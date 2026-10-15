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A falusi nők világnapját minden évben október 15-én ünneplik világszerte. A világnapot az ENSZ Közgyűlése hozta létre, a kezdeményezés 1996-os, Magyarországon 2000 óta tartják meg ezt a napot. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vidéki, mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben dolgozó, valamint az őslakos nők helyzetére, elismerni a munkájukat, és küzdeni a vidéki szegénység felszámolásáért. Ebből az alkalomból kiválogattunk tíz, a vidéki magyar nőket, mezőgazdaság területén dolgozó nőket érintő statisztikákból. A mai kvíz során ezekbe szerezhetsz bepillantást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a vidéki nőkről! Lássuk, kifog-e rajtad is ez a kérdéssor 1/10 kérdés Hány nő dolgozott a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén 2025-ben Magyarországon? 330,9 ezer 61,3 ezer 284 ezer 98,3 ezer Következő kérdés 2/10 kérdés Mekkora volt a nettó átlagkereset a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások területén 2025-ben? 416 682 Ft/fő/hó 354 710 Ft/fő/hó 486 801 Ft/fő/hó 327 933 Ft/fő/hó Következő kérdés 3/10 kérdés Magyarország mely régiójában dolgoznak a legtöbben a mezőgazdaság területén az alábbiak közül? Közép-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Következő kérdés 4/10 kérdés Magyarország járásai közül a Pécsi járásban a legnagyobb a nők aránya vidéken. Hány százalék? 53,30% 44,80% 69,40% 61,20% Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik megyeszékhelyen él arányaiban a legtöbb nő? Eger Győr Kecskemét Szombathely Következő kérdés 6/10 kérdés A népszámlálási adatok szerint a községekben élő nők hány százaléka "nem végez digitális tevékenységet"? 18,8% 16,9% 22,7% 12,7% Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen településtípuson a legmagasabb az alábbiak közül a 65 év feletti nők aránya (a teljes lakossághoz képest az adott településtípuson)? nem megyei jogú (kisebb) városok községek megyei jogú városok főváros Következő kérdés 8/10 kérdés A nagyvárosban élő, aktív korú nők több mint 50%-ának volt a középiskolainak magasabb iskolai végzettsége. Milyen ez arány a vidéki - nem agglomerációs - kistelepüléseken élő nők körében 2025-ben? 17,20% 9,80% 57,30% 30,20% Következő kérdés 9/10 kérdés A kistelepüléseken élő nők hány százalékát foglalkoztatják részmunkaidőben? 6% 12% 32,40% 26,50% Következő kérdés 10/10 kérdés A felnőtt korú, kistelepüléseken élő nők hány százaléka él tartós betegséggel vagy fogyatékossággal? 22,50% 38% 13,10% 29% Eredmények

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