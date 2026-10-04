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Belgiumról sokaknak elsősorban Brüsszel, a csokoládé, a sör vagy a híres képregények jutnak eszébe, pedig az ország történelme és kultúrája ennél jóval sokszínűbb. Az ország 1830. október 4-én kiáltotta ki függetlenségét, ennek apropóján a mai kvíz során Belgium történelmében, földrajzában, gasztronómiájában, művészetében és kultúrájában is elmélyedünk. Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról! 1/10 kérdés Hogy hívják Belgium királyát 2026-ban? Károly Frigyes Fülöp Vilmos Sándor Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik országtól vált függetlenné Belgium az 1830-as forradalom után? Spanyolország Hollandia Németország Franciaország Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ételt ismeri a világ francia eredetűként, amit Belgium saját gasztronómiai találmányának tulajdonít? macaron croissant ratatouille sültkrumpli Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik két régióra osztható Belgium a fővároson, Brüsszelen kívül? Frízföld és Zeeland Szildávia és Bordűria Bonbónia és Tweebier Flandria és Vallónia Következő kérdés 5/10 kérdés Mit írt Julius Caesar a belga törzsekről a Commentarii de bello Gallico című művében összevetve azokat a gallokkal? "a belgák még a galloknál is vérszomjasabbak" "nagyon sokat adnak az öltözködésre" "gyávák mint a nyúl" "mind közül a belgák a legbátrabbak" Következő kérdés 6/10 kérdés A világtörténelem melyik fontos csatája zajlott Belgium területén? a waterlooi csata (1815) a dunkerque-i csata (1940) a königgrätzi csata (1866) a verduni csata (1916) Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres belga képregényfigura fűződik Hergé nevéhez az alábbiak közül? Tintin Törpilla Lucky Luke Asterix Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik mai afrikai ország volt belga gyarmat az alábbiak közül? Zambia Dél-afrikai Köztársaság Egyiptom Kongói Demokratikus Köztársaság Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbi híres festők közül melyikük flamand származású? Peter Paul Rubens Rembrandt Vincent van Gogh Jan Vermeer Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik később világhírű, Oscar-díjas színésznő született Belgiumban? Grace Kelly Bette Davis Audrey Hepburn Elizabeth Taylor Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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