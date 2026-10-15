2026. október 15. csütörtök Teréz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy őszinte mosolyú kertész a házi kertben dolgozva gondozza a virágágyás növényeit és virágait.
Kvíz

Kvíz: Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a vidéki nőkről! Lássuk, kifog-e rajtad is ez a kérdéssor

Pénzcentrum
2026. október 15. 18:03

A falusi nők világnapját minden évben október 15-én ünneplik világszerte. A világnapot az ENSZ Közgyűlése hozta létre, a kezdeményezés 1996-os, Magyarországon 2000 óta tartják meg ezt a napot. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vidéki, mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben dolgozó, valamint az őslakos nők helyzetére, elismerni a munkájukat, és küzdeni a vidéki szegénység felszámolásáért. Ebből az alkalomból kiválogattunk tíz, a vidéki magyar nőket, mezőgazdaság területén dolgozó nőket érintő statisztikákból. A mai kvíz során ezekbe szerezhetsz bepillantást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a vidéki nőkről! Lássuk, kifog-e rajtad is ez a kérdéssor

1/10 kérdés
Hány nő dolgozott a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén 2025-ben Magyarországon?
330,9 ezer
61,3 ezer
284 ezer
98,3 ezer
2/10 kérdés
Mekkora volt a nettó átlagkereset a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások területén 2025-ben?
416 682 Ft/fő/hó
354 710 Ft/fő/hó
486 801 Ft/fő/hó
327 933 Ft/fő/hó
3/10 kérdés
Magyarország mely régiójában dolgoznak a legtöbben a mezőgazdaság területén az alábbiak közül?
Közép-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Dél-Dunántúl
4/10 kérdés
Magyarország járásai közül a Pécsi járásban a legnagyobb a nők aránya vidéken. Hány százalék?
53,30%
44,80%
69,40%
61,20%
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik megyeszékhelyen él arányaiban a legtöbb nő?
Eger
Győr
Kecskemét
Szombathely
6/10 kérdés
A népszámlálási adatok szerint a községekben élő nők hány százaléka "nem végez digitális tevékenységet"?
18,8%
16,9%
22,7%
12,7%
7/10 kérdés
Milyen településtípuson a legmagasabb az alábbiak közül a 65 év feletti nők aránya (a teljes lakossághoz képest az adott településtípuson)?
nem megyei jogú (kisebb) városok
községek
megyei jogú városok
főváros
8/10 kérdés
A nagyvárosban élő, aktív korú nők több mint 50%-ának volt a középiskolainak magasabb iskolai végzettsége. Milyen ez arány a vidéki - nem agglomerációs - kistelepüléseken élő nők körében 2025-ben?
17,20%
9,80%
57,30%
30,20%
9/10 kérdés
A kistelepüléseken élő nők hány százalékát foglalkoztatják részmunkaidőben?
6%
12%
32,40%
26,50%
10/10 kérdés
A felnőtt korú, kistelepüléseken élő nők hány százaléka él tartós betegséggel vagy fogyatékossággal?
22,50%
38%
13,10%
29%
Címlapkép: Getty Images
#falu #október #vidék #statisztika #ensz #nők #világnap #mezőgazdaság #vidékfejlesztés #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:44
18:26
18:14
18:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 15.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
2026. október 15.
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
2 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
4
2 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 19:01
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 15:57
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
Agrárszektor  |  2026. október 15. 18:27
Meglépték! Azonnali segítség érkezik a magyar gazdáknak