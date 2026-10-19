A veszélyes manőverek során a jármű először két másik autónak ütközött, ami miatt a sofőr teljesen elveszítette az uralmát a gépkocsi felett.
Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást
Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedési szabályok szigorításáról szóló online kérdőívet, amelynek eredményei alapján a válaszadók döntő többsége támogatja a szigorúbb szankciók kiszabását az extrém gyorshajtókkal szemben. A felmérés részleteiről Magyarország Kormánya számolt be egy Facebook-bejegyzésben.
"A közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltőinek 86%-a támogatja, hogy súlyosabban büntessék az extrém gyorshajtás közben balesetet okozókat" - írja a kormány Facebook oldala.
A kormány azért indított társadalmi egyeztetést, hogy a gyorshajtásra, az illegális autóversenyzésre, valamint az elektromos rollerek használatára vonatkozóan olyan konszenzusos szabályozás jöjjön létre, amelyet a közlekedők többsége elfogad és betart. A minisztérium által közzétett online kérdőív iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, amit a több mint háromszázezer kitöltés is jelez.
A felmérés eredményei szerint a válaszadók 86 százaléka támogatja, hogy a hatóságok szigorúbban büntessék azokat, akik extrém gyorshajtás következtében okoznak személyi sérüléssel járó vagy halálos balesetet, mint azokat, akiknek a gondatlansága vagy figyelmetlensége vezet súlyos következményekhez.
"A kirívó gyorshajtás önmagában, baleset okozása nélkül is járjon súlyosabb büntetőjogi következményekkel" – ezzel a határozott fellépéssel a válaszadók 94 százaléka értett egyet, jelezve a szigorítások iránti erős lakossági igényt.
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