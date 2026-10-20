Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted.
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Vajon mennyire ismered azokat a márkákat, amelyekkel lépten nyomon találkozol? Most egy kicsit megnehezítjük a dolgodat! A boltok polcain sorakozó termékek logóit nap mint nap látjuk, de egészen más a helyzet, ha a megszokott feliratok egyszer csak eltűnnek róluk. Mai képes kvízünkben tíz jól ismert márka logóját mutatjuk meg, ám ezúttal csak a jellegzetes grafikai elemek segítenek a felismerésben. Lássuk, hányat tudsz azonosítani!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
Ritkábban használt, idegen eredetű és régies szavak következnek. Vajon hány jelentését találod el segítség nélkül?
Tedd próbára a történelmi tudásod 10 októberi kérdéssel, és derítsd ki, mennyire emlékszel még az évszámokra és híres eseményekre!
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára.
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Lássuk, mennyire ismered Európa egyik legkisebb, mégis meglepően gazdag történelmű országát!
A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
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Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.