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Kvíz

Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned

Pénzcentrum
2026. október 5. 18:03

Egy épület karakterét nemcsak a homlokzata, a díszítése vagy a magassága adja. Sokszor már az alaprajz is elárulja, milyen gondolat mentén tervezték meg, illetve milyen hangulatot áraszt egy adott építmény. Sőt, néha annyira jellegzetesek az alapok, hogy önmagában is felismerhetővé teszik az épületet. Október 5., az építészet világnapja alkalmából most egy különleges képes kvízzel készültünk: vajon hány világhírű épületet tudsz beazonosítani, ha csak az alaprajzát látod?

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Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned

1/10 kérdés
Bemelegítésnek egy egyszerű: ha felismered a formát, már tudod is a választ! Melyik épület alaprajza lehet?
Pantheon, Róma
Pentagon, Arlington
Colosseum, Róma
The Octagon, Washington, D.C.
2/10 kérdés
Kupola középen, két hatalmas szárny kétoldalt – melyik ikonikus középület rajzolódik ki az alaprajzon?
Reichstag, Berlin
Európai Parlament, Brüsszel
ENSZ-székház, New York
Egyesült Államok Capitoliuma, Washington, D.C.
3/10 kérdés
Egy óriási kör alakú tér és egy oszlopos előcsarnok: melyik ókori épületre ismersz rá?
Pantheon, Róma
Colosseum, Róma
Artemisz temploma, Epheszosz
Parthenón, Athén
4/10 kérdés
Négy hatalmas pillér, közöttük jókora üres tér – melyik világhírű építmény első szintjének alaprajzát látod?
Tower Bridge, London
Diadalív, Párizs
Brandenburgi kapu, Berlin
Eiffel-torony, Párizs
5/10 kérdés
Első pillantásra klasszikus palotának tűnik, de mintha lenne itt egy árulkodó ovális helyiség is. Melyik épület ez?
Fehér Ház, Washington, D.C.
Apostoli Palota, Vatikánváros
10 Downing Street, London
Élysée-palota, Párizs
6/10 kérdés
Monumentális kupolatér, szimmetrikus mellékterek és hatalmas templombelső: melyik bazilika alaprajzán járunk?
Szent Pál-székesegyház, London
Szent Péter-bazilika, Vatikánváros
Milánói dóm, Milánó
Sacré-Cœur-bazilika, Párizs
7/10 kérdés
Két közel tükörképszerű szárny, középen pedig egy hatalmas kupolás tér – melyik budapesti épület rajzolódik ki előttünk?
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Magyar Állami Operaház, Budapest
Budavári Palota, Budapest
Országház, Budapest
8/10 kérdés
Kívülről mindenki ismeri, alaprajzról viszont már jóval rafináltabb. Melyik modern épület alapszik ezen a szabálytalan formán?
Walt Disney Concert Hall, Los Angeles
Sydney-i Operaház, Sydney
Guggenheim Múzeum, New York
Burj Khalifa, Dubaj
9/10 kérdés
Hosszú főhajó, félköríves szentély és oldalra tapadó kiszolgáló terek – melyik híres gótikus katedrális rajza ez?
Kölni dóm, Köln
Westminster-apátság, London
Chartres-i székesegyház, Chartres
Notre-Dame-székesegyház, Párizs
10/10 kérdés
Szabályos téglalap, körbefutó oszlopsor: vajon melyik ókori építmény látató az utolsó képen?
Artemisz temploma, Epheszosz
Alexandriai könyvtár, Alexandria
Kheopsz-piramis, Gíza
Parthenón, Athén
Címlapkép: Getty Images
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