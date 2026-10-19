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Ahogy az élet számos területét uralják az aktuális divatok, ettől a névadás sem mentesül. Vannak olyan keresztnevek, amelyek évtizedek óta töretlenül népszerűek - mint az Anna vagy a Dávid -, más utónevek váratlanul jönnek divatba. Az ilyen újonnan nagy népszerűséget szerző fiú és lány keresztnevek könnyen az adott év névadási statisztikájának listavezetőjévé is válhatnak pár év alatt. De vajon tudjuk mit jelentenek ezek az újkeletű nevek? A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán. Nézzük sorban a legnépszerűbb lány- és fiúneveket!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent! 1/10 kérdés 2025-ben az előző évben születettek körében a Dominik volt a leggyakoribb férfinév. Mit jelent ez a név? tanult ember Dionüszosznak ajánlott híres, mint a ragyogó nap az Istenhez tartozó, az Istennek szentelt Következő kérdés 2/10 kérdés A tavaly születettek körében leggyakrabban adott lánynév a Hanna volt. Mit jelent ez a név? fényes, sugárzó a ház/birtok ura harc, csata kegyelem, könyörület, báj Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent az Olivér? olajfát ültető vakmerő hős, dicsőség az ősök ivadéka, előd dühös; haragvó Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a Luca név? asszony vagy úrnő fény, világosság ólomszürke dicsőség, győzelem Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a Milán név? harcias, bátor kedves, szelíd győzelem + nép férfi + béke, védelem Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a Zoé név? élet harcosnő zöldellő, zsenge fű hajnal Következő kérdés 7/10 kérdés A negyedik leggyakrabban adott fiúnév a Levente volt, de ennek jelentése vitatott. Helyette azt kérdezzük, mit jelent a szintén nagyon népszerű Bence név? erős, mint a medve áldott győztes a szerencse fia Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent az Emma név? csillag nagyság versengő, vetélkedő anyácska Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a Noel név? Nápolyból származó sötét, fekete bajnok az Úr születésnapja, karácsony Következő kérdés 10/10 kérdés Az ötödik legnépszerűbb név a Léna volt, mely több keresztnév rövidülése is lehet, így jelentésére nem lehet egyértelműen rákérdezni. Helyette azt kérdezzük, mit jelent a Szófia név, melynek népszerűsége ugrásszerűen nőtt az utóbbi években? bátorság mértékletesség bölcsesség igazságosság Eredmények A kvíz összeállításához felhasznált utónév-statisztikák a hivatalos állami nyilvántartásból származnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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