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Egy épület karakterét nemcsak a homlokzata, a díszítése vagy a magassága adja. Sokszor már az alaprajz is elárulja, milyen gondolat mentén tervezték meg, illetve milyen hangulatot áraszt egy adott építmény. Sőt, néha annyira jellegzetesek az alapok, hogy önmagában is felismerhetővé teszik az épületet. Október 5., az építészet világnapja alkalmából most egy különleges képes kvízzel készültünk: vajon hány világhírű épületet tudsz beazonosítani, ha csak az alaprajzát látod?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned 1/10 kérdés Bemelegítésnek egy egyszerű: ha felismered a formát, már tudod is a választ! Melyik épület alaprajza lehet? Pantheon, Róma Pentagon, Arlington Colosseum, Róma The Octagon, Washington, D.C. Következő kérdés 2/10 kérdés Kupola középen, két hatalmas szárny kétoldalt – melyik ikonikus középület rajzolódik ki az alaprajzon? Reichstag, Berlin Európai Parlament, Brüsszel ENSZ-székház, New York Egyesült Államok Capitoliuma, Washington, D.C. Következő kérdés 3/10 kérdés Egy óriási kör alakú tér és egy oszlopos előcsarnok: melyik ókori épületre ismersz rá? Pantheon, Róma Colosseum, Róma Artemisz temploma, Epheszosz Parthenón, Athén Következő kérdés 4/10 kérdés Négy hatalmas pillér, közöttük jókora üres tér – melyik világhírű építmény első szintjének alaprajzát látod? Tower Bridge, London Diadalív, Párizs Brandenburgi kapu, Berlin Eiffel-torony, Párizs Következő kérdés 5/10 kérdés Első pillantásra klasszikus palotának tűnik, de mintha lenne itt egy árulkodó ovális helyiség is. Melyik épület ez? Fehér Ház, Washington, D.C. Apostoli Palota, Vatikánváros 10 Downing Street, London Élysée-palota, Párizs Következő kérdés 6/10 kérdés Monumentális kupolatér, szimmetrikus mellékterek és hatalmas templombelső: melyik bazilika alaprajzán járunk? Szent Pál-székesegyház, London Szent Péter-bazilika, Vatikánváros Milánói dóm, Milánó Sacré-Cœur-bazilika, Párizs Következő kérdés 7/10 kérdés Két közel tükörképszerű szárny, középen pedig egy hatalmas kupolás tér – melyik budapesti épület rajzolódik ki előttünk? Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Magyar Állami Operaház, Budapest Budavári Palota, Budapest Országház, Budapest Következő kérdés 8/10 kérdés Kívülről mindenki ismeri, alaprajzról viszont már jóval rafináltabb. Melyik modern épület alapszik ezen a szabálytalan formán? Walt Disney Concert Hall, Los Angeles Sydney-i Operaház, Sydney Guggenheim Múzeum, New York Burj Khalifa, Dubaj Következő kérdés 9/10 kérdés Hosszú főhajó, félköríves szentély és oldalra tapadó kiszolgáló terek – melyik híres gótikus katedrális rajza ez? Kölni dóm, Köln Westminster-apátság, London Chartres-i székesegyház, Chartres Notre-Dame-székesegyház, Párizs Következő kérdés 10/10 kérdés Szabályos téglalap, körbefutó oszlopsor: vajon melyik ókori építmény látató az utolsó képen? Artemisz temploma, Epheszosz Alexandriai könyvtár, Alexandria Kheopsz-piramis, Gíza Parthenón, Athén Eredmények

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