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Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 18:02

Szeptemberhez számos fontos történelmi esemény kapcsolódik: háborúk, politikai fordulatok, felfedezések és olyan történetek is, amelyek hosszú időre meghatározták egy ország vagy akár az egész világ sorsát. A mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így tesztelheted, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre. Derítsd ki, mennek-e még az évszámok!

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Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!

1/10 kérdés
A történelem egyik legjelentősebb eseménye szeptember 1-jén történt: kitört a második világháború, amikor Németország megtámadta Lengyelországot. Melyik évben történt ez?
1920
1914
1956
1939
2/10 kérdés
Melyik év szeptemberében zajlott az actiumi tengeri csata, melyben Octavianus döntő győzelmet aratott Marcus Antonius és Kleopátra flottája felett?
i. sz. 188
i. e. 31.
i. e. 231
i. e. 480
3/10 kérdés
Szeptember elején történt az is, hogy Buda 145 évnyi oszmán uralom után felszabadult a török megszállás alól. Melyik évben?
1598
1686
1541
1603
4/10 kérdés
Melyik év szeptember 2-án gyulladt ki a Pudding Lane-en egy pékség, ami a nagy londoni tűzvészhez vezetett? Több mint 13 ezer ház vált a lángok martalékává.
1666
1444
1888
1222
5/10 kérdés
Melyik év szeptember 4-én bukott el a Nyugatrómai Birodalom, mely egyúttal az ókor végét is jelenti a történetírásban?
476
576
776
676
6/10 kérdés
Melyik olimpiai évben történt a müncheni mészárlás? Ez volt az az esemény, amikor a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet megtámadta az izraeli olimpiai csapat szállását.
1964
1968
1972
1976
7/10 kérdés
Melyik évben zajlottak az al-Káida terrorszervezet által elkövetett szeptember 11-i terrortámadások az Egyesült Államokban?
2005
2001
2003
1999
8/10 kérdés
A francia forradalom egyik fordulópontja volt szeptember 21-, amikor eltörölték a monarchiát és másnap kikiáltották a köztársaságot. Melyik évben történt ez?
1241
1552
1456
1792
9/10 kérdés
Melyik évben volt Kennedy és Nixon első televíziós elnökjelölti vitája szeptember 26-án, amely mérföldkővé vált a politikai kommunikáció történetében?
1970
1950
1960
1940
10/10 kérdés
Szeptember 29-én zajlott a pákozdi csata, a magyar történelem egyik legfontosabb ütközete. Melyik évben?
1552
1848
1456
1241
Címlapkép: Getty Images
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