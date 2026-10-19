Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)

Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.

Nemcsak a vételár számít

A Carlos Moreno francia-kolumbiai városkutató és professzor által kidolgozott 15 perces városkoncepció lényege, hogy a mindennapokhoz szükséges szolgáltatások többsége otthonról rövid sétával vagy kerékpározással elérhető legyen. Ez a családi költségvetésben is megmutatkozhat, hisz így kevesebb autózásra és fizetős parkolásra lehet szükség. Két hasonló lakás összehasonlításakor ezért a vételár mellett a közlekedés és a fenntartás várható költsége is számít. A jobb elhelyezkedés esetleges felárát és annak finanszírozását ezekkel együtt érdemes mérlegelni.

Lakásvásárláskor hosszú évekre választunk környezetet is. A vevő számára az jelent kézzelfogható értéket, ha a lakás jól használható, az épület korszerű és a mindennapi szolgáltatások elérése kevesebb utazást igényel. Egy új projekt elindításakor ezeket a szempontokat együtt vizsgáljuk

– osztja meg a Rezideo lakóingatlan-fejlesztő koncepcióját dr. Hüse István ingatlanfejlesztési igazgató.

A közelség számokban

Vegyünk egy családot, amely évente 250 napon összesen napi 20 kilométerrel kevesebbet autózik: ez 5 000 kilométer különbség. Száz kilométerenként 8 literes fogyasztással 400 liter benzin takarítható meg. 650 forintos literárral számolva ez évi 260 000 Ft, 5 év alatt pedig 1,3 millió forint és ez csak az üzemanyagköltség különbsége. Nagyobb változást hozhat, ha a család eladhatja a második autót, mert anélkül is meg tudja szervezni a hétköznapjait. Ebben az esetben az autó biztosítása, szervizelése és értékvesztése sem terheli tovább a költségvetést és akár a második parkolóhely bérlete is elhagyható. Az időnyereség külön előny: ha napi egy óra utazás váltható ki, akkor évi 250 nappal számolva 250 óra szabadul fel.

Új lakónegyed egy már működő városi környezetben

A Rezideo által fejlesztett Revital Park Budapest XI. kerületében, a Fehérvári út 120. alatt, egy korábbi ipari terület megújításával valósul meg. Az első ütemben 421 lakás épül, mintegy 2 400 négyzetméter kereskedelmi területtel és közel 4 500 négyzetméter zöldfelülettel. A fejlesztő elérhetőségi felmérése szerint negyedórás gyalogos vagy kerékpáros úttal élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, óvodák, iskolák, játszóterek és sportolási lehetőségek is elérhetők. A tervezett üzlethelyiségek további mindennapi szolgáltatásoknak adhatnak helyet.

A Revital Parknál a környék meglévő infrastruktúrájára építünk és ezt egészítjük ki új lakó-, kereskedelmi és zöldfelületekkel. A közelség értékét a napi használat igazolja. Egy családnak az számít, hogy valóban egyszerűbben tudja-e megszervezni a bevásárlást, az iskolába jutást vagy a délutáni programokat

– fogalmaz a szakember.

A fenntartás a műszaki tartalmon is múlik

Az újbudai fejlesztésben A+ energetikai besorolású lakásokat terveznek, talajszondás hőszivattyús rendszerrel és mennyezeti hűtés-fűtéssel. A korszerű műszaki tartalom mellett a várható rezsiről, a közös költségről és a karbantartási kiadásokról is érdemes tájékozódni. A tényleges költség a lakás méretétől, a használati szokásoktól, az energiaáraktól és az épület üzemeltetésétől is függ.

Beköltözés előtti kalkuláció

A lakás megtekintése mellé érdemes egy hétköznapi próbakört is betervezni. A reggeli munkába jutás és a délutáni ügyintézés valós menetideje többet mondhat, mint a térképen mért távolság. A közeli iskola vagy rendelő esetében a hozzáférés és a kapacitás is számít. A vételár és a törlesztőrészlet mellé írjuk oda a várható közös költséget, rezsit és közlekedési kiadásokat is. Így kiderülhet, melyik otthon mellett marad több pénz a családi kasszában a beköltözés után.

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