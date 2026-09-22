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Szeptemberhez számos fontos történelmi esemény kapcsolódik: háborúk, politikai fordulatok, felfedezések és olyan történetek is, amelyek hosszú időre meghatározták egy ország vagy akár az egész világ sorsát. A mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így tesztelheted, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre. Derítsd ki, mennek-e még az évszámok!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események! 1/10 kérdés A történelem egyik legjelentősebb eseménye szeptember 1-jén történt: kitört a második világháború, amikor Németország megtámadta Lengyelországot. Melyik évben történt ez? 1920 1914 1956 1939 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik év szeptemberében zajlott az actiumi tengeri csata, melyben Octavianus döntő győzelmet aratott Marcus Antonius és Kleopátra flottája felett? i. sz. 188 i. e. 31. i. e. 231 i. e. 480 Következő kérdés 3/10 kérdés Szeptember elején történt az is, hogy Buda 145 évnyi oszmán uralom után felszabadult a török megszállás alól. Melyik évben? 1598 1686 1541 1603 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik év szeptember 2-án gyulladt ki a Pudding Lane-en egy pékség, ami a nagy londoni tűzvészhez vezetett? Több mint 13 ezer ház vált a lángok martalékává. 1666 1444 1888 1222 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik év szeptember 4-én bukott el a Nyugatrómai Birodalom, mely egyúttal az ókor végét is jelenti a történetírásban? 476 576 776 676 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik olimpiai évben történt a müncheni mészárlás? Ez volt az az esemény, amikor a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet megtámadta az izraeli olimpiai csapat szállását. 1964 1968 1972 1976 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben zajlottak az al-Káida terrorszervezet által elkövetett szeptember 11-i terrortámadások az Egyesült Államokban? 2005 2001 2003 1999 Következő kérdés 8/10 kérdés A francia forradalom egyik fordulópontja volt szeptember 21-, amikor eltörölték a monarchiát és másnap kikiáltották a köztársaságot. Melyik évben történt ez? 1241 1552 1456 1792 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik évben volt Kennedy és Nixon első televíziós elnökjelölti vitája szeptember 26-án, amely mérföldkővé vált a politikai kommunikáció történetében? 1970 1950 1960 1940 Következő kérdés 10/10 kérdés Szeptember 29-én zajlott a pákozdi csata, a magyar történelem egyik legfontosabb ütközete. Melyik évben? 1552 1848 1456 1241 Eredmények

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