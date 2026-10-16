Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: erre a befektetésre csaptak le tömegével

A BAMOSZ jelentée szerint szeptemberben 32 milliárd forinttal nőtt a magyar befektetési alapokban kezelt vagyon, miközben a befektetők összesen 62,5 milliárd forint friss tőkét helyeztek el ezekben a konstrukciókban. A legnagyobb érdeklődés az abszolút hozamú, a vegyes és a részvényalapokat övezte, a kötvényalapokból viszont jelentős összeg távozott. A tőzsdéken eközben korrekció zajlott, a BUX 2,5 százalékkal esett, a forint pedig a dollárral szemben különösen nagyot gyengült. A hónap végére a BAMOSZ tagjai összesen 22 678 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének havi jelentése szerint szeptemberben 0,1%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti: a fejlett és a fejlődő piacokon is kisebb korrekciót láthattunk; a hazai börze alul teljesítő volt. A devizapiacon a forint euróhoz képest kisebb, míg a dollárhoz képest nagyobb mértékben gyengült.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 62,5 milliárd forintot mutat. A részvény, a vegyes, de elsősorban az abszolút hozamú alapok jelentik a húzóerőt. Elmondhatjuk tehát, hogy a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 32 milliárd forinttal növekedett az év kilencedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 22.678 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapoktól közel 11 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban. A hozamok is csak szerényen alakultak, így végül 1,9%-kal csökkent a kategória vagyona.

A kötvényalapoknál újra tőkekiáramlást láthatunk, amelynek értéke 68,3 milliárd. Ezzel összhangban mindhárom alkategóriánál tőkekiáramlást tapasztalhatunk. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 65,8 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 0,1 milliárd; a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 2,4 milliárd forint. A hozamok sem tudtak érdemben javítani az összképen. Mindennek hatására a nettó eszközérték 1,2 %-kal csökkent a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 47,3 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 8,6 milliárdnyi a tőkebeáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 30,4 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 8,3 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát nem növelték a hozamok, az eredő 0,7%-os vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 29 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható enyhén negatív hangulat a hozamokban is megjelent, de a kategória vagyona ezzel együtt is növekedni tudott az elmúlt hónapban 0,9%-kal.

A tőkevédett alapoktól 3,2 milliárdnyi tőke távozott a hónap során. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a kategória esetében a vagyonváltozás a pozitív tartományba került, igaz csak 0,1%-kal.

Az abszolút hozamú alapok továbbra is a befektetők érdeklődésének középpontjában állnak. 75,2 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzájárulni a gyarapodáshoz, így a mutató mindössze 0,8%-os növekedést jelez a kategória vagyonában a hónap során.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A származtatott alapokhoz mindössze 0,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. A hozamok is hozzátettek valamelyest a szerény emelkedéshez, így 0,9%-os növekedést láthatunk a kategóriánál.

Az ingatlanalapok esetében 6,4 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A viszonylag kis kiáramlást a megszokott hozamok sikeresen a pozitív tartományba billentették. A nettó eszközérték 0,1%-kal növekedett a hónap folyamán.

Az árupiaci alapok esetében közel egy milliárdnyi tőke távozását láthatjuk. A hozamok ezúttal nem alakultak kedvezően, mindennek eredőjeként a vagyonváltozás mínusz 4,6% lett a hónapban, amely a legkedvezőtlenebb érték a kategóriák között.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban csupán 0,6 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok kisebb mértékben segítették a növekedést, de egy zártkörű alapokkal rendelkező új tag is hozzátett a növekedéshez, így végül 1,6 %-os gyarapodást könyvelhettek el az ebbe a körbe tartozó alapok.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!