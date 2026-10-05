Egészen újragondolná a Hévízi-tó és a Szent András Reumakórház környezetét a BIVAK kiemelt megvételt nyert pályaműve.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Egy épület karakterét nemcsak a homlokzata, a díszítése vagy a magassága adja. Sokszor már az alaprajz is elárulja, milyen gondolat mentén tervezték meg, illetve milyen hangulatot áraszt egy adott építmény. Sőt, néha annyira jellegzetesek az alapok, hogy önmagában is felismerhetővé teszik az épületet. Október 5., az építészet világnapja alkalmából most egy különleges képes kvízzel készültünk: vajon hány világhírű épületet tudsz beazonosítani, ha csak az alaprajzát látod?
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!
A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
A mai kvíz során 10 őszi gombát mutatunk, melyekről azt kell eldönteni, vajon ehetők vagy mérgezők.
Te mennyire mélyedtél el a zenei műfajokban, otthonosan mozogsz az alműfajok között is? Lássuk, lesz-e 10 pontod a 10-ből.
Most próbára teheted, emlékszel-e, hol túr a kurtafarkú malac, és mik történtek az üveghegyen is túl!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar királyok, történelmi alakok beceneveit és gúnyneveit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Emlékszel még milyen jelzőkkel vagy gúnynevekkel illették az egyes királyokat, vagy fontos történelmi alakokat?
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői?
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!
A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.
Mennyire ismered Európa nyelvi sokszínűségét? Teszteld magad 10 kérdéssel hivatalos nyelvekről, ábécékről és nyelvi érdekességekről!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire ismered a kirándulás legfontosabb szabályait, és tudod-e mire érdemes figyelni túrázás közben.
Vajon meg tudod különböztetni a legismertebb fafajokat egyetlen levélről? Most 10 képen tesztelheted magad.
Tudod, mi történik, ha Katalin kopog, vagy amikor férges a mindenszentek? Most kiderül, mennyire ismered a népi időjóslásokat!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így kiderülhet, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik, ahogy a mai kvízünk is.
Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!
Népek, nyelvek, vallások és hagyományok teszik igazán sokszínűvé Európát. Töltsd ki a kvízt, és mutasd meg, mennyit tudsz róluk!
Mennyire ismered hazánk épített örökségét? Válaszolj 10 kérdésre híres magyar műemlékekről, történelmi épületekről és érdekességeikről!
Régen olvastad Madách Az ember tragédiáját? Teszteld a tudásod 10 kérdéssel a szereplőkről, helyszínekről és a mű legfontosabb mozzanatairól!
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Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.