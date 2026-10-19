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Kvíz

Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

Pénzcentrum
2026. október 19. 17:58

Ahogy az élet számos területét uralják az aktuális divatok, ettől a névadás sem mentesül. Vannak olyan keresztnevek, amelyek évtizedek óta töretlenül népszerűek - mint az Anna vagy a Dávid -, más utónevek váratlanul jönnek divatba. Az ilyen újonnan nagy népszerűséget szerző fiú és lány keresztnevek könnyen az adott év névadási statisztikájának listavezetőjévé is válhatnak pár év alatt. De vajon tudjuk mit jelentenek ezek az újkeletű nevek? A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán. Nézzük sorban a legnépszerűbb lány- és fiúneveket!

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Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

1/10 kérdés
2025-ben az előző évben születettek körében a Dominik volt a leggyakoribb férfinév. Mit jelent ez a név?
tanult ember
Dionüszosznak ajánlott
híres, mint a ragyogó nap
az Istenhez tartozó, az Istennek szentelt
2/10 kérdés
A tavaly születettek körében leggyakrabban adott lánynév a Hanna volt. Mit jelent ez a név?
fényes, sugárzó
a ház/birtok ura
harc, csata
kegyelem, könyörület, báj
3/10 kérdés
Mit jelent az Olivér?
olajfát ültető
vakmerő hős, dicsőség
az ősök ivadéka, előd
dühös; haragvó
4/10 kérdés
Mit jelent a Luca név?
asszony vagy úrnő
fény, világosság
ólomszürke
dicsőség, győzelem
5/10 kérdés
Mit jelent a Milán név?
harcias, bátor
kedves, szelíd
győzelem + nép
férfi + béke, védelem
6/10 kérdés
Mit jelent a Zoé név?
élet
harcosnő
zöldellő, zsenge fű
hajnal
7/10 kérdés
A negyedik leggyakrabban adott fiúnév a Levente volt, de ennek jelentése vitatott. Helyette azt kérdezzük, mit jelent a szintén nagyon népszerű Bence név?
erős, mint a medve
áldott
győztes
a szerencse fia
8/10 kérdés
Mit jelent az Emma név?
csillag
nagyság
versengő, vetélkedő
anyácska
9/10 kérdés
Mit jelent a Noel név?
Nápolyból származó
sötét, fekete
bajnok
az Úr születésnapja, karácsony
10/10 kérdés
Az ötödik legnépszerűbb név a Léna volt, mely több keresztnév rövidülése is lehet, így jelentésére nem lehet egyértelműen rákérdezni. Helyette azt kérdezzük, mit jelent a Szófia név, melynek népszerűsége ugrásszerűen nőtt az utóbbi években?
bátorság
mértékletesség
bölcsesség
igazságosság

A kvíz összeállításához felhasznált utónév-statisztikák a hivatalos állami nyilvántartásból származnak.

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Címlapkép: Getty Images
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