő buszmegállónál. Bárhol, ahol jól belátja az utat. Sehol, főútvonalon zebra nélkül tilos átkelni. Az útkereszteződésnél, a járda meghosszabbított vonalában. Következő kérdés 4/10 kérdés Szabad-e gyalogosnak autóúton közlekednie az útpadkán? Igen, mindig. Csak láthatósági mellényben. Csak nappal. Nem. Következő kérdés 5/10 kérdés Szabad-e mobiltelefont használnia a gyalogosnak közlekedés közben? Igen, a KRESZ nem tiltja általánosan. Csak kihangosítva szabad. Csak a járdán szabad. Nem, közúton minden esetben tilos. Következő kérdés 6/10 kérdés Ha nincs járda, melyik közlekedési helyet használhatja a gyalogos a KRESZ szerint? Kizárólag az úttestet. Kizárólag az útpadkát. A leállósávot, az útpadkát vagy a kerékpárutat. Csak a kerékpárutat. Következő kérdés 7/10 kérdés Mit kell tennie a gyalogosnak az úttesten való átkelés közben? Futva kell áthaladnia. Késedelem nélkül át kell mennie. Félúton mindig meg kell állnia. Lassítania kell, hogy a járművezetők észrevegyék. Következő kérdés 8/10 kérdés Átmászhat-e a gyalogos az úttestet elzáró lánc- vagy csőkorláton? Csak lakott területen belül. Csak akkor, ha nincs zebra a közelben. Igen, ha nem jön jármű. Nem. Következő kérdés 9/10 kérdés Kinek van elsőbbsége, ha egy autó bekanyarodik arra az útra, amelyen egy gyalogos éppen áthalad? Csak zebrán van elsőbbsége a gyalogosnak. Mindig az autónak. Annak, aki előbb ér az útkereszteződéshez. A gyalogosnak. Következő kérdés 10/10 kérdés Hogyan kell haladniuk az úttesten közlekedő gyalogosoknak? Egymás mellett legfeljebb kettesével. Bármilyen alakzatban, ha jól láthatók. Az úttest szélén, egysorban. Az úttest közepéhez közel. Eredmények

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