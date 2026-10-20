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Vajon mennyire ismered azokat a márkákat, amelyekkel lépten nyomon találkozol? Most egy kicsit megnehezítjük a dolgodat! A boltok polcain sorakozó termékek logóit nap mint nap látjuk, de egészen más a helyzet, ha a megszokott feliratok egyszer csak eltűnnek róluk. Mai képes kvízünkben tíz jól ismert márka logóját mutatjuk meg, ám ezúttal csak a jellegzetes grafikai elemek segítenek a felismerésben. Lássuk, hányat tudsz azonosítani!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben! 1/10 kérdés Kezdjük a világ egyik legismertebb logójával. Ugye tudod, melyik márkához tartozik? Coca-Cola Nivea Pepsi Milka Következő kérdés 2/10 kérdés Ez a piros szimbólum sokak szívét megdobogtatja – főleg nyáron! Felismered, melyik márkához tartozik? Chio Algida Colgate Pöttyös Következő kérdés 3/10 kérdés Ha megvan, mit ábrázol, azt is könnyű kitalálni, melyik márkához tartozik! Sikerül? Hell Fa Lindt Tchibo Következő kérdés 4/10 kérdés Ezt a feltűnő emblémát nehéz nem észrevenni. De vajon melyik márka termékein látható? Garnier Pringles Monster Energy Heineken Következő kérdés 5/10 kérdés A feliratot eltüntettük, de az aranyszínű szimbólumot meghagytuk. Felismered, melyik márka logója ez? Dove Lenor Nestlé Palmolive Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik márka logójából tüntettük el az árulkodó feliratokat? Persil Ricola Heinz Unicum Következő kérdés 7/10 kérdés Általában a terméknévvel együtt láthatod ezt a szimbólumot, de a kezdőbetűt így is láthatod. Segít felidézni, milyen márka ez? Old Spice Orbit Oreo Oral-B Következő kérdés 8/10 kérdés Biztosan te is találkoztál már ezzel a logóval – ha épp nem boltban, akkor például valamelyik pályaudvaron. Emlékszel, minek a jele? Cheetos Fornetti Fanta Győri Édes Következő kérdés 9/10 kérdés A márkanevet olvashatatlanná tettük, de a logó különleges részleteit meghagytuk. Melyik márkára ismersz rá? Dr. Oetker Schwarzkopf Kinder Knorr Következő kérdés 10/10 kérdés Utolsó feladványunkat akár a Nike logójának is nézhetnéd, de ez bizony egy másik márka jelképe! Felismered, melyiké? Rexona Always Gillette Ariel Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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