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Autó

Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást

Pénzcentrum
2026. október 19. 12:28

Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedési szabályok szigorításáról szóló online kérdőívet, amelynek eredményei alapján a válaszadók döntő többsége támogatja a szigorúbb szankciók kiszabását az extrém gyorshajtókkal szemben. A felmérés részleteiről Magyarország Kormánya számolt be egy Facebook-bejegyzésben.

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"A közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltőinek 86%-a támogatja, hogy súlyosabban büntessék az extrém gyorshajtás közben balesetet okozókat" - írja a kormány Facebook oldala.

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A kormány azért indított társadalmi egyeztetést, hogy a gyorshajtásra, az illegális autóversenyzésre, valamint az elektromos rollerek használatára vonatkozóan olyan konszenzusos szabályozás jöjjön létre, amelyet a közlekedők többsége elfogad és betart. A minisztérium által közzétett online kérdőív iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, amit a több mint háromszázezer kitöltés is jelez.

A felmérés eredményei szerint a válaszadók 86 százaléka támogatja, hogy a hatóságok szigorúbban büntessék azokat, akik extrém gyorshajtás következtében okoznak személyi sérüléssel járó vagy halálos balesetet, mint azokat, akiknek a gondatlansága vagy figyelmetlensége vezet súlyos következményekhez.

"A kirívó gyorshajtás önmagában, baleset okozása nélkül is járjon súlyosabb büntetőjogi következményekkel" – ezzel a határozott fellépéssel a válaszadók 94 százaléka értett egyet, jelezve a szigorítások iránti erős lakossági igényt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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