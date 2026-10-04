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Kvíz

Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!

Pénzcentrum
2026. október 4. 17:58

Belgiumról sokaknak elsősorban Brüsszel, a csokoládé, a sör vagy a híres képregények jutnak eszébe, pedig az ország történelme és kultúrája ennél jóval sokszínűbb. Az ország 1830. október 4-én kiáltotta ki függetlenségét, ennek apropóján a mai kvíz során Belgium történelmében, földrajzában, gasztronómiájában, művészetében és kultúrájában is elmélyedünk. Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!

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Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!

1/10 kérdés
Hogy hívják Belgium királyát 2026-ban?
Károly
Frigyes
Fülöp
Vilmos Sándor
2/10 kérdés
Melyik országtól vált függetlenné Belgium az 1830-as forradalom után?
Spanyolország
Hollandia
Németország
Franciaország
3/10 kérdés
Melyik ételt ismeri a világ francia eredetűként, amit Belgium saját gasztronómiai találmányának tulajdonít?
macaron
croissant
ratatouille
sültkrumpli
4/10 kérdés
Melyik két régióra osztható Belgium a fővároson, Brüsszelen kívül?
Frízföld és Zeeland
Szildávia és Bordűria
Bonbónia és Tweebier
Flandria és Vallónia
5/10 kérdés
Mit írt Julius Caesar a belga törzsekről a Commentarii de bello Gallico című művében összevetve azokat a gallokkal?
"a belgák még a galloknál is vérszomjasabbak"
"nagyon sokat adnak az öltözködésre"
"gyávák mint a nyúl"
"mind közül a belgák a legbátrabbak"
6/10 kérdés
A világtörténelem melyik fontos csatája zajlott Belgium területén?
a waterlooi csata (1815)
a dunkerque-i csata (1940)
a königgrätzi csata (1866)
a verduni csata (1916)
7/10 kérdés
Melyik híres belga képregényfigura fűződik Hergé nevéhez az alábbiak közül?
Tintin
Törpilla
Lucky Luke
Asterix
8/10 kérdés
Melyik mai afrikai ország volt belga gyarmat az alábbiak közül?
Zambia
Dél-afrikai Köztársaság
Egyiptom
Kongói Demokratikus Köztársaság
9/10 kérdés
Az alábbi híres festők közül melyikük flamand származású?
Peter Paul Rubens
Rembrandt
Vincent van Gogh
Jan Vermeer
10/10 kérdés
Melyik később világhírű, Oscar-díjas színésznő született Belgiumban?
Grace Kelly
Bette Davis
Audrey Hepburn
Elizabeth Taylor
Címlapkép: Getty Images
#csokoládé #kultúra #brüsszel #történelem #művészet #belgium #kvíz #általános műveltségi kvíz

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