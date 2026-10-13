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Johor, Malajzia - 2014. május 06: Google weboldal okostelefon képernyőjén. A Google Inc. egy amerikai multinacionális vállalat, amely az internethez kapcsolódó szolgáltatásokra és termékekre specializálódott, 2014. május 06. Johorban,
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Ez a 10 kifejezés sokakon kifog

Pénzcentrum
2026. október 13. 17:59

A magyar nyelvben bőven akadnak olyan szavak, amelyek ismerősen csengenek, de amikor a pontos jelentésüket kellene megmondani, elbizonytalanodunk. Különösen igaz ez az idegen eredetű, régies vagy ritkán használt kifejezésekre, amelyek időről időre mégis felbukkannak a sajtóban és a mindennapi beszédben. A Google keresési adatai alapján most ismét olyan szavakból válogattunk, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették az elmúlt időszakban. Vajon te a tízből hány kifejezés jelentését tudod megmondani internetes segítség nélkül?

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Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Ez a 10 kifejezés sokakon kifog

1/10 kérdés
Milyen az, ami triviális?
Rendkívül ritka és különleges
Szándékosan félrevezető
Tudományosan bizonyíthatatlan
Közismert, magától értetődő vagy banálisan egyszerű
2/10 kérdés
Milyen az, ami virtigli?
Nehezen érthető, zavaros
Véletlenül sikerült, előre nem tervezett
Valódi, hamisítatlan, igazi
Különösen drága és fényűző
3/10 kérdés
Milyen dologra mondhatjuk azt, hogy marginális?
Gyorsan növekvő és egyre népszerűbb jelenségre
Központi, mindenki számára meghatározó kérdésre
Mellékes, csekély jelentőségű dologra
Teljesen szabályos, előírásoknak megfelelő eljárásra
4/10 kérdés
Mire utal a bilaterális szó?
Több országot egyszerre érintő világméretű döntésre
Egyetlen személy által meghozott határozatra
Kétoldalú, két fél között létrejövő kapcsolatra vagy megállapodásra
Titkos, nyilvánosságra nem hozott egyezségre
5/10 kérdés
Kire mondhatjuk azt, hogy vátesz?
Olyan emberre, aki hivatalos jogi iratokat hitelesít
Vidéki vásárokon fellépő mutatványosra
Látnoki, prófétai szerepben megszólaló költőre vagy gondolkodóra
Olyan személyre, aki mások helyett intézi az ügyeket
6/10 kérdés
Mit jelent a kékharisnya kifejezés?
Kék színű népviseleti kiegészítő
Könnyelmű, szórakozáskedvelő nő
Régi katonai egyenruhához tartozó ruhadarab
Művelt, tanult nőre használt, gyakran gúnyos árnyalatú kifejezés
7/10 kérdés
Kire mondjuk, hogy debattőr?
Olyan színészre, aki néma szerepben lép fel
Olyan íróra, aki kizárólag naplót vezet
Olyan emberre, aki vitában, érvelésben jártas
Olyan személyre, aki pénzügyi tartozásokat kezel
8/10 kérdés
Milyen viselkedésre mondhatjuk azt, hogy nonchalant?
Hangos, feltűnő magabiztosságra
Kifejezetten ideges és kapkodó viselkedésre
Könnyed, lezser, kissé közönyös viselkedésre
Túlzottan ünnepélyes megszólalásra
9/10 kérdés
Mit jelenthet orvosi leleten a sine morbo kifejezés?
Fertőző betegség gyanújával
Ismeretlen eredetű panasszal
Betegség nélkül, kóros eltérés nélkül
Műtét után lábadozó állapotban
10/10 kérdés
Mit jelent a blaszfémia?
Politikai bírálat, közéleti kritika
Ünnepi beszéd, hivatalos köszöntő
Istenkáromlás, vallásgyalázás
Babona, természetfelettibe vetett hiedelem
Címlapkép: Getty Images
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