Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar nyelvben bőven akadnak olyan szavak, amelyek ismerősen csengenek, de amikor a pontos jelentésüket kellene megmondani, elbizonytalanodunk. Különösen igaz ez az idegen eredetű, régies vagy ritkán használt kifejezésekre, amelyek időről időre mégis felbukkannak a sajtóban és a mindennapi beszédben. A Google keresési adatai alapján most ismét olyan szavakból válogattunk, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették az elmúlt időszakban. Vajon te a tízből hány kifejezés jelentését tudod megmondani internetes segítség nélkül?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Ez a 10 kifejezés sokakon kifog 1/10 kérdés Milyen az, ami triviális? Rendkívül ritka és különleges Szándékosan félrevezető Tudományosan bizonyíthatatlan Közismert, magától értetődő vagy banálisan egyszerű Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen az, ami virtigli? Nehezen érthető, zavaros Véletlenül sikerült, előre nem tervezett Valódi, hamisítatlan, igazi Különösen drága és fényűző Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen dologra mondhatjuk azt, hogy marginális? Gyorsan növekvő és egyre népszerűbb jelenségre Központi, mindenki számára meghatározó kérdésre Mellékes, csekély jelentőségű dologra Teljesen szabályos, előírásoknak megfelelő eljárásra Következő kérdés 4/10 kérdés Mire utal a bilaterális szó? Több országot egyszerre érintő világméretű döntésre Egyetlen személy által meghozott határozatra Kétoldalú, két fél között létrejövő kapcsolatra vagy megállapodásra Titkos, nyilvánosságra nem hozott egyezségre Következő kérdés 5/10 kérdés Kire mondhatjuk azt, hogy vátesz? Olyan emberre, aki hivatalos jogi iratokat hitelesít Vidéki vásárokon fellépő mutatványosra Látnoki, prófétai szerepben megszólaló költőre vagy gondolkodóra Olyan személyre, aki mások helyett intézi az ügyeket Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a kékharisnya kifejezés? Kék színű népviseleti kiegészítő Könnyelmű, szórakozáskedvelő nő Régi katonai egyenruhához tartozó ruhadarab Művelt, tanult nőre használt, gyakran gúnyos árnyalatú kifejezés Következő kérdés 7/10 kérdés Kire mondjuk, hogy debattőr? Olyan színészre, aki néma szerepben lép fel Olyan íróra, aki kizárólag naplót vezet Olyan emberre, aki vitában, érvelésben jártas Olyan személyre, aki pénzügyi tartozásokat kezel Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen viselkedésre mondhatjuk azt, hogy nonchalant? Hangos, feltűnő magabiztosságra Kifejezetten ideges és kapkodó viselkedésre Könnyed, lezser, kissé közönyös viselkedésre Túlzottan ünnepélyes megszólalásra Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelenthet orvosi leleten a sine morbo kifejezés? Fertőző betegség gyanújával Ismeretlen eredetű panasszal Betegség nélkül, kóros eltérés nélkül Műtét után lábadozó állapotban Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent a blaszfémia? Politikai bírálat, közéleti kritika Ünnepi beszéd, hivatalos köszöntő Istenkáromlás, vallásgyalázás Babona, természetfelettibe vetett hiedelem Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK