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Fiatal nő élelmiszervásárlás közben a szupermarketben, teli bevásárlókocsit tol, kezében bevásárlólistával
Kvíz

Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!

Pénzcentrum
2026. október 20. 18:04

Vajon mennyire ismered azokat a márkákat, amelyekkel lépten nyomon találkozol? Most egy kicsit megnehezítjük a dolgodat! A boltok polcain sorakozó termékek logóit nap mint nap látjuk, de egészen más a helyzet, ha a megszokott feliratok egyszer csak eltűnnek róluk. Mai képes kvízünkben tíz jól ismert márka logóját mutatjuk meg, ám ezúttal csak a jellegzetes grafikai elemek segítenek a felismerésben. Lássuk, hányat tudsz azonosítani!

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Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!

1/10 kérdés
Kezdjük a világ egyik legismertebb logójával. Ugye tudod, melyik márkához tartozik?
Coca-Cola
Nivea
Pepsi
Milka
2/10 kérdés
Ez a piros szimbólum sokak szívét megdobogtatja – főleg nyáron! Felismered, melyik márkához tartozik?
Chio
Algida
Colgate
Pöttyös
3/10 kérdés
Ha megvan, mit ábrázol, azt is könnyű kitalálni, melyik márkához tartozik! Sikerül?
Hell
Fa
Lindt
Tchibo
4/10 kérdés
Ezt a feltűnő emblémát nehéz nem észrevenni. De vajon melyik márka termékein látható?
Garnier
Pringles
Monster Energy
Heineken
5/10 kérdés
A feliratot eltüntettük, de az aranyszínű szimbólumot meghagytuk. Felismered, melyik márka logója ez?
Dove
Lenor
Nestlé
Palmolive
6/10 kérdés
Melyik márka logójából tüntettük el az árulkodó feliratokat?
Persil
Ricola
Heinz
Unicum
7/10 kérdés
Általában a terméknévvel együtt láthatod ezt a szimbólumot, de a kezdőbetűt így is láthatod. Segít felidézni, milyen márka ez?
Old Spice
Orbit
Oreo
Oral-B
8/10 kérdés
Biztosan te is találkoztál már ezzel a logóval – ha épp nem boltban, akkor például valamelyik pályaudvaron. Emlékszel, minek a jele?
Cheetos
Fornetti
Fanta
Győri Édes
9/10 kérdés
A márkanevet olvashatatlanná tettük, de a logó különleges részleteit meghagytuk. Melyik márkára ismersz rá?
Dr. Oetker
Schwarzkopf
Kinder
Knorr
10/10 kérdés
Utolsó feladványunkat akár a Nike logójának is nézhetnéd, de ez bizony egy másik márka jelképe! Felismered, melyiké?
Rexona
Always
Gillette
Ariel
Címlapkép: Getty Images
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